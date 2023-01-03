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https://sputnikarabic.ae/20230103/تقرير-بايدن-أمضى-40-من-فترة-رئاسته-خلال-2022-في-إجازات-1071880922.html
تقرير: بايدن أمضى 40% من فترة رئاسته خلال 2022 في إجازات
تقرير: بايدن أمضى 40% من فترة رئاسته خلال 2022 في إجازات
كشفت تقارير أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمضى ما يقرب من 40 في المائة من الوقت في إجازة من البيت الأبيض خلال عام 2022، وفقا لتحليل جدول سفره. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T11:40+0000
2023-01-03T11:40+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وبلغ إجمالي أيام عطلات بايدن 141 يوما، أو 38.6% من عام 2022، وهي أول سنة تقويمية كاملة له كرئيس، وفقا لموقع "ديلي كولر" الأمريكي.وتم توزيع وجهات بايدن خلال 2022 كما يلي: 92 يوما أو يوما جزئيا في ممتلكاته في ديلاوير - 32 يوما أو يوما جزئيا في كامب ديفيد - 7 أيام في ولاية كارولينا الجنوبية - 5 أيام في نانتوكيت بولاية ماساتشوستس - 5 أيام في جزر فيرجن الأمريكية.ويقترب جو بايدن من التفوق على كافة رؤساء أمريكا السابقين في الحصول على إجازات، وفقا لتقرير لشبكة "سي إن إن" الامريكية في عام شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ولفتت "سي إن إن" إلى أن بايدن تفوق على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في معدل الحصول على إجازات، بحلول شهر أكتوبر 2022.وكان البيت الأبيض برر الوقت الذي يقضيه بايدن بعيدا عن العاصمة الأمريكية، بأنه "يذهب لقضاء بعض الوقت مع أسرته، وهو ما يفعله كل رئيس".وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في شهر أغسطس/ آب الماضي: "هذا ليس بالأمر غير المألوف، وهذا ليس من غير المألوف، والرئيس له الحق في قضاء بعض الوقت مع عائلته مثل أي أمريكي آخر في جميع أنحاء البلاد".كما شدد البيت الأبيض في رده، أن "قضاء الوقت بعيدا لا يعني دائما الحصول على إجازة".بينما أكد نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، أندرو بيتس، أن "الرئاسة مهمة متواصلة من الممكن للرؤساء التنفيذيين القيام بها من أي مكان في العالم، وبغض النظر عن مواقعهم، فقد حصل بايدن على أيام إجازة أقل من المعتاد في الوقت الحاضر".وتعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لانتقادات شديدة في رحلته الأخيرة إلى جزر فيرجن بعد عيد الميلاد، حيث كانت الولايات المتحدة تتعامل مع برودة الشتاء الشديدة، ومشاكل سفر جوية ضخمة بسبب ظروف الطقس السيئة.
https://sputnikarabic.ae/20220910/البيت-الأبيض-يرد-على-انتقادات-حصول-بايدن-على-إجازات-مستمرة-1067560045.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

تقرير: بايدن أمضى 40% من فترة رئاسته خلال 2022 في إجازات

11:40 GMT 03.01.2023
© AFP 2022 / SAUL LOEBالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يلعب الغولف في ملعب بوكانير للجولف في سانت كروا في جزر فيرجن الأمريكية، 30 ديسمبر/ كانون الأول 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يلعب الغولف في ملعب بوكانير للجولف في سانت كروا في جزر فيرجن الأمريكية، 30 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يلعب الغولف في ملعب بوكانير للجولف في سانت كروا في جزر فيرجن الأمريكية، 30 ديسمبر/ كانون الأول 2022
© AFP 2022 / SAUL LOEB
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كشفت تقارير أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمضى ما يقرب من 40 في المائة من الوقت في إجازة من البيت الأبيض خلال عام 2022، وفقا لتحليل جدول سفره.
وبلغ إجمالي أيام عطلات بايدن 141 يوما، أو 38.6% من عام 2022، وهي أول سنة تقويمية كاملة له كرئيس، وفقا لموقع "ديلي كولر" الأمريكي.
وتم توزيع وجهات بايدن خلال 2022 كما يلي: 92 يوما أو يوما جزئيا في ممتلكاته في ديلاوير - 32 يوما أو يوما جزئيا في كامب ديفيد - 7 أيام في ولاية كارولينا الجنوبية - 5 أيام في نانتوكيت بولاية ماساتشوستس - 5 أيام في جزر فيرجن الأمريكية.
ويقترب جو بايدن من التفوق على كافة رؤساء أمريكا السابقين في الحصول على إجازات، وفقا لتقرير لشبكة "سي إن إن" الامريكية في عام شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ولفتت "سي إن إن" إلى أن بايدن تفوق على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في معدل الحصول على إجازات، بحلول شهر أكتوبر 2022.
وكان البيت الأبيض برر الوقت الذي يقضيه بايدن بعيدا عن العاصمة الأمريكية، بأنه "يذهب لقضاء بعض الوقت مع أسرته، وهو ما يفعله كل رئيس".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في شهر أغسطس/ آب الماضي: "هذا ليس بالأمر غير المألوف، وهذا ليس من غير المألوف، والرئيس له الحق في قضاء بعض الوقت مع عائلته مثل أي أمريكي آخر في جميع أنحاء البلاد".
كما شدد البيت الأبيض في رده، أن "قضاء الوقت بعيدا لا يعني دائما الحصول على إجازة".
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
البيت الأبيض يرد على انتقادات حصول بايدن على إجازات مستمرة
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بينما أكد نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، أندرو بيتس، أن "الرئاسة مهمة متواصلة من الممكن للرؤساء التنفيذيين القيام بها من أي مكان في العالم، وبغض النظر عن مواقعهم، فقد حصل بايدن على أيام إجازة أقل من المعتاد في الوقت الحاضر".
وتعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لانتقادات شديدة في رحلته الأخيرة إلى جزر فيرجن بعد عيد الميلاد، حيث كانت الولايات المتحدة تتعامل مع برودة الشتاء الشديدة، ومشاكل سفر جوية ضخمة بسبب ظروف الطقس السيئة.
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