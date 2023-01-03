https://sputnikarabic.ae/20230103/جندي-أوغندي-يقتل-بالرصاص-3-من-زملائه-في-الصومال-1071896616.html
جندي أوغندي يقتل بالرصاص 3 من زملائه في الصومال
جندي أوغندي يقتل بالرصاص 3 من زملائه في الصومال
أعلن الجيش الأوغندي، أن أحد جنوده قتل بالرصاص ثلاثة من زملائه العاملين في الصومال كجزء من قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T16:19+0000
2023-01-03T16:19+0000
2023-01-03T16:20+0000
الصومال
أوغندا
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جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم قوات الدفاع الشعبية الأوغندية البريغادير جنرال فيليكس كولايجي، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال المسؤول العسكري إن الجندي استيقظ صباح الاثنين و"أطلق الرصاص'' على زملائه.وأوضح أن الجنود الأربعة جزء من القوة التي تتولى حراسة المطار الدولي في العاصمة الصومالية، مقديشو.وقال كولايجي: "نحن نسأل إذا ما كان يعاني من ضغوط أو كانت لديه مشكلة عقلية ونحن لم نكن نعرف"، مضيفا أن الجيش الأوغندي شكل لجنة تحقيق للتوصل لسبب إطلاق النار.وأشار إلى أن الجندي اعتقل وسينقل جوا إلى أوغندا لمواجهة محاكمة عسكرية.وأوغندا لديها قوات في الصومال منذ عام 2007 لمواجهة المتمردين الصوماليين الذي يسعون للإطاحة بالحكومة في مقديشو.بالإضافة إلى أوغندا، تحفظ كينيا وبروندي وجيبوتي وإثيوبيا في البعثة الانتقالية للاتحاد الأفريقي في إثيوبيا.
https://sputnikarabic.ae/20221019/ارتفاع-حصيلة-وفيات-إيبولا-في-أوغندا-إلى-44-حالة-1069254559.html
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الصومال, أوغندا
جندي أوغندي يقتل بالرصاص 3 من زملائه في الصومال
16:19 GMT 03.01.2023 (تم التحديث: 16:20 GMT 03.01.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش الأوغندي، أن أحد جنوده قتل بالرصاص ثلاثة من زملائه العاملين في الصومال كجزء من قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.
جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم قوات الدفاع الشعبية الأوغندية البريغادير جنرال فيليكس كولايجي، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "فرانس برس".
19 أكتوبر 2022, 18:46 GMT
وقال المسؤول العسكري إن الجندي استيقظ صباح الاثنين و"أطلق الرصاص'' على زملائه.
وأوضح أن الجنود الأربعة جزء من القوة التي تتولى حراسة المطار الدولي في العاصمة الصومالية، مقديشو.
وقال كولايجي: "نحن نسأل إذا ما كان يعاني من ضغوط أو كانت لديه مشكلة عقلية ونحن لم نكن نعرف"، مضيفا أن الجيش الأوغندي شكل لجنة تحقيق للتوصل لسبب إطلاق النار.
وأشار إلى أن الجندي اعتقل وسينقل جوا إلى أوغندا
لمواجهة محاكمة عسكرية.
وأوغندا لديها قوات في الصومال منذ عام 2007 لمواجهة المتمردين الصوماليين
الذي يسعون للإطاحة بالحكومة في مقديشو.
بالإضافة إلى أوغندا، تحفظ كينيا وبروندي وجيبوتي وإثيوبيا في البعثة الانتقالية للاتحاد الأفريقي في إثيوبيا.