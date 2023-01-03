تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
07:06 GMT 03.01.2023
القوات الأوكرانية تقصف مجددا إحدى مناطق دونيتسك
أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا (JCCC) أن القوات الأوكرانية قصفت مرة أخرى منطقة كييفسك في دونيتسك، وأطلقت خمس قذائف من عيار 155 ملم التي يستخدمها "الناتو".
ونشر المكتب في بيان عبر حسابه على موقع "تلغرام" أن القصف تم في الساعة 09:23 بتوقيت موسكو على منطقة تانينكوي. في الساعة 09:05 من يوم الثلاثاء، أطلق الجيش الأوكراني ثلاث قذائف من العيار المحدد على حي كييفسكي بالمدينة.
06:56 GMT 03.01.2023