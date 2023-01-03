https://sputnikarabic.ae/20230103/العراق-عائدات-تصدير-النفط-تتجاوز-115-مليار-دولار-خلال-2022-1071876233.html
العراق... عائدات تصدير النفط تتجاوز 115 مليار دولار خلال 2022
العراق... عائدات تصدير النفط تتجاوز 115 مليار دولار خلال 2022
كشفت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تحقيق أكثر من 115 مليار دولار من تصدير النفط الخام عام 2022. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T09:49+0000
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جاء ذلك في بيان لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، على ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).وقال عبد الغني إن "مجموع الإيرادات المتحققة عن تصدير النفط الخام لعام 2022 الماضي بلغت أكثر من 115 مليار دولار بحسب الاحصائية الأولية".وأوضح وزير النفط أن الكميات التي تم تصديرها خلال العام الماضي من النفط الخام بلغت 1 مليار و209 ملايين برميل.وأشار إلى أن المحصلة النهائية لمعدل تصدير النفط اليومي بلغت قرابة 3 ملايين و320 ألف برميل يوميا خلال 2022.وبحسب عبد الغني، فإن "عمليات التصدير تمت وفق دراسات للسوق النفطية لشركات من مختلف الجنسيات منها الصينية والهندية والكورية الجنوبية والتركية واليونانية والأمريكية والبريطانية والفرنسية والروسية والإيطالية والإسبانية والهولندية وغيرها، فضلاً عن شركات عربية أخرى".ويعد العراق من الدول الكبرى في إنتاج وتصدير النفط، فهو أكبر منتج في منظمة أوبك بعد السعودية بمتوسط يومي 4.6 ملايين برميل.وتمثل إيرادات النفط 90 في المئة من موارد الميزانية العامة للعراق، لكن هذا البلد النفطي الكبير يعاني من أزمات كبيرة ونسب فقر وبطالة مرتفعة منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003.
https://sputnikarabic.ae/20221223/رئيس-الوزراء-العراقي-لدينا-خطط-واعدة-في-مجال-النفط-والغاز-1071524657.html
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أسعار النفط اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
أسعار النفط اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق... عائدات تصدير النفط تتجاوز 115 مليار دولار خلال 2022
09:49 GMT 03.01.2023 (تم التحديث: 09:50 GMT 03.01.2023) تابعنا عبر
كشفت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تحقيق أكثر من 115 مليار دولار من تصدير النفط الخام عام 2022.
جاء ذلك في بيان
لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، على ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
وقال عبد الغني إن "مجموع الإيرادات المتحققة عن تصدير النفط الخام لعام 2022 الماضي بلغت أكثر من 115 مليار دولار بحسب الاحصائية الأولية".
وأوضح وزير النفط أن الكميات التي تم تصديرها خلال العام الماضي من النفط الخام بلغت 1 مليار و209 ملايين برميل.
23 ديسمبر 2022, 13:35 GMT
وأشار إلى أن المحصلة النهائية لمعدل تصدير النفط
اليومي بلغت قرابة 3 ملايين و320 ألف برميل يوميا خلال 2022.
وبحسب عبد الغني، فإن "عمليات التصدير تمت وفق دراسات للسوق النفطية لشركات من مختلف الجنسيات منها الصينية والهندية والكورية الجنوبية والتركية واليونانية والأمريكية والبريطانية والفرنسية والروسية والإيطالية والإسبانية والهولندية وغيرها، فضلاً عن شركات عربية أخرى".
ويعد العراق
من الدول الكبرى في إنتاج وتصدير النفط، فهو أكبر منتج في منظمة أوبك بعد السعودية بمتوسط يومي 4.6 ملايين برميل.
وتمثل إيرادات النفط 90 في المئة من موارد الميزانية العامة للعراق، لكن هذا البلد النفطي الكبير يعاني من أزمات كبيرة ونسب فقر وبطالة مرتفعة منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003.