https://sputnikarabic.ae/20230103/الفيفا-يطلب-من-جميع-الدول-الأعضاء-تسمية-ملعب-باسم-بيليه-1071878125.html
"الفيفا" يطلب من جميع الدول الأعضاء تسمية ملعب باسم "بيليه"
"الفيفا" يطلب من جميع الدول الأعضاء تسمية ملعب باسم "بيليه"
أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، أنه سيطلب من جميع الدول الأعضاء تسمية ملعب باسم "بيليه". 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T10:18+0000
2023-01-03T10:18+0000
2023-01-03T10:18+0000
مجتمع
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102585/81/1025858180_0:0:4817:2711_1920x0_80_0_0_d39463d8c06e1d112ff40ed83593f46a.jpg
جاء ذلك خلال حضور رئيس الفيفا، يوم الاثنين، إلى جنازة لاعب كرة القدم الأسطوري في سانتوس في البرازيل، حيث جاء للإشادة بمن يعتبره الكثيرون أعظم لاعب كرة قدم في التاريخ.وفي مقر الفيفا في جنيف، تم تنكيس أعلام الدول بعد يوم من وفاة بيليه الذي كان يكافح سرطان القولون لأكثر من عام.وتوافد مئات من الأشخاص على استاد سانتوس، أمس الاثنين، لحضور مراسم الجنازة المفتوحة للجمهور والتي ستنتهي اليوم الثلاثاء.
https://sputnikarabic.ae/20230102/تابوت-بيليه-في-منتصف-ملعب-سانتوس-لإلقاء-محبيه-نظرة-أخيرة-عليه-فيديو-1071851116.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102585/81/1025858180_542:0:4817:3206_1920x0_80_0_0_5759520713fb565ae4edc9132055c5ab.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
"الفيفا" يطلب من جميع الدول الأعضاء تسمية ملعب باسم "بيليه"
تابعنا عبر
أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، أنه سيطلب من جميع الدول الأعضاء تسمية ملعب باسم "بيليه".
جاء ذلك خلال حضور رئيس الفيفا، يوم الاثنين، إلى جنازة لاعب كرة القدم الأسطوري في سانتوس في البرازيل، حيث جاء للإشادة بمن يعتبره الكثيرون أعظم لاعب كرة قدم في التاريخ.
وقال إنفانتينو للصحفيين: "سنطلب من كل دول العالم تسمية أحد ملاعبها باسم بيليه"، وفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية.
وفي مقر الفيفا في جنيف، تم تنكيس أعلام الدول بعد يوم من وفاة بيليه الذي كان يكافح سرطان القولون لأكثر من عام.
وتوافد مئات من الأشخاص على استاد سانتوس، أمس الاثنين، لحضور مراسم الجنازة المفتوحة للجمهور والتي ستنتهي اليوم الثلاثاء.