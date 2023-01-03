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https://sputnikarabic.ae/20230103/المتحدث-باسم-الجيش-العراقي-ما-صنعه-قادة-النصر-للعراق-لن-ينسى--1071873024.html
المتحدث باسم الجيش العراقي: ما صنعه قادة النصر للعراق لن ينسى
المتحدث باسم الجيش العراقي: ما صنعه قادة النصر للعراق لن ينسى
قال اللواء يحي رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إن ما صنعه قادة النصر للعراق لن ينسى. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T07:26+0000
2023-01-03T07:26+0000
العالم العربي
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وتابع رسول، حسب وكالة الأنباء الإيرانية، أن ما صنعه قادة العراق "لن ينسى، فهُم غاية الفخر". وفي بيان أصدره الناطق باسم قائد الجيش، أكد أن قادة النصر رسموا بدمائهم "طريق الرفعة والسمو والخلود".وأحيا العراقيون الذكرى الثالثة، لمقتل رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، والذي تم اغتياله مع قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، والذي جرى في مثل هذا الوقت بمطار بغداد الدولي.وقام عشرات الآلاف من العراقيين بالتوافد على منطقة قرب مطار بغداد لإحياء ذكرى المهندس وسليماني بمشاركة كافة أطياف المجتمع العراقي.
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العالم العربي
العالم العربي

المتحدث باسم الجيش العراقي: ما صنعه قادة النصر للعراق لن ينسى

07:26 GMT 03.01.2023
© Photo / Iraqi Ministry of Interiorالجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد
الجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
© Photo / Iraqi Ministry of Interior
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قال اللواء يحي رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إن ما صنعه قادة النصر للعراق لن ينسى.
وتابع رسول، حسب وكالة الأنباء الإيرانية، أن ما صنعه قادة العراق "لن ينسى، فهُم غاية الفخر".
وفي بيان أصدره الناطق باسم قائد الجيش، أكد أن قادة النصر رسموا بدمائهم "طريق الرفعة والسمو والخلود".
وأحيا العراقيون الذكرى الثالثة، لمقتل رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، والذي تم اغتياله مع قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، والذي جرى في مثل هذا الوقت بمطار بغداد الدولي.
وقام عشرات الآلاف من العراقيين بالتوافد على منطقة قرب مطار بغداد لإحياء ذكرى المهندس وسليماني بمشاركة كافة أطياف المجتمع العراقي.
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