عربي
https://sputnikarabic.ae/20230103/دقلو-يجب-وقف-العدائيات-بين-القبائل-ولا-تهاون-مع-المجرمين-1071878233.html
دقلو: يجب وقف العدائيات بين القبائل ولا تهاون مع المجرمين
دقلو: يجب وقف العدائيات بين القبائل ولا تهاون مع المجرمين
قال محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إنه لا تهاون مع المجرمين والمتفلتين. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T10:21+0000
2023-01-03T10:21+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/01/1070734404_0:41:3265:1878_1920x0_80_0_0_ce19941459d5acd14c97b1d5ea3b1d6e.jpg
وتابع دقلو، اليوم الثلاثاء، أنه يجب تحري الدقة والمصداقية عند نقل الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وحسب وكالة الأنباء السودانية، أكد دقلو، أمام ملتقى أموري للتعايش السلمي، أنه يجب وقف العدائيات بين قبيلتي الداجو والرزيقات. وأشار دقلو إلى ضرورة تنفيذ الوثيقة التي تم التوقيع عليها، وفتح الطرق والأسواق أمام المواطنين. واعتبر دقلو أن ما حدث "محنة" ولا بد من وضع خارطة طريق لمنع تجدد هذه الأحداث. وطالب نائب رئيس مجلس السيادة، بقبول الآخر، وترك عمليات الفزع في ولايات دارفور الخمس، معلنا عن تجنيد قوات خاصة لذلك منعا للاحتكاك القبلي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/01/1070734404_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_adb450a6c43940dfb640896452439c5a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

دقلو: يجب وقف العدائيات بين القبائل ولا تهاون مع المجرمين

10:21 GMT 03.01.2023
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو
 نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
تابعنا عبرTelegram
قال محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إنه لا تهاون مع المجرمين والمتفلتين.
وتابع دقلو، اليوم الثلاثاء، أنه يجب تحري الدقة والمصداقية عند نقل الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب وكالة الأنباء السودانية، أكد دقلو، أمام ملتقى أموري للتعايش السلمي، أنه يجب وقف العدائيات بين قبيلتي الداجو والرزيقات.
وأشار دقلو إلى ضرورة تنفيذ الوثيقة التي تم التوقيع عليها، وفتح الطرق والأسواق أمام المواطنين.
واعتبر دقلو أن ما حدث "محنة" ولا بد من وضع خارطة طريق لمنع تجدد هذه الأحداث.
وطالب نائب رئيس مجلس السيادة، بقبول الآخر، وترك عمليات الفزع في ولايات دارفور الخمس، معلنا عن تجنيد قوات خاصة لذلك منعا للاحتكاك القبلي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала