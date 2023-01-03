تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

القوات الأوكرانية تقصف مجددا إحدى مناطق دونيتسك

أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا (JCCC) أن القوات الأوكرانية قصفت مرة أخرى منطقة كييفسك في دونيتسك، وأطلقت خمس قذائف من عيار 155 ملم التي يستخدمها "الناتو".

ونشر المكتب في بيان عبر حسابه على موقع "تلغرام" أن القصف تم في الساعة 09:23 بتوقيت موسكو على منطقة تانينكوي. في الساعة 09:05 من يوم الثلاثاء، أطلق الجيش الأوكراني ثلاث قذائف من العيار المحدد على حي كييفسكي بالمدينة.