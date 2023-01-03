عربي
https://sputnikarabic.ae/20230103/العراق-يعثر-على-12-رفات-في-4-محافظات-منذ-حرب-الخليج-الأولى-1071879850.html
العراق يعثر على 12 رفات في 4 محافظات منذ "حرب الخليج الأولى"
العراق يعثر على 12 رفات في 4 محافظات منذ "حرب الخليج الأولى"
قالت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، إنها عثرت على رفات 12 شخص، جراء حرب الخليج الأولى، في 4 محافظات. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T10:55+0000
2023-01-03T10:55+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103890/95/1038909547_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_ddd1baceaa21e34d5927dda1518be68c.jpg
وأشارت الوزارة في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنه من بين الرفات، 8 إيرانيين، وتم العثور عليها في محافظات البصرة وميسان وواسط وديالى.وأضافت أنه "تم إيداع الرفات العراقية لدى شعبة استلام وتسليم الشهداء في البصرة، تمهيدا لنقلها الى دائرة الطب العدلي في بغداد، لغرض إكمال الفحوصات الطبية".وأوضحت وزارة الدفاع العراقية أن استخراج الرفات يأتي "استمرارا لعمليات الحفر المشترك مع الجانب الإيراني، للبحث عن المفقودين العراقيين والإيرانيين جراء حرب الخليج الأولى (1980 - 1988)، وإشارة الى مذكرتي التفاهم الموقعة بين جمهورية العراق وجمهورية إيران الإسلامية في العام 2008، للمدة من 21/10 لغاية 10/11/2020".​واندلعت الحرب الإيرانية العراقية بين العامين 1980-1988، وتوصف بأنها أطول نزاع عسكري في القرن العشرين.ونشبت الحرب العراقية الإيرانية أو كما يطلق عليها في العراق قديما "قادسية صدام"، وفي إيران بحرب "الدفاع المقدس" يوم 22 سبتمبر/أيلول واستمرت حتى أغسطس/آب 1988.ووصفت تلك الحرب بأنها الأكثر دموية، لأنها خلفت وراءها أكثر من مليون قتيل تقريبا، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".وتسببت الحرب العراقية الإيرانية في خسائر مادية بالغة للبلدين، بلغت أكثر من 400 مليار دولار أمريكي.وسبب اندلاع تلك الحرب المؤلمة، هو خلاف حدودي بين الدولتين النفطيتين، بسبب ما أطلق عليه حينها "اتفاق الجزائر".واحتدم الصراع بعد إعلان الرئيس العراقي الراحل صدام حسين إلغاء "اتفاق الجزائر" الذي يقتضي تقسيم نهر شط العرب بين الجانبين.وقال صدام حسين حينها: "شط العرب، يجب أن يكون عراقيا وعربيا".وطالب الرئيس العراقي حينها إيران برفع يدها عن 3 جزر استراتيجية في مضيق هرمز.وفي عام 1988، وافق قائد الثورة الإسلامية الإيرانية، الخميني، على قبول محادثات وقف إطلاق النار.ووضعت بالفعل الحرب أوزراها في 8 أغسطس/آب، بعد خسائر فادحة لكلا البلدين.وفي 20 أغسطس 1988، انتهت الحرب بقرار من مجلس الأمن رقم 598 وقبله الطرفان.وفي 11 ديسمبر 1991، أقر مجلس الأمن أن العراق هو الطرف المعتدي في تلك الحرب الدامية.
https://sputnikarabic.ae/20180711/العراق-إيران-رفات-جنود-حرب-الخليج-الأولى-1033725435.html
العراق
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103890/95/1038909547_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_5b99064ba3e5d8092a8b811bd26bef6f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, إيران
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, إيران

العراق يعثر على 12 رفات في 4 محافظات منذ "حرب الخليج الأولى"

10:55 GMT 03.01.2023
© AP Photo / Sam McNeilعلم العراق
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
علم العراق
© AP Photo / Sam McNeil
تابعنا عبرTelegram
قالت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، إنها عثرت على رفات 12 شخص، جراء حرب الخليج الأولى، في 4 محافظات.
وأشارت الوزارة في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنه من بين الرفات، 8 إيرانيين، وتم العثور عليها في محافظات البصرة وميسان وواسط وديالى.
وأضافت أنه "تم إيداع الرفات العراقية لدى شعبة استلام وتسليم الشهداء في البصرة، تمهيدا لنقلها الى دائرة الطب العدلي في بغداد، لغرض إكمال الفحوصات الطبية".
وأوضحت وزارة الدفاع العراقية أن استخراج الرفات يأتي "استمرارا لعمليات الحفر المشترك مع الجانب الإيراني، للبحث عن المفقودين العراقيين والإيرانيين جراء حرب الخليج الأولى (1980 - 1988)، وإشارة الى مذكرتي التفاهم الموقعة بين جمهورية العراق وجمهورية إيران الإسلامية في العام 2008، للمدة من 21/10 لغاية 10/11/2020".
رجل يقف على خلفية ركام المباني في المنطقة التي تعرضت للاشتباكات بين القوات التركية والكردية في مدينة يوكسيكوفا بالقرب من الحدود مع العراق وإيران، 30 مايو/ آيار 2016. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2018
العراق وإيران يتبادلان رفات جنود قتلوا في حرب الخليج الأولى
11 يوليو 2018, 18:49 GMT
​واندلعت الحرب الإيرانية العراقية بين العامين 1980-1988، وتوصف بأنها أطول نزاع عسكري في القرن العشرين.
ونشبت الحرب العراقية الإيرانية أو كما يطلق عليها في العراق قديما "قادسية صدام"، وفي إيران بحرب "الدفاع المقدس" يوم 22 سبتمبر/أيلول واستمرت حتى أغسطس/آب 1988.
ووصفت تلك الحرب بأنها الأكثر دموية، لأنها خلفت وراءها أكثر من مليون قتيل تقريبا، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وتسببت الحرب العراقية الإيرانية في خسائر مادية بالغة للبلدين، بلغت أكثر من 400 مليار دولار أمريكي.
وسبب اندلاع تلك الحرب المؤلمة، هو خلاف حدودي بين الدولتين النفطيتين، بسبب ما أطلق عليه حينها "اتفاق الجزائر".
واحتدم الصراع بعد إعلان الرئيس العراقي الراحل صدام حسين إلغاء "اتفاق الجزائر" الذي يقتضي تقسيم نهر شط العرب بين الجانبين.
وقال صدام حسين حينها: "شط العرب، يجب أن يكون عراقيا وعربيا".
وطالب الرئيس العراقي حينها إيران برفع يدها عن 3 جزر استراتيجية في مضيق هرمز.
وفي عام 1988، وافق قائد الثورة الإسلامية الإيرانية، الخميني، على قبول محادثات وقف إطلاق النار.
ووضعت بالفعل الحرب أوزراها في 8 أغسطس/آب، بعد خسائر فادحة لكلا البلدين.
وفي 20 أغسطس 1988، انتهت الحرب بقرار من مجلس الأمن رقم 598 وقبله الطرفان.
وفي 11 ديسمبر 1991، أقر مجلس الأمن أن العراق هو الطرف المعتدي في تلك الحرب الدامية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала