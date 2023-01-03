https://sputnikarabic.ae/20230103/بيان-رسمي-المصارف-السعودية-قدمت-تمويلات-عقارية-للأفراد-بلغت-739-مليار-ريال-خلال-شهر-نوفمبر-1071897927.html

بيان رسمي: المصارف السعودية قدمت تمويلات عقارية للأفراد بلغت 7.39 مليار ريال خلال شهر نوفمبر

بيان رسمي: المصارف السعودية قدمت تمويلات عقارية للأفراد بلغت 7.39 مليار ريال خلال شهر نوفمبر

بلغ حجم التمويل العقاري السكني للأفراد داخل المملكة العربية السعودية 7.39 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2022. 03.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-03T16:51+0000

2023-01-03T16:51+0000

2023-01-03T16:51+0000

أخبار السعودية اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/10/1046860483_0:108:2049:1260_1920x0_80_0_0_6b04d760d6ec5328fd134ccf0a4c8ef9.jpg

ووفق بيان رسمي صادر عن البنك المركزي السعودي (ساما)، فإن المصارف السعودية قدمت للأفراد تمويلا للسكن بلغ 7.39 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2022.ولفت البيان إلى أن هذا المبلغ أقل بنسبة 37% من نظيره الذي كان في الفترة نفسها من العام الماضي، موضحا أن هذا التراجع وصل إلى 1.97 مليار ريال وبنسبة 21% مقارنة بشهر أكتوبر 2022.وتفصيلا أكد البيان أن "التمويل المقدم لـ"الفلل السكنية" كان الأكثر خلال نوفمبر الماضي بقيمة 5.13 مليار ريال وبنسبة 69%، بينما كانت الشقق في المرتبة الثانية بـ1.88 مليار ريال، ثم الأراضي بـ380 مليون ريال.وقال البيان إن شركات التمويل قدمت تمويلات عقارية للأفراد بلغت خلال نوفمبر الماضي إلى 271 مليون ريال بارتفاع قدره 3% مقارنة بشهر نوفمبر 2021.طالع أيضا: تطبيق "إيجار": لا بد أن يكون الوسيط العقاري سعودي الجنسية

https://sputnikarabic.ae/20220219/السلطات-السعودية-تكشف-عن-الحالات-التي-يستثنى-فيها-العقار-من-الضريبة-1058852971.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السعودية اليوم, العالم العربي