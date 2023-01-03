https://sputnikarabic.ae/20230103/سفير-أنغولا-لدى-موسكو-الغرب-لجأ-إلى-إفريقيا-بحثا-عن-الموارد-نتيجة-الصراع-في-أوكرانيا-1071876989.html
سفير أنغولا لدى موسكو: الغرب لجأ إلى إفريقيا بحثا عن الموارد نتيجة الصراع في أوكرانيا
سفير أنغولا لدى موسكو: الغرب لجأ إلى إفريقيا بحثا عن الموارد نتيجة الصراع في أوكرانيا
صرح السفير الأنغولي لدى موسكو، أوغوستو دا سيلفا كونيا، بأن البلدان الغربية، نتيجة للصراع في أوكرانيا، "ركضت" إلى أفريقيا للحصول على الموارد وتريد تطوير التعاون... 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T10:03+0000
2023-01-03T10:03+0000
2023-01-03T10:03+0000
العالم
أنغولا
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قطاع الطاقة
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وقال السفير الأنغولي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "لا يسعني إلا أن أذكر الحالة التي نتجت عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا. فالدول الغربية اليوم تركض حرفيا إلى أفريقيا، بما في ذلك أنغولا، من أجل تطوير التعاون الاقتصادي مع المنطقة. كلانا نعلم أن العديد من المعادن موجودة بالتحديد في أفريقيا".وأضاف أن أنغولا ودول أفريقية أخرى، تتلقى العديد من الدعوات للمشاركة في مختلف المنتديات: "الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا" و"فرنسا وأفريقيا" و"الصين وأفريقيا" وغيرها الكثير.هذا وتعد أنغولا من بين الدول الأفريقية الأخرى، التي تمتلك أحد أكبر احتياطيات الغاز وهي في المرتبة الثالثة بعد نيجيريا وموزمبيق. تبلغ احتياطيات الغاز المؤكدة في البلاد 308 مليار متر مكعب. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البلاد احتياطيات نفطية كبيرة - حوالي 7 مليار برميل.وقال السفير الروسي لدى أنغولا، فلاديمير تاراروف، في مايو/أيار 2022، إن البلاد لا تستطيع حتى الآن استبدال إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، على الرغم من مبادرات السياسيين الأوروبيين، لأن إنشاء البنية التحتية اللازمة يتطلب استثمارات كبيرة.
https://sputnikarabic.ae/20221215/من-قمة-عربية-صينية-إلى-أمريكية-أفريقية-هل-تتخطى-تونس-شركاءها-الغربيين-باتجاه-الشرق-وأفريقيا؟-1071230295.html
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العالم, أنغولا, روسيا, قطاع الطاقة
العالم, أنغولا, روسيا, قطاع الطاقة
سفير أنغولا لدى موسكو: الغرب لجأ إلى إفريقيا بحثا عن الموارد نتيجة الصراع في أوكرانيا
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صرح السفير الأنغولي لدى موسكو، أوغوستو دا سيلفا كونيا، بأن البلدان الغربية، نتيجة للصراع في أوكرانيا، "ركضت" إلى أفريقيا للحصول على الموارد وتريد تطوير التعاون الاقتصادي مع المنطقة.
وقال السفير الأنغولي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "لا يسعني إلا أن أذكر الحالة التي نتجت عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا. فالدول الغربية اليوم تركض حرفيا إلى أفريقيا، بما في ذلك أنغولا، من أجل تطوير التعاون الاقتصادي مع المنطقة. كلانا نعلم أن العديد من المعادن موجودة بالتحديد في أفريقيا".
وأضاف أن أنغولا ودول أفريقية أخرى، تتلقى العديد من الدعوات للمشاركة في مختلف المنتديات: "الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا" و"فرنسا وأفريقيا" و"الصين وأفريقيا" وغيرها الكثير.
وتابع الدبلوماسي الأنغولي أن "هذا يدل على أن الموارد اللازمة لمزيد من البقاء موجودة في إفريقيا".
هذا وتعد أنغولا من بين الدول الأفريقية الأخرى، التي تمتلك أحد أكبر احتياطيات الغاز وهي في المرتبة الثالثة بعد نيجيريا وموزمبيق. تبلغ احتياطيات الغاز المؤكدة في البلاد 308 مليار متر مكعب. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البلاد احتياطيات نفطية كبيرة - حوالي 7 مليار برميل.
15 ديسمبر 2022, 12:22 GMT
وقال السفير الروسي لدى أنغولا، فلاديمير تاراروف، في مايو/أيار 2022، إن البلاد لا تستطيع حتى الآن استبدال إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، على الرغم من مبادرات السياسيين الأوروبيين، لأن إنشاء البنية التحتية اللازمة يتطلب استثمارات كبيرة.