https://sputnikarabic.ae/20230103/الكرملين-يؤكد-موعد-محادثة-بوتين-وأردوغان-1071906438.html
الكرملين يؤكد موعد محادثة بوتين وأردوغان
الكرملين يؤكد موعد محادثة بوتين وأردوغان
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" أن المحادثة بين رئيسي روسيا وتركيا، فلاديمير بوتين ورجب طييب أردوغان من المقرر إجراؤها غدا، 4... 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T19:44+0000
2023-01-03T19:44+0000
2023-01-03T19:44+0000
دميتري بيسكوف
روسيا
فلاديمير بوتين
رجب طيب أردوغان
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وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان بوتين يعتزم إجراء محادثة هاتفية مع أردوغان يوم غد الأربعاء "المحادثة مخطط لها".أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتطلع إلى محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".وصرح قالن لقناة "إن تي في" اليوم الثلاثاء، بأن "الرئيس أردوغان سيجري محادثات مع بوتين وزيلينسكي يوم غد الأربعاء".وناقش أردوغان، في 11 ديسمبر/ كانون الأول، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عدة قضايا أبرزها الطاقة والأزمة الأوكرانية، بجانب مخاوف أنقرة في سوريا.وأشار بيان للرئاسة التركية أن الاتصال ناقش قضايا في مقدمتها الطاقة والمسائل الإقليمية، فيما أكد أردوغان لبوتين "إمكانية بدء العمل لتصدير المنتجات الغذائية المختلفة في إطار "صفقة الحبوب"، معربا عن أمله في إنهاء الأزمة في بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن.
https://sputnikarabic.ae/20230103/الرئاسة-التركية-أردوغان-ينوي-إجراء-محادثات-هاتفية-مع-بوتين-وزيلينسكي-1071904224.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
دميتري بيسكوف, روسيا, فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان
دميتري بيسكوف, روسيا, فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان
الكرملين يؤكد موعد محادثة بوتين وأردوغان
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" أن المحادثة بين رئيسي روسيا وتركيا، فلاديمير بوتين ورجب طييب أردوغان من المقرر إجراؤها غدا، 4 يناير/ كانون الثاني.
وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان بوتين يعتزم إجراء محادثة هاتفية مع أردوغان يوم غد الأربعاء "المحادثة مخطط لها".
أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتطلع إلى محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".
وصرح قالن لقناة "إن تي في" اليوم الثلاثاء، بأن "الرئيس أردوغان سيجري محادثات مع بوتين وزيلينسكي يوم غد الأربعاء".
وناقش أردوغان، في 11 ديسمبر/ كانون الأول، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عدة قضايا أبرزها الطاقة والأزمة الأوكرانية، بجانب مخاوف أنقرة في سوريا.
وأشار بيان للرئاسة التركية
أن الاتصال ناقش قضايا في مقدمتها الطاقة والمسائل الإقليمية، فيما أكد أردوغان لبوتين "إمكانية بدء العمل لتصدير المنتجات الغذائية المختلفة في إطار "صفقة الحبوب"، معربا عن أمله في إنهاء الأزمة في بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن.