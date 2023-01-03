https://sputnikarabic.ae/20230103/جندي-أوغندي-يقتل-بالرصاص-3-من-زملائه-في-الصومال-1071896616.html

جندي أوغندي يقتل بالرصاص 3 من زملائه في الصومال

جندي أوغندي يقتل بالرصاص 3 من زملائه في الصومال

أعلن الجيش الأوغندي، أن أحد جنوده قتل بالرصاص ثلاثة من زملائه العاملين في الصومال كجزء من قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. 03.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-03T16:19+0000

2023-01-03T16:19+0000

2023-01-03T16:20+0000

الصومال

أوغندا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103475/33/1034753351_0:0:3624:2040_1920x0_80_0_0_3c3e8c958f5a7e52819aa0fbd3d73d15.jpg

جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم قوات الدفاع الشعبية الأوغندية البريغادير جنرال فيليكس كولايجي، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال المسؤول العسكري إن الجندي استيقظ صباح الاثنين و"أطلق الرصاص'' على زملائه.وأوضح أن الجنود الأربعة جزء من القوة التي تتولى حراسة المطار الدولي في العاصمة الصومالية، مقديشو.وقال كولايجي: "نحن نسأل إذا ما كان يعاني من ضغوط أو كانت لديه مشكلة عقلية ونحن لم نكن نعرف"، مضيفا أن الجيش الأوغندي شكل لجنة تحقيق للتوصل لسبب إطلاق النار.وأشار إلى أن الجندي اعتقل وسينقل جوا إلى أوغندا لمواجهة محاكمة عسكرية.وأوغندا لديها قوات في الصومال منذ عام 2007 لمواجهة المتمردين الصوماليين الذي يسعون للإطاحة بالحكومة في مقديشو.بالإضافة إلى أوغندا، تحفظ كينيا وبروندي وجيبوتي وإثيوبيا في البعثة الانتقالية للاتحاد الأفريقي في إثيوبيا.

https://sputnikarabic.ae/20221019/ارتفاع-حصيلة-وفيات-إيبولا-في-أوغندا-إلى-44-حالة-1069254559.html

الصومال

أوغندا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصومال, أوغندا