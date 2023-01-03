https://sputnikarabic.ae/20230103/اليابان-تدفع-أموالا-لسكانها-مقابل-الانتقال-للعيش-خارج-العاصمة-1071895982.html

اليابان تدفع أموالا لسكانها مقابل الانتقال للعيش خارج العاصمة

اليابان تدفع أموالا لسكانها مقابل الانتقال للعيش خارج العاصمة

قررت الحكومة اليابانية منح الأسر ما يصل إلى مليون ين (7670 دولارا) عن كل طفل، إذا اختاروا الانتقال للعيش خارج طوكيو، في محاولة لتخفيف الكثافة السكانية داخل... 03.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-03T16:01+0000

2023-01-03T16:01+0000

2023-01-03T16:01+0000

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كانت الحكومة تقدم بالفعل 300 ألف ين لكل طفل للأسر التي تنتقل إلى أجزاء أخرى من البلاد. ويستهدف القرار الجديد أيضا تحسين معدلات المواليد المتدنية، وتنويع السكان وضمان توزيعهم بشكل أمثل.وفقا لمكتب الإحصاء الياباني، في عام 2021، كان 28.9% من إجمالي سكان اليابان يبلغون من العمر 65 عاما على الأقل، وهو رقم قياسي. كان هناك 14.78 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين أيام و14 عاما في نفس العام، وهو ما يمثل 11.8% من إجمالي السكان، وهو أدنى مستوى تم تسجيله على الإطلاق في اليابان.وفقا لبيان صحفي نقلته وكالة "كيودو" للأنباء، فإن الأشخاص الذين يعيشون في 23 منطقة في جميع أنحاء طوكيو ونقاط أخرى محلية مزدحمة، سيكونون مؤهلين للحصول على أموال إعادة التوطين.من المتوقع أن يتم تقديم الدعم المالي خلال السنة المالية 2023. يجب أن يعيش متلقو الأموال في منطقتهم الجديدة لمدة خمس سنوات على الأقل أثناء العمل، وسيُطلب من أي شخص يخالف هذه القواعد إعادة الأموال.سيتم تقديم الدعم للأطفال دون سن 18 عاما أو أولئك الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما ولكنهم لا يزالون في السنة الأخيرة من المدرسة الثانوية. بدأ برنامج الدعم في عام 2019، وفي عام 2021 انتقل 2381 شخصا من العاصمة طوكيو وحصلوا على الدعم.

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