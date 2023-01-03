https://sputnikarabic.ae/20230103/المحكمة-العليا-في-إيران-تؤيد-حكما-بإعدام-شخصين-في-قضية-مقتل-عنصر-من-قوات-التعبئة-الشعبية-1071895043.html

المحكمة العليا في إيران تؤيد حكما بإعدام شخصين في قضية مقتل عنصر من قوات التعبئة الشعبية

المحكمة العليا في إيران تؤيد حكما بإعدام شخصين في قضية مقتل عنصر من قوات التعبئة الشعبية

أيدت المحكمة العليا في إيران، اليوم الثلاثاء، حكما صادرا بإعدام شخصين أدينا في قضية مقتل أحد أفراد قوات التعبئة الشعبية "الباسيج". 03.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-03T15:36+0000

2023-01-03T15:36+0000

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طهران – سبوتنيك. كتب مدير العلاقات العامة بالمحكمة العليا في إيران، أمير هاشمي، عبر تويتر، "فيما يخص نتائج استئناف حكم المتهمين الـ 16 في قضية مقتل عنصر قوات التعبئة الشعبية روح الله عجميان، تم تأييد حكم الإعدام الصادر بحق محمد مهدي كرمي، وسيد محمد حسيني".وأضاف: "حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين الثلاثة الآخرين في هذه القضية (حميد قره حسنلو، وحسين محمدي، ورضا آريا) قد نقض بسبب قصور في التحقيق وأعيد إلى المحكمة للتحقيق فيه مرة أخرى".كما أعلن الناطق باسم السلطة القضائية، مسعود ستايشي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، "تم توجيه الاتهام إلى اثنين من الفرنسيين بالتجسس".وتابع: "تمت محاكمة 16 شخصًا في قضية شاه جراغ، 5 منهم متهمون بالحرب والفساد والانتماء إلى تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] أحدهم من طاجيكستان و4 من أفغانستان".وانطلقت بداية من منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، بمركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ "شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة، قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمة الشرطة بتعذيبها.ووسط الاحتجاجات المستمرة أعلنت السلطات الإيرانية، تفكيك شرطة الأخلاق في البلاد، مشيرة إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20221212/إيران-تنفذ-ثاني-حكم-إعدام-بحق-أحد-مثيري-الشغب-في-الاحتجاجات-الأخيرة-1071137287.html

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