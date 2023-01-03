https://sputnikarabic.ae/20230103/دقلو-يجب-وقف-العدائيات-بين-القبائل-ولا-تهاون-مع-المجرمين-1071878233.html
دقلو: يجب وقف العدائيات بين القبائل ولا تهاون مع المجرمين
دقلو: يجب وقف العدائيات بين القبائل ولا تهاون مع المجرمين
قال محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إنه لا تهاون مع المجرمين والمتفلتين. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T10:21+0000
2023-01-03T10:21+0000
2023-01-03T10:21+0000
العالم
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وتابع دقلو، اليوم الثلاثاء، أنه يجب تحري الدقة والمصداقية عند نقل الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وحسب وكالة الأنباء السودانية، أكد دقلو، أمام ملتقى أموري للتعايش السلمي، أنه يجب وقف العدائيات بين قبيلتي الداجو والرزيقات. وأشار دقلو إلى ضرورة تنفيذ الوثيقة التي تم التوقيع عليها، وفتح الطرق والأسواق أمام المواطنين. واعتبر دقلو أن ما حدث "محنة" ولا بد من وضع خارطة طريق لمنع تجدد هذه الأحداث. وطالب نائب رئيس مجلس السيادة، بقبول الآخر، وترك عمليات الفزع في ولايات دارفور الخمس، معلنا عن تجنيد قوات خاصة لذلك منعا للاحتكاك القبلي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
دقلو: يجب وقف العدائيات بين القبائل ولا تهاون مع المجرمين
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قال محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إنه لا تهاون مع المجرمين والمتفلتين.
وتابع دقلو
، اليوم الثلاثاء، أنه يجب تحري الدقة والمصداقية عند نقل الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب وكالة الأنباء السودانية، أكد دقلو، أمام ملتقى أموري للتعايش السلمي، أنه يجب وقف العدائيات بين قبيلتي الداجو والرزيقات.
وأشار دقلو إلى ضرورة تنفيذ الوثيقة التي تم التوقيع عليها، وفتح الطرق والأسواق أمام المواطنين.
واعتبر دقلو أن ما حدث "محنة" ولا بد من وضع خارطة طريق لمنع تجدد هذه الأحداث.
وطالب نائب رئيس مجلس السيادة
، بقبول الآخر، وترك عمليات الفزع في ولايات دارفور الخمس، معلنا عن تجنيد قوات خاصة لذلك منعا للاحتكاك القبلي.