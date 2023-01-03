https://sputnikarabic.ae/20230103/بكين-سنتخذ-إجراءات-مناسبة-بشأن-الدول-التي-فرضت-قيود-كورونا-على-القادمين-من-الصين-1071876090.html
بكين: سنتخذ إجراءات مناسبة بشأن الدول التي فرضت قيود كورونا على القادمين من الصين
بكين: سنتخذ إجراءات مناسبة بشأن الدول التي فرضت قيود كورونا على القادمين من الصين
أعربت وزارة الخارجية الصينية عن اعتراضها على تبني بعض الدول قيود دخول إلى بلادها تستهدف الركاب القادمين من الصين فقط. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T09:31+0000
2023-01-03T09:31+0000
2023-01-03T09:31+0000
الصين
العالم
فيروس كورونا
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وأشارت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، اليوم الثلاثاء، إلى أن استجابة الوباء الصادر من تلك الدول "تفتقر إلى الكفاءة العلمية"، وفقا لتلفزيون "سي جي تي إن" الصيني الرسمي.وقالت: "نحن نعارض بشدة ممارسة التلاعب بإجراءات الوقاية من الأوبئة والسيطرة عليها لتحقيق أهداف سياسية، وسنتخذ الإجراءات المناسبة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل".وأعلنت فرنسا، مساء يوم الجمعة الماضي، أنها ستطلب اختبارات "كورونا" سلبية من المسافرين القادمين من الصين، لتلحق بذلك بدول أخرى.وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إن فرنسا ستطلب من المسافرين القادمين من الصين تقديم نتيجة اختبار "Covid-19" سلبية أجريت قبل أقل من 48 ساعة، على ما نقلت قناة "فرانس 24".وسيكون الاختبار مطلوبا على الرحلات الجوية المباشرة من الصين والرحلات مع توقف، بسبب مخاوف من زيادة عدد الإصابات بعد أن ألغت بكين إجراءات الإغلاق الصارمة.كما سيتعين على المسافرين على متن الطائرات القادمة من الصين الالتزام بارتداء الكمامات.ولم يتم تحديد موعد لتطبيق الإجراءات لكن سيتم نشر مرسوم حكومي.وأصبحت إيطاليا، يوم الأربعاء الماضي، أول دولة أوروبية تعلن أن مسحات إلزامية من المستضدات ستكون مطلوبة لجميع المسافرين القادمين من الصين.ولاحقا أعلنت الولايات المتحدة والهند وكوريا الجنوبية وتايوان وإسبانيا وإسرائيل قرارات مماثلة.
https://sputnikarabic.ae/20221230/فرنسا-تقرر-إلزام-الوافدين-من-الصين-بإجراء-اختبارات-كورونا-1071776816.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, العالم, فيروس كورونا
الصين, العالم, فيروس كورونا
بكين: سنتخذ إجراءات مناسبة بشأن الدول التي فرضت قيود كورونا على القادمين من الصين
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أعربت وزارة الخارجية الصينية عن اعتراضها على تبني بعض الدول قيود دخول إلى بلادها تستهدف الركاب القادمين من الصين فقط.
وأشارت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، اليوم الثلاثاء، إلى أن استجابة الوباء الصادر من تلك الدول "تفتقر إلى الكفاءة العلمية"، وفقا لتلفزيون
"سي جي تي إن" الصيني الرسمي.
وقالت: "نحن نعارض بشدة ممارسة التلاعب بإجراءات الوقاية من الأوبئة والسيطرة عليها لتحقيق أهداف سياسية، وسنتخذ الإجراءات المناسبة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل".
30 ديسمبر 2022, 18:59 GMT
وأعلنت فرنسا، مساء يوم الجمعة الماضي، أنها ستطلب اختبارات "كورونا" سلبية من المسافرين القادمين من الصين، لتلحق بذلك بدول أخرى.
وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إن فرنسا ستطلب من المسافرين القادمين من الصين تقديم نتيجة اختبار "Covid-19" سلبية أجريت قبل أقل من 48 ساعة، على ما نقلت قناة
"فرانس 24".
وسيكون الاختبار مطلوبا على الرحلات الجوية المباشرة من الصين والرحلات مع توقف، بسبب مخاوف من زيادة عدد الإصابات بعد أن ألغت بكين إجراءات الإغلاق الصارمة.
كما سيتعين على المسافرين على متن الطائرات القادمة من الصين الالتزام بارتداء الكمامات.
ولم يتم تحديد موعد لتطبيق الإجراءات لكن سيتم نشر مرسوم حكومي.
وأصبحت إيطاليا
، يوم الأربعاء الماضي، أول دولة أوروبية تعلن أن مسحات إلزامية من المستضدات ستكون مطلوبة لجميع المسافرين القادمين من الصين.
ولاحقا أعلنت الولايات المتحدة والهند وكوريا الجنوبية وتايوان وإسبانيا وإسرائيل
قرارات مماثلة.