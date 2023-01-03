عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230103/الفيفا-يطلب-من-جميع-الدول-الأعضاء-تسمية-ملعب-باسم-بيليه-1071878125.html
"الفيفا" يطلب من جميع الدول الأعضاء تسمية ملعب باسم "بيليه"
"الفيفا" يطلب من جميع الدول الأعضاء تسمية ملعب باسم "بيليه"
أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، أنه سيطلب من جميع الدول الأعضاء تسمية ملعب باسم "بيليه". 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T10:18+0000
2023-01-03T10:18+0000
مجتمع
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102585/81/1025858180_0:0:4817:2711_1920x0_80_0_0_d39463d8c06e1d112ff40ed83593f46a.jpg
جاء ذلك خلال حضور رئيس الفيفا، يوم الاثنين، إلى جنازة لاعب كرة القدم الأسطوري في سانتوس في البرازيل، حيث جاء للإشادة بمن يعتبره الكثيرون أعظم لاعب كرة قدم في التاريخ.وفي مقر الفيفا في جنيف، تم تنكيس أعلام الدول بعد يوم من وفاة بيليه الذي كان يكافح سرطان القولون لأكثر من عام.وتوافد مئات من الأشخاص على استاد سانتوس، أمس الاثنين، لحضور مراسم الجنازة المفتوحة للجمهور والتي ستنتهي اليوم الثلاثاء.
https://sputnikarabic.ae/20230102/تابوت-بيليه-في-منتصف-ملعب-سانتوس-لإلقاء-محبيه-نظرة-أخيرة-عليه-فيديو-1071851116.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102585/81/1025858180_542:0:4817:3206_1920x0_80_0_0_5759520713fb565ae4edc9132055c5ab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة
رياضة

"الفيفا" يطلب من جميع الدول الأعضاء تسمية ملعب باسم "بيليه"

10:18 GMT 03.01.2023
© AFP 2022 / MICHAEL BUHOLZER الفيفا
الفيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
© AFP 2022 / MICHAEL BUHOLZER
تابعنا عبرTelegram
أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، أنه سيطلب من جميع الدول الأعضاء تسمية ملعب باسم "بيليه".
جاء ذلك خلال حضور رئيس الفيفا، يوم الاثنين، إلى جنازة لاعب كرة القدم الأسطوري في سانتوس في البرازيل، حيث جاء للإشادة بمن يعتبره الكثيرون أعظم لاعب كرة قدم في التاريخ.
منظر عام يُظهر استاد سانتوس، حيث تم وضع جثمان أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، في مدينة سانتوس، في ساو باولو بالبرازيل، 2 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
تابوت بيليه في منتصف ملعب سانتوس لإلقاء محبيه نظرة أخيرة عليه... فيديو
أمس, 13:04 GMT

وقال إنفانتينو للصحفيين: "سنطلب من كل دول العالم تسمية أحد ملاعبها باسم بيليه"، وفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية.

وفي مقر الفيفا في جنيف، تم تنكيس أعلام الدول بعد يوم من وفاة بيليه الذي كان يكافح سرطان القولون لأكثر من عام.
وتوافد مئات من الأشخاص على استاد سانتوس، أمس الاثنين، لحضور مراسم الجنازة المفتوحة للجمهور والتي ستنتهي اليوم الثلاثاء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала