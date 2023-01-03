https://sputnikarabic.ae/20230103/خبير-إيراني-قاسم-سليماني-أحبط-مشروع-داعش-الأمريكي-لهذا-تمت-تصفيته--1071890459.html
خبير إيراني: قاسم سليماني أحبط مشروع "داعش" الأمريكي لهذا تمت تصفيته
خبير إيراني: قاسم سليماني أحبط مشروع "داعش" الأمريكي لهذا تمت تصفيته
نناقش في هذه الحلقة: مقتل 63 جنديا روسيا بقصف للقوات الأوكرانية على ماكاييفكا؛ إيران تتهم شخصيات سياسية أمريكية بارزة في اغتيال قاسم سليماني؛ نتنياهو يزور... 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T14:13+0000
2023-01-03T14:13+0000
2023-01-03T14:16+0000
راديو
بلا قيود
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خبير إيراني: قاسم سليماني أحبط مشروع "داعش" الأمريكي لهذا تمت تصفيته
خبير إيراني: قاسم سليماني أحبط مشروع "داعش" الأمريكي لهذا تمت تصفيته
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن قائمة لـ 94 متهما أمريكيا في ملف اغتيال قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، في مقدمتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو وقائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، مؤكدة اعتزامها محاسبة كل من شارك بهذا "العمل الإجرامي المنظم" حسب وصفها.حول هذا الموضوع، قال الباحث في الشأن الإيراني صالح القزويني، لـ "بلا قيود":وأشار القزويني إلى أنّ "الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر نفسها فوق القانون وهي التي تنفذه وتفعل ما تشاء، وبالتالي هذه التصريحات والمواقف الوقحة الصادرة عن القادة الأمريكيين بالاعتراف بارتكاب هذه الجريمة، تدل على أنهم يعتبرون أنفسهم فوق القوانين الدولية ولا أي قانون يحكمهم أو يلزمهم بشيء، وطبعا إيران ستقدم هذه الشكوى إلى مكمة الجنايات بالتعاون مع العراق لمطاردة المجرمين وفي مقدمتهم دونالد ترامب".خبير: دول آسيوية "تفتح جبهة" ضد روسياأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنه لا يمكن توقيع اتفاقية سلام مع طوكيو حاليا، إذ تحدث نائب وزير الخارجية الروسية، أندريه رودينكو، عن اتجاهات الحوار الروسي مع الدول الآسيوية، مشيرا إلى أن الوضع صعب للغاية في شبه الجزيرة الكورية.بهذا الخصوص، قال الخبير بالشأن الروسي، محمود الافندي لـ"بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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خبير إيراني: قاسم سليماني أحبط مشروع "داعش" الأمريكي لهذا تمت تصفيته
14:13 GMT 03.01.2023 (تم التحديث: 14:16 GMT 03.01.2023) تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: مقتل 63 جنديا روسيا بقصف للقوات الأوكرانية على ماكاييفكا؛ إيران تتهم شخصيات سياسية أمريكية بارزة في اغتيال قاسم سليماني؛ نتنياهو يزور الإمارات وبن غفير يقتحم الأقصى؛ الخارجية الروسية تصرح أنه من المستحيل مناقشة معاهدة سلام مع اليابان؛ إضراب عمال النقل في تونس للمطالبة بدفع الرواتب؛ رونالدو يصل الرياض للانضمام إلى النصر.
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن قائمة لـ 94 متهما أمريكيا في ملف اغتيال قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، في مقدمتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو وقائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، مؤكدة اعتزامها محاسبة كل من شارك بهذا "العمل الإجرامي المنظم" حسب وصفها.
حول هذا الموضوع، قال الباحث في الشأن الإيراني صالح القزويني، لـ "بلا قيود":
"إنّ إيران تتابع الجريمة النكراء التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية باغتيال الشهيد قاسم سليماني، والرأي العام الإيراني يتساءل عما فعلته الخارجية الإيرانية لمحاسبة وملاحقة المجرمين، وإيران لديها مايكفي من المعلومات عن المتورطين في هذا الحادث".
وأشار القزويني إلى أنّ "الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر نفسها فوق القانون وهي التي تنفذه وتفعل ما تشاء، وبالتالي هذه التصريحات والمواقف الوقحة الصادرة عن القادة الأمريكيين بالاعتراف بارتكاب هذه الجريمة، تدل على أنهم يعتبرون أنفسهم فوق القوانين الدولية ولا أي قانون يحكمهم أو يلزمهم بشيء، وطبعا إيران ستقدم هذه الشكوى إلى مكمة الجنايات بالتعاون مع العراق لمطاردة المجرمين وفي مقدمتهم دونالد ترامب".
خبير: دول آسيوية "تفتح جبهة" ضد روسيا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنه لا يمكن توقيع اتفاقية سلام مع طوكيو حاليا، إذ تحدث نائب وزير الخارجية الروسية، أندريه رودينكو، عن اتجاهات الحوار الروسي مع الدول الآسيوية، مشيرا إلى أن الوضع صعب للغاية في شبه الجزيرة الكورية.
بهذا الخصوص، قال الخبير بالشأن الروسي، محمود الافندي لـ"بلا قيود":
"كانت العلاقات الاقتصادية بين اليابان وروسيا جيدة، وهذا ما لم يعجب الولايات المتحدة، فعملت من خلال أوكرانيا، والهيمنة على الاتحاد الأوروبي، على زرع الفتنة بين روسيا ودول آسيوية مثل اليابان وكوريا الجنوبية، واستطاعت ممارسة الضغط السياسي عليهما، ورأينا كيف تم اغتيال رئيس الوزراء آبي لأنه تقرب من روسيا، والغاية بكل تأكيد فتح جبهات جديدة لإضعاف روسيا في شتى المجالات، والجبهة الآن مفتوحة من قبل اليابان ضد روسيا بعدة أشكال وليس بالضرورة العسكرية المباشرة".
التفاصيل في الملف الصوتي...