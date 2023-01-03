https://sputnikarabic.ae/20230103/الولايات-المتحدة-لا-تزال-تعتبر-مادورو-رئيسا-غير-شرعي-رغم-حل-حكومة-المعارضة-1071907054.html

الولايات المتحدة لا تزال تعتبر مادورو رئيسا "غير شرعي" لفنزويلا رغم حل "حكومة المعارضة"

الولايات المتحدة لا تزال تعتبر مادورو رئيسا "غير شرعي" لفنزويلا رغم حل "حكومة المعارضة"

صرحت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها لا تزال تعتبر نيكولاس مادورو رئيسا غير شرعي لفنزويلا، مؤكدة اعترافها بسلطة برلمان عام 2015، بعد أن أعلنت المعارضة... 03.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-03T20:00+0000

2023-01-03T20:00+0000

2023-01-03T20:02+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104306/78/1043067816_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_69191e75dd065e74fd2688fb0e028648.jpg

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في إفادة للصحفيين: أعلنت المعارضة الفنزويلية، يوم السبت، في جلسة استماع ثانية، حل "الحكومة المؤقتة" التي نصبت نفسها برئاسة خوان غوايدو، منذ عام 2019. وقال سكرتير الجمعية الوطنية الفنزويلية، خوسيه أنطونيو فيغيريدو، إن "مجموع الأصوات 72 صوتا مؤيدا لحل الحكومة، و29 معارضا و8 امتنعوا عن التصويت".جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في الأول من الشهر الماضي، أن سلطات بلاده ستطلق خلال الأيام المقبلة الحوار مع ممثلي المعارضة بشأن الانتخابات المقبلة في البلاد.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقعت الحكومة الفنزويلية، ممثلة في وفدها للحوار مع المعارضة، اتفاقا جزئيا ثانيا، مع المعارضة الممثلة في "المنصة الموحدة"، في العاصمة المكسيكية مكسيكو.بالأمس، كشف الرئيس الفنزويلي عن استعداد بلاده لتطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة بعد أن قطعت في عام 2019.وقال مادورو في مقابلة صحفية إن "فنزويلا مستعدة، ومستعدة تماما للتحرك باتجاه عملية لتطبيع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية والسياسية مع إدارة الولايات المتحدة ومع من قد يتولون لاحقا الحكم في البلاد".

https://sputnikarabic.ae/20221230/المعارضة-الفنزويلية-تحل-الحكومة-المؤقتة-برئاسة-خوان-غوايدو-1071780480.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية