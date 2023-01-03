https://sputnikarabic.ae/20230103/سلطات-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-منطقة-غورلوفكا-1071871429.html
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف غورلوفكا بقذائف يستخدمها "الناتو"
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف غورلوفكا بقذائف يستخدمها "الناتو"
قصفت القوات الأوكرانية منطقة كالينينسكي في غورلوفكا، وأطلقت ثلاث قذائف من عيار 155 ملم التي يستخدمها "الناتو". 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T05:44+0000
2023-01-03T05:44+0000
2023-01-03T05:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
قصف
أخبار أوكرانيا
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وأعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، عبر حسابها على موقع "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "تم تسجيل قصف من طرف التشكيلات المسلحة الأوكرانية في حوالي الساعة 01:05 (يتزامن مع توقيت موسكو) المنطقة السكنية دروجبا ومنطقة غورلوفكا (إقليم كالين)، حيث تم إطلاق ثلاث قذائف من عيار 155 ملم".في وقت سابق، يوم الاثنين، أكد حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، ميخائيل رازفوغاييف أن طائرتين من دون طيار أسقطتا فوق البحر الأسود. ووفق ما نشره رازفوغاييف عبر حسابه في موقع "تلغرام"، قال إن سقوط الطائرتين فوق البحر الأسود كان بالقرب من سيفاستوبول.وكان رازفوغاييف أشار، في وقت سابق من يوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت أول طائرة مسيرة، وقال: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة أخرى من دون طيار فوق البحر. جيشنا يواصل صد الهجوم".في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كانت أوكرانيا قد شنت أيضا هجومًا مكثفًا بطائرات من دون طيار على سفن تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول.
https://sputnikarabic.ae/20230102/حاكم-مدينة-سيفاستوبول-الدفاع-الجوي-الروسي-أسقط-طائرتين-من-دون-طيار--1071868544.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, قصف, أخبار أوكرانيا
روسيا, قصف, أخبار أوكرانيا
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف غورلوفكا بقذائف يستخدمها "الناتو"
05:44 GMT 03.01.2023 (تم التحديث: 05:58 GMT 03.01.2023) تابعنا عبر
قصفت القوات الأوكرانية منطقة كالينينسكي في غورلوفكا، وأطلقت ثلاث قذائف من عيار 155 ملم التي يستخدمها "الناتو".
وأعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، عبر حسابها على موقع "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "تم تسجيل قصف من طرف التشكيلات المسلحة الأوكرانية في حوالي الساعة 01:05 (يتزامن مع توقيت موسكو) المنطقة السكنية دروجبا ومنطقة غورلوفكا (إقليم كالين)، حيث تم إطلاق ثلاث قذائف من عيار 155 ملم".
في وقت سابق، يوم الاثنين، أكد حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، ميخائيل رازفوغاييف أن طائرتين من دون طيار أسقطتا فوق البحر الأسود.
ووفق ما نشره رازفوغاييف عبر حسابه في موقع "تلغرام"، قال إن سقوط الطائرتين
فوق البحر الأسود كان بالقرب من سيفاستوبول.
وكان رازفوغاييف أشار، في وقت سابق من يوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت أول طائرة مسيرة، وقال: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة أخرى من دون طيار فوق البحر. جيشنا يواصل صد
الهجوم".
في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كانت أوكرانيا قد شنت أيضا هجومًا مكثفًا بطائرات من دون طيار على سفن تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول.