https://sputnikarabic.ae/20230103/تركيا-الرئيس-الإيراني-قد-يزور-أنقرة-في-الأسابيع-المقبلة-1071906279.html
تركيا: الرئيس الإيراني قد يزور أنقرة في الأسابيع المقبلة
تركيا: الرئيس الإيراني قد يزور أنقرة في الأسابيع المقبلة
أعلنت تركيا، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور أنقرة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في أول زيارة لرئيس إيراني إلى تركيا منذ نحو 4 سنوات. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T19:40+0000
2023-01-03T19:40+0000
2023-01-03T19:40+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات للناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن لقناة "إن تي في" التركية، اليوم الثلاثاء.وقال قالن: "الرئيس الإيراني قد يزور أنقرة في الأسابيع المقبلة"، موضحا أن "الرئيس الإيراني كان يعتزم زيارة تركيا الأسبوع الماضي لكن برنامجه لم يسمح له".هذا وزار الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني العاصمة التركية أنقرة منتصف عام 2019 للمشاركة في قمة بين قادة إيران وروسيا وتركيا للتشاور حول الأزمة السورية.فيما كانت آخر زيارة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى طهران في تموز/ يوليو 2022 حيث استقبله الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وبحثا تعزيز العلاقات بين البلدين.هذا وتجمع إيران وتركيا علاقات اقتصادية وسياسية، رغم تباين مواقفهما في عدد من الملفات، لا سيما بشأن النزاع في سوريا، والعلاقات مع أذربيجان، جارة إيران.وتقوم تركيا وإيران بشكل دوري بتوجيه ضربات على مناطق العراق الحدودية، مبررتين ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني، بالنسبة لتركيا، وبضرورة مكافحة الأحزاب والجماعات المعارضة لسلطات طهران بالنسبة لإيران.واقتصاديا، تعتمد تركيا على النفط والغاز الإيراني، بالمقابل تعتمد إيران على الواردات من البضائع التركية.
https://sputnikarabic.ae/20220705/إعلام-الرئيس-التركي-يعتزم-زيارة-إيران-الشهر-الجاري-1064675808.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار تركيا اليوم, أخبار إيران
أخبار تركيا اليوم, أخبار إيران
تركيا: الرئيس الإيراني قد يزور أنقرة في الأسابيع المقبلة
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أعلنت تركيا، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور أنقرة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في أول زيارة لرئيس إيراني إلى تركيا منذ نحو 4 سنوات.
أنطاكيا - سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات للناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن لقناة "إن تي في" التركية، اليوم الثلاثاء.
وقال قالن: "الرئيس الإيراني قد يزور أنقرة في الأسابيع المقبلة"، موضحا أن "الرئيس الإيراني كان يعتزم زيارة تركيا الأسبوع الماضي لكن برنامجه لم يسمح له".
هذا وزار الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني العاصمة التركية أنقرة منتصف عام 2019 للمشاركة في قمة بين قادة إيران وروسيا وتركيا للتشاور حول الأزمة السورية.
فيما كانت آخر زيارة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى طهران في تموز/ يوليو 2022 حيث استقبله الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وبحثا تعزيز العلاقات بين البلدين.
هذا وتجمع إيران وتركيا علاقات
اقتصادية وسياسية، رغم تباين مواقفهما في عدد من الملفات، لا سيما بشأن النزاع في سوريا، والعلاقات مع أذربيجان، جارة إيران.
وتقوم تركيا وإيران بشكل دوري بتوجيه ضربات على مناطق العراق الحدودية، مبررتين ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني، بالنسبة لتركيا، وبضرورة مكافحة الأحزاب والجماعات المعارضة لسلطات طهران بالنسبة لإيران.
واقتصاديا، تعتمد تركيا على النفط والغاز الإيراني، بالمقابل تعتمد إيران على الواردات من البضائع التركية.