https://sputnikarabic.ae/20230103/سلطات-لوغانسك-لا-تستبعد-نقل-نظام-كييف-أنظمة-هيمارس-إلى-منطقة-كريمينايا-1071894870.html
سلطات لوغانسك لا تستبعد نقل نظام كييف أنظمة "هيمارس" إلى منطقة كريمينايا
سلطات لوغانسك لا تستبعد نقل نظام كييف أنظمة "هيمارس" إلى منطقة كريمينايا
صرح الضابط في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروشكو، بأن نظام كييف قد ينقل راجمات "هيمارس" إلى محور كريمينايا في إقليم دونباس، مما يزيد من خطر إصابة هذه... 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T15:35+0000
2023-01-03T15:35+0000
2023-01-03T15:35+0000
جمهورية لوغانسك الشعبية
رصد عسكري
روسيا
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وقال ماروشكو لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "وفقًا لمصادر لم يتم التحقق منها، فإن التشكيلات المسلحة لأوكرانيا تنشر العديد من الراجمات أمريكية الصنع في منطقة كريمينايا".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها تدمير بطاريتي "هيمارس" اليوم الثلاثاء.ونتيجة الضربات الصاروخية والجوية على نقاط تركز المعدات العسكرية في منطقة محطة سكة حديد دروجكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير بطاريتي "هيمارس" أمريكية الصنع؛ وأربع قاذفات صواريخ تشيكية الصنع من طراز "أر إم 70 فامباير"؛ وأكثر من 800 صاروخ للراجمات؛ وست مركبات عسكرية، بالإضافة إلى ما يصل إلى 120 جنديًا أوكرانيًا.وفي مدينة كراماتورسك، تم نسف مواقع وتدمير راجمتي "هيمارس" أمريكيتي الصنع كانتا تقصفان مدن جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230101/سلطات-لوغانسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-سفاتوفو-بصواريخ-هيمارس-1071820428.html
جمهورية لوغانسك الشعبية
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سبوتنيك عربي
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جمهورية لوغانسك الشعبية, رصد عسكري, روسيا
جمهورية لوغانسك الشعبية, رصد عسكري, روسيا
سلطات لوغانسك لا تستبعد نقل نظام كييف أنظمة "هيمارس" إلى منطقة كريمينايا
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صرح الضابط في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروشكو، بأن نظام كييف قد ينقل راجمات "هيمارس" إلى محور كريمينايا في إقليم دونباس، مما يزيد من خطر إصابة هذه الأنظمة لأراضي الجمهورية.
وقال ماروشكو لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "وفقًا لمصادر لم يتم التحقق منها، فإن التشكيلات المسلحة لأوكرانيا تنشر العديد من الراجمات أمريكية الصنع في منطقة كريمينايا".
لا تزال المعلومات بحاجة إلى التحقق، ولكن يجب أخذها على محمل الجد، نظرًا لأنه من الممكن إلحاق أضرار بضواحي لوغانسك في حال استخدامها من بعض المواقع.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها تدمير بطاريتي "هيمارس" اليوم الثلاثاء.
ونتيجة الضربات الصاروخية والجوية على نقاط تركز المعدات العسكرية في منطقة محطة سكة حديد دروجكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير بطاريتي "هيمارس" أمريكية الصنع؛ وأربع قاذفات صواريخ تشيكية الصنع من طراز "أر إم 70 فامباير"؛ وأكثر من 800 صاروخ للراجمات؛ وست مركبات عسكرية، بالإضافة إلى ما يصل إلى 120 جنديًا أوكرانيًا.
وفي مدينة كراماتورسك
، تم نسف مواقع وتدمير راجمتي "هيمارس" أمريكيتي الصنع كانتا تقصفان مدن جمهورية دونيتسك الشعبية.