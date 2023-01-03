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https://sputnikarabic.ae/20230103/اليابان-تدفع-أموالا-لسكانها-مقابل-الانتقال-للعيش-خارج-العاصمة-1071895982.html
اليابان تدفع أموالا لسكانها مقابل الانتقال للعيش خارج العاصمة
اليابان تدفع أموالا لسكانها مقابل الانتقال للعيش خارج العاصمة
قررت الحكومة اليابانية منح الأسر ما يصل إلى مليون ين (7670 دولارا) عن كل طفل، إذا اختاروا الانتقال للعيش خارج طوكيو، في محاولة لتخفيف الكثافة السكانية داخل... 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T16:01+0000
2023-01-03T16:01+0000
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كانت الحكومة تقدم بالفعل 300 ألف ين لكل طفل للأسر التي تنتقل إلى أجزاء أخرى من البلاد. ويستهدف القرار الجديد أيضا تحسين معدلات المواليد المتدنية، وتنويع السكان وضمان توزيعهم بشكل أمثل.وفقا لمكتب الإحصاء الياباني، في عام 2021، كان 28.9% من إجمالي سكان اليابان يبلغون من العمر 65 عاما على الأقل، وهو رقم قياسي. كان هناك 14.78 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين أيام و14 عاما في نفس العام، وهو ما يمثل 11.8% من إجمالي السكان، وهو أدنى مستوى تم تسجيله على الإطلاق في اليابان.وفقا لبيان صحفي نقلته وكالة "كيودو" للأنباء، فإن الأشخاص الذين يعيشون في 23 منطقة في جميع أنحاء طوكيو ونقاط أخرى محلية مزدحمة، سيكونون مؤهلين للحصول على أموال إعادة التوطين.من المتوقع أن يتم تقديم الدعم المالي خلال السنة المالية 2023. يجب أن يعيش متلقو الأموال في منطقتهم الجديدة لمدة خمس سنوات على الأقل أثناء العمل، وسيُطلب من أي شخص يخالف هذه القواعد إعادة الأموال.سيتم تقديم الدعم للأطفال دون سن 18 عاما أو أولئك الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما ولكنهم لا يزالون في السنة الأخيرة من المدرسة الثانوية. بدأ برنامج الدعم في عام 2019، وفي عام 2021 انتقل 2381 شخصا من العاصمة طوكيو وحصلوا على الدعم.
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العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

اليابان تدفع أموالا لسكانها مقابل الانتقال للعيش خارج العاصمة

16:01 GMT 03.01.2023
© Issei Katoشابات ترتدي زي الكيمونو التقليدي وكمامات يغادرن احتفالهم "بلوغ سن الرشد" (سن العشرين) في يوكوهاما أرينا، وسط إعلان الحكومة حالة الطوارئ الثانية في العاصمة وبعض المحافظات بسبب تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في يوكوهاما، جنوب طوكيو، اليابان 11 يناير 2021.
شابات ترتدي زي الكيمونو التقليدي وكمامات يغادرن احتفالهم بلوغ سن الرشد (سن العشرين) في يوكوهاما أرينا، وسط إعلان الحكومة حالة الطوارئ الثانية في العاصمة وبعض المحافظات بسبب تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في يوكوهاما، جنوب طوكيو، اليابان 11 يناير 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
© Issei Kato
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قررت الحكومة اليابانية منح الأسر ما يصل إلى مليون ين (7670 دولارا) عن كل طفل، إذا اختاروا الانتقال للعيش خارج طوكيو، في محاولة لتخفيف الكثافة السكانية داخل العاصمة.
كانت الحكومة تقدم بالفعل 300 ألف ين لكل طفل للأسر التي تنتقل إلى أجزاء أخرى من البلاد. ويستهدف القرار الجديد أيضا تحسين معدلات المواليد المتدنية، وتنويع السكان وضمان توزيعهم بشكل أمثل.
وفقا لمكتب الإحصاء الياباني، في عام 2021، كان 28.9% من إجمالي سكان اليابان يبلغون من العمر 65 عاما على الأقل، وهو رقم قياسي. كان هناك 14.78 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين أيام و14 عاما في نفس العام، وهو ما يمثل 11.8% من إجمالي السكان، وهو أدنى مستوى تم تسجيله على الإطلاق في اليابان.
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وفقا لبيان صحفي نقلته وكالة "كيودو" للأنباء، فإن الأشخاص الذين يعيشون في 23 منطقة في جميع أنحاء طوكيو ونقاط أخرى محلية مزدحمة، سيكونون مؤهلين للحصول على أموال إعادة التوطين.
من المتوقع أن يتم تقديم الدعم المالي خلال السنة المالية 2023. يجب أن يعيش متلقو الأموال في منطقتهم الجديدة لمدة خمس سنوات على الأقل أثناء العمل، وسيُطلب من أي شخص يخالف هذه القواعد إعادة الأموال.
سيتم تقديم الدعم للأطفال دون سن 18 عاما أو أولئك الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما ولكنهم لا يزالون في السنة الأخيرة من المدرسة الثانوية. بدأ برنامج الدعم في عام 2019، وفي عام 2021 انتقل 2381 شخصا من العاصمة طوكيو وحصلوا على الدعم.
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