https://sputnikarabic.ae/20230103/الكويت-تنطلق-إلى-الفضاء-بواسطة-أول-قمر-صناعي-لها-فيديو-1071895212.html
الكويت تنطلق إلى الفضاء بواسطة أول قمر صناعي لها... فيديو
الكويت تنطلق إلى الفضاء بواسطة أول قمر صناعي لها... فيديو
انطلق منذ دقائق أول قمر صناعي تابع لدولة الكويت، اليوم الثلاثاء، على متن صاروخ "فالكون 9"، من تطوير شركة "سبيس إكس"، وذلك من محطة فضائية في ولاية فلوريدا... 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T15:39+0000
2023-01-03T15:39+0000
2023-01-03T15:41+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
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ونشرت وسائل إعلام كويتية مقطعا مصورا للحظة انطلاق قمر "كويت سات 1" من منصة "فكم" بفلوريدا.كما نشر حساب شركة "سبيس إكس" على "تويتر" فيديو للحظة انطلاق صاروخها "فالكون 9"، الذي يحمل على متنه أول قمر صناعي كويتي.وسيقوم القمر الصناعي "كويت سات 1" بإرسال أول إشارة للمحطة الأرضية، والتي تشمل نسبة البطارية وبيانات متعلقة بصحة جاهزية أنظمته وأجهزته، ليبدأ بعدها العمل مع المحطة الأرضية، ويتركز بالقيام بالاختبارات المطلوبة، وتجهيز القمر للقيام بدوره ومهمته المطلوبة".وسيدور قمر "كويت سات 1" حول كوكب الأرض، والذي يحمل كاميرا عالية الدقة سترسل صورا، ليتم تحليلها من فريق التطبيقات حسب التخصص.ومن خلال الصور المرسلة من جانب القمر، سيبحث المتخصص في علوم البحار بحث البحر وتغيّر لونه والمد الأحمر، والتلوث النفطي وتأثيراته، فيما سيبحث المتخصص في الهندسة المعمارية، الحالة العمرانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
الكويت تنطلق إلى الفضاء بواسطة أول قمر صناعي لها... فيديو
15:39 GMT 03.01.2023 (تم التحديث: 15:41 GMT 03.01.2023) تابعنا عبر
انطلق منذ دقائق أول قمر صناعي تابع لدولة الكويت، اليوم الثلاثاء، على متن صاروخ "فالكون 9"، من تطوير شركة "سبيس إكس"، وذلك من محطة فضائية في ولاية فلوريدا الأمريكية.
ونشرت وسائل إعلام كويتية مقطعا مصورا للحظة انطلاق قمر "كويت سات 1" من منصة "فكم" بفلوريدا.
كما نشر حساب شركة "سبيس إكس" على "تويتر" فيديو للحظة انطلاق صاروخها "فالكون 9"، الذي يحمل على متنه أول قمر صناعي كويتي.
وسيقوم القمر الصناعي "كويت سات 1
" بإرسال أول إشارة للمحطة الأرضية، والتي تشمل نسبة البطارية وبيانات متعلقة بصحة جاهزية أنظمته وأجهزته، ليبدأ بعدها العمل مع المحطة الأرضية، ويتركز بالقيام بالاختبارات المطلوبة، وتجهيز القمر للقيام بدوره ومهمته المطلوبة".
وسيدور قمر "كويت سات 1" حول كوكب الأرض، والذي يحمل كاميرا عالية الدقة سترسل صورا، ليتم تحليلها من فريق التطبيقات حسب التخصص.
ومن خلال الصور المرسلة من جانب القمر، سيبحث المتخصص في علوم البحار بحث البحر وتغيّر لونه والمد الأحمر، والتلوث النفطي وتأثيراته، فيما سيبحث المتخصص في الهندسة المعمارية، الحالة العمرانية.