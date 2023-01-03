https://sputnikarabic.ae/20230103/برلماني-عراقي-جزء-من-أموال-تهريب-النفط-تذهب-لـ-مجاميع-إرهابية-1071873170.html

برلماني عراقي: جزء من أموال تهريب النفط تذهب لـ "مجاميع إرهابية"

برلماني عراقي: جزء من أموال تهريب النفط تذهب لـ "مجاميع إرهابية"

قال عضو لجنة الطاقة النيابية في البرلمان العراقي همام التميمي، إن جزءا من أموال التهريب تذهب إلى ما سماها "المجاميع الإرهابية". 03.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-03T07:17+0000

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جاء ذلك في تغريدة للتميمي على حسابه في "تويتر"، على وقع تصريحات حكومية كشفت عن تورط عدد من الضباط في جرائم تهريب النفط في عدد من محافظات البلاد.وقال التميمي على ما نقل موقع قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "مكافحة التهريب ملف أمن وطني"، مؤكدا على ضرورة "تضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية بكافة صنوفها من أجل إنهاء التهريب".وأضاف البرلماني العراقي: "جزء من أموال التهريب يذهب لبعض المجاميع الإرهابية"، دون مزيد من التوضيح.وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن "شبكة من منتسبي الأجهزة الأمنية قامت بحماية وتسهيل مرور الصهاريج المخصصة لتهريب المشتقات النفطية"، مؤكدا القبض على 18 منتسباً في هذه الشبكة.ووقتها، قال السوداني في مؤتمر صحفي، إنه "تم تفكيك عدد كبير من شبكات تهريب النفط في بغداد والبصرة وديالى وكركوك"، لافتا إلى "مصادرة أكثر من 1.7 مليون لتر من المشتقات النفطية المهربة و66 ألف صهريج".وخلال السنوات الأخيرة، تزايد الحديث عن سرقة وتهريب النفط في معظم المحافظات العراقية التي توجد فيها آبار للنفط مثل ميسان وكركوك وديالى ونينوى والبصرة، دون اتخاذ خطوات ملموسة لإيقافها، قبل أن يعلن السوداني شن حرب على المهربين.

https://sputnikarabic.ae/20221219/السوداني-يعلن-تفكيك-عدد-كبير-من-شبكات-تهريب-النفط-في-بغداد-والبصرة-وديالى-وكركوك-1071377418.html

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