https://sputnikarabic.ae/20230103/حماس-اقتحام-بن-غفير-المسجد-الأقصى-استمرار-لعدوان-الاحتلال-على-المقدسات-الإسلامية-وحربه-على-القدس-1071873835.html

"حماس": اقتحام بن غفير المسجد الأقصى استمرار لعدوان الاحتلال على المقدسات الإسلامية وحربه على القدس

"حماس": اقتحام بن غفير المسجد الأقصى استمرار لعدوان الاحتلال على المقدسات الإسلامية وحربه على القدس

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، "جريمة اقتحام الوزير الصهيوني الفاشي بن غفير للمسجد الأقصى، استمرارا لعدوان الاحتلال الصهيوني على... 03.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-03T07:49+0000

2023-01-03T07:49+0000

2023-01-03T07:49+0000

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

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وقال الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، في تصريحات مع قناة الأقصى، إن "المسجد الأقصى كان وسيبقى فلسطيني عربي إسلامي، ولا يمكن لأي قوة أو شخص فاشي أن يغيير هذه الحقيقة"، مؤكدا أن "هناك حرب مفتوحة تقودها الحكومة الصهيونية بحق المسجد الأقصى والهوية المقدسية".‏وأضاف: "شعبنا الفلسطيني سيواصل دفاعه عن مقدساته ومسجده الأقصى وقتاله من أجل تطهيره من دنس الاحتلال، ولن تتوقف هذه المعركة إلا بانتصار شعبنا النهائي وطرد المحتل عن كامل أرضنا"، متابعا: "المطلوب من الأنظمة العربية والإسلامية أن يكون لها موقف رسمي تجاه جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك".وكان وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اقتحم باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم، وسط انتشار أمني إسرائيلي كبير.ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرة إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد تواجده لفترة قصيرة.وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "الاقتحام استفزاز غير مسبوق وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للمسجد الأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى".وحملت الوزارة، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن هذا الاعتداء الصارخ على المسجد الأقصى"، مشيرة إلى أنها ستتابع الأمر على المستويات كافة بالتنسيق مع الأردن.

https://sputnikarabic.ae/20230103/على-نحو-مفاجئ-وتحت-حراسة-مشددة-بن-غفير-يقتحم-المسجد-الأقصى-فيديو-1071872283.html

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