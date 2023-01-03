https://sputnikarabic.ae/20230103/بيان-رسمي-المصارف-السعودية-قدمت-تمويلات-عقارية-للأفراد-بلغت-739-مليار-ريال-خلال-شهر-نوفمبر-1071897927.html
بيان رسمي: المصارف السعودية قدمت تمويلات عقارية للأفراد بلغت 7.39 مليار ريال خلال شهر نوفمبر
بيان رسمي: المصارف السعودية قدمت تمويلات عقارية للأفراد بلغت 7.39 مليار ريال خلال شهر نوفمبر
بلغ حجم التمويل العقاري السكني للأفراد داخل المملكة العربية السعودية 7.39 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2022. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T16:51+0000
2023-01-03T16:51+0000
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ووفق بيان رسمي صادر عن البنك المركزي السعودي (ساما)، فإن المصارف السعودية قدمت للأفراد تمويلا للسكن بلغ 7.39 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2022.ولفت البيان إلى أن هذا المبلغ أقل بنسبة 37% من نظيره الذي كان في الفترة نفسها من العام الماضي، موضحا أن هذا التراجع وصل إلى 1.97 مليار ريال وبنسبة 21% مقارنة بشهر أكتوبر 2022.وتفصيلا أكد البيان أن "التمويل المقدم لـ"الفلل السكنية" كان الأكثر خلال نوفمبر الماضي بقيمة 5.13 مليار ريال وبنسبة 69%، بينما كانت الشقق في المرتبة الثانية بـ1.88 مليار ريال، ثم الأراضي بـ380 مليون ريال.وقال البيان إن شركات التمويل قدمت تمويلات عقارية للأفراد بلغت خلال نوفمبر الماضي إلى 271 مليون ريال بارتفاع قدره 3% مقارنة بشهر نوفمبر 2021.طالع أيضا: تطبيق "إيجار": لا بد أن يكون الوسيط العقاري سعودي الجنسية
https://sputnikarabic.ae/20220219/السلطات-السعودية-تكشف-عن-الحالات-التي-يستثنى-فيها-العقار-من-الضريبة-1058852971.html
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أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
بيان رسمي: المصارف السعودية قدمت تمويلات عقارية للأفراد بلغت 7.39 مليار ريال خلال شهر نوفمبر
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بلغ حجم التمويل العقاري السكني للأفراد داخل المملكة العربية السعودية 7.39 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2022.
ووفق بيان رسمي
صادر عن البنك المركزي السعودي (ساما)، فإن المصارف السعودية قدمت للأفراد تمويلا للسكن بلغ 7.39 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2022.
19 فبراير 2022, 10:33 GMT
ولفت البيان إلى أن هذا المبلغ أقل بنسبة 37% من نظيره الذي كان في الفترة نفسها
من العام الماضي، موضحا أن هذا التراجع وصل إلى 1.97 مليار ريال وبنسبة 21% مقارنة بشهر أكتوبر 2022.
وتفصيلا أكد البيان أن "التمويل المقدم لـ"الفلل السكنية" كان الأكثر خلال نوفمبر الماضي بقيمة 5.13 مليار ريال وبنسبة 69%، بينما كانت الشقق في المرتبة الثانية بـ1.88 مليار ريال، ثم الأراضي بـ380 مليون ريال.
ورصد البيان "إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر نوفمبر 2022 نحو 9.79 ألف عقد، بانخفاض قدره 36% عن نفس الفترة من العام الماضي".
وقال البيان إن شركات التمويل قدمت تمويلات عقارية للأفراد بلغت خلال نوفمبر الماضي إلى 271 مليون ريال بارتفاع قدره 3% مقارنة بشهر نوفمبر 2021.