https://sputnikarabic.ae/20230103/الولايات-المتحدة-لا-تزال-تعتبر-مادورو-رئيسا-غير-شرعي-رغم-حل-حكومة-المعارضة-1071907054.html
الولايات المتحدة لا تزال تعتبر مادورو رئيسا "غير شرعي" لفنزويلا رغم حل "حكومة المعارضة"
الولايات المتحدة لا تزال تعتبر مادورو رئيسا "غير شرعي" لفنزويلا رغم حل "حكومة المعارضة"
صرحت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها لا تزال تعتبر نيكولاس مادورو رئيسا غير شرعي لفنزويلا، مؤكدة اعترافها بسلطة برلمان عام 2015، بعد أن أعلنت المعارضة... 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T20:00+0000
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العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في إفادة للصحفيين: أعلنت المعارضة الفنزويلية، يوم السبت، في جلسة استماع ثانية، حل "الحكومة المؤقتة" التي نصبت نفسها برئاسة خوان غوايدو، منذ عام 2019. وقال سكرتير الجمعية الوطنية الفنزويلية، خوسيه أنطونيو فيغيريدو، إن "مجموع الأصوات 72 صوتا مؤيدا لحل الحكومة، و29 معارضا و8 امتنعوا عن التصويت".جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في الأول من الشهر الماضي، أن سلطات بلاده ستطلق خلال الأيام المقبلة الحوار مع ممثلي المعارضة بشأن الانتخابات المقبلة في البلاد.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقعت الحكومة الفنزويلية، ممثلة في وفدها للحوار مع المعارضة، اتفاقا جزئيا ثانيا، مع المعارضة الممثلة في "المنصة الموحدة"، في العاصمة المكسيكية مكسيكو.بالأمس، كشف الرئيس الفنزويلي عن استعداد بلاده لتطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة بعد أن قطعت في عام 2019.وقال مادورو في مقابلة صحفية إن "فنزويلا مستعدة، ومستعدة تماما للتحرك باتجاه عملية لتطبيع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية والسياسية مع إدارة الولايات المتحدة ومع من قد يتولون لاحقا الحكم في البلاد".
https://sputnikarabic.ae/20221230/المعارضة-الفنزويلية-تحل-الحكومة-المؤقتة-برئاسة-خوان-غوايدو-1071780480.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة لا تزال تعتبر مادورو رئيسا "غير شرعي" لفنزويلا رغم حل "حكومة المعارضة"
20:00 GMT 03.01.2023 (تم التحديث: 20:02 GMT 03.01.2023) تابعنا عبر
صرحت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها لا تزال تعتبر نيكولاس مادورو رئيسا غير شرعي لفنزويلا، مؤكدة اعترافها بسلطة برلمان عام 2015، بعد أن أعلنت المعارضة حل "حكومتها المؤقتة".
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في إفادة للصحفيين:
"نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير، إنه ليس الزعيم الشرعي لفنزويلا، ونعترف بالجمعية الوطنية لعام 2015".
أعلنت المعارضة الفنزويلية، يوم السبت، في جلسة استماع ثانية، حل "الحكومة المؤقتة
" التي نصبت نفسها برئاسة خوان غوايدو، منذ عام 2019. وقال سكرتير الجمعية الوطنية الفنزويلية، خوسيه أنطونيو فيغيريدو، إن "مجموع الأصوات 72 صوتا مؤيدا لحل الحكومة، و29 معارضا و8 امتنعوا عن التصويت".
30 ديسمبر 2022, 23:27 GMT
جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في الأول من الشهر الماضي، أن سلطات بلاده ستطلق خلال الأيام المقبلة الحوار مع ممثلي المعارضة بشأن الانتخابات المقبلة في البلاد.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقعت الحكومة الفنزويلية، ممثلة في وفدها للحوار مع المعارضة، اتفاقا جزئيا ثانيا
، مع المعارضة الممثلة في "المنصة الموحدة"، في العاصمة المكسيكية مكسيكو.
بالأمس، كشف الرئيس الفنزويلي عن استعداد بلاده لتطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة
بعد أن قطعت في عام 2019.وقال مادورو في مقابلة صحفية إن "فنزويلا مستعدة، ومستعدة تماما للتحرك باتجاه عملية لتطبيع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية والسياسية مع إدارة الولايات المتحدة ومع من قد يتولون لاحقا الحكم في البلاد".