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https://sputnikarabic.ae/20230103/بوتين-وتوكاييف-يؤكدان-على-المستوى-العالي-من-الشراكة-بين-البلدين-1071883654.html
بوتين وتوكاييف يؤكدان على المستوى العالي من الشراكة بين البلدين
بوتين وتوكاييف يؤكدان على المستوى العالي من الشراكة بين البلدين
تبادل الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، التهاني بالعام الجديد عبر الهاتف، مشيرين إلى المستوى العالي من الشراكة الاستراتيجية. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T12:21+0000
2023-01-03T12:22+0000
روسيا
التعاون الاقتصادي
كازاخستان
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موسكو- سبوتنيك. وقال الكرملين في بيان اليوم الثلاثاء: "خلال محادثة هاتفية، تبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، التهنئة بالعام الجديد، مشيرين إلى المستوى العالي للعلاقات الروسية الكازاخستانية والشراكة الاستراتيجية والتحالف".كما ناقش الرئيسان قضايا التعاون لا سيما في قطاع الوقود والطاقة، وتم الاتفاق على التنسيق بين الحكومات والهياكل المتخصصة.بدورها، أفادت الخدمة الصحفية لرئاسة كازاخستان بأنه خلال محادثة هاتفية بدأها الجانب الروسي، "تبادل رؤساء الدول التهاني بمناسبة العام الجديد وأعربوا عن التزامهم بمواصلة تطوير التعاون بين البلدين".وأضافت الخدمة الصحفية أن "الزعيمين ناقشا أيضا قضايا محددة للتعاون في قطاعي النفط والغاز والطاقة خلال المحادثة".
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روسيا, التعاون الاقتصادي, كازاخستان
روسيا, التعاون الاقتصادي, كازاخستان

بوتين وتوكاييف يؤكدان على المستوى العالي من الشراكة بين البلدين

12:21 GMT 03.01.2023 (تم التحديث: 12:22 GMT 03.01.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تبادل الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، التهاني بالعام الجديد عبر الهاتف، مشيرين إلى المستوى العالي من الشراكة الاستراتيجية.
موسكو- سبوتنيك. وقال الكرملين في بيان اليوم الثلاثاء: "خلال محادثة هاتفية، تبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، التهنئة بالعام الجديد، مشيرين إلى المستوى العالي للعلاقات الروسية الكازاخستانية والشراكة الاستراتيجية والتحالف".
كما ناقش الرئيسان قضايا التعاون لا سيما في قطاع الوقود والطاقة، وتم الاتفاق على التنسيق بين الحكومات والهياكل المتخصصة.

كما أضاف البيان أن "رئيس كازاخستان شكر نظيره الروسي على الترحيب الحار خلال قمة رابطة الدول المستقلة غير الرسمية في سان بطرسبرغ في 26-27 ديسمبر/كانون الأول 2022".

بدورها، أفادت الخدمة الصحفية لرئاسة كازاخستان بأنه خلال محادثة هاتفية بدأها الجانب الروسي، "تبادل رؤساء الدول التهاني بمناسبة العام الجديد وأعربوا عن التزامهم بمواصلة تطوير التعاون بين البلدين".
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وأضافت الخدمة الصحفية أن "الزعيمين ناقشا أيضا قضايا محددة للتعاون في قطاعي النفط والغاز والطاقة خلال المحادثة".
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