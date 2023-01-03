https://sputnikarabic.ae/20230103/الفياض-النصر-العراقي-على-الإرهاب-يمثل-فخرا-للأجيال-المقبلة-1071871885.html
الفياض: النصر العراقي على الإرهاب يمثل فخرا للأجيال المقبلة
الفياض: النصر العراقي على الإرهاب يمثل فخرا للأجيال المقبلة
صرح رئيس الحشد الشعبي فالح الفياض أن صنّاع النصر في العراق هم "الشهداء"، مؤكدا رفضه لأي هيمنة أجنبية. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T06:13+0000
2023-01-03T06:13+0000
2023-01-03T06:13+0000
العالم العربي
عيد النصر
العراق
الحشد الشعبي
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وقال الفياض في كلمة، بمناسبة الذكرى السنوية الـخامسة ليوم النصر على الإرهاب في العراق، إن "النصر العراقي على الإرهاب يمثّل فخراً للأجيال المقبلة.. النصر على الإرهاب صُنع.. وصنّاع النصر هم الشهداء وعلى رأسهم قادة النصر الشهداء"، مضيفا: "كلنا أبو مهدي المهندس وكلنا قاسم سليماني في الدفاع عن هذا البلد".وأشار إلى أن "المنجز الكبير" يحتاج إلى رعاية، "لأن هناك من يتآمر على النصر بأنماط عدّة، من خلال كسر الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي".وعن الحشد الشعبي، قال الفياض إنه "مؤسسة أمنية لديها وعي سياسي وترسّخ وجودها من خلال تقديم الشهداء"، مؤكداً أن "الحشد الشعبي والقوى الأمنية العراقية الأخرى قادرة على حفظ الأمن ويجب فسح المجال أمام الحكومة الجديدة لتحقيق مشاريعها في الإصلاح والتنمية الاجتماعية والنظام السياسي الناتج عن الدستور هو خيار هذه الأمة ويجب الدفاع عن ذلك".
العراق
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, عيد النصر, العراق, الحشد الشعبي
العالم العربي, عيد النصر, العراق, الحشد الشعبي
الفياض: النصر العراقي على الإرهاب يمثل فخرا للأجيال المقبلة
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صرح رئيس الحشد الشعبي فالح الفياض أن صنّاع النصر في العراق هم "الشهداء"، مؤكدا رفضه لأي هيمنة أجنبية.
وقال الفياض في كلمة، بمناسبة الذكرى السنوية الـخامسة ليوم النصر على الإرهاب في العراق، إن "النصر العراقي على الإرهاب يمثّل فخراً للأجيال المقبلة.. النصر على الإرهاب صُنع.. وصنّاع النصر هم الشهداء وعلى رأسهم قادة النصر الشهداء"، مضيفا: "كلنا أبو مهدي المهندس وكلنا قاسم سليماني في الدفاع عن هذا البلد".
وأكّد رفض أي هيمنة أجنبية، مشدداً على أن "العراق حر وأفعال الشهداء مزقت كل أنواع الفرقة بين العراقيين"، لافتاً إلى أن الحشد الشعبي "استطاع أن يكون نموذجاً وطنياً والنصر ساهم فيه كل أبناء الشعب العراقي".
وأشار إلى أن "المنجز الكبير" يحتاج إلى رعاية، "لأن هناك من يتآمر على النصر بأنماط عدّة، من خلال كسر الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي".
وعن الحشد الشعبي، قال الفياض إنه
"مؤسسة أمنية لديها وعي سياسي وترسّخ وجودها من خلال تقديم الشهداء"، مؤكداً أن "الحشد الشعبي والقوى الأمنية العراقية الأخرى قادرة على حفظ الأمن ويجب فسح المجال أمام الحكومة الجديدة لتحقيق مشاريعها في الإصلاح والتنمية الاجتماعية والنظام السياسي الناتج عن الدستور هو خيار هذه الأمة ويجب الدفاع عن ذلك".