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https://sputnikarabic.ae/20230103/سياسي-ليبي-المجلس-الرئاسي-أخفق-في-القيام-بدوره-في-المشهد-الليبي-1071906776.html
سياسي ليبي: المجلس الرئاسي أخفق في القيام بدوره في المشهد الليبي
سياسي ليبي: المجلس الرئاسي أخفق في القيام بدوره في المشهد الليبي
قال المرشح الرئاسي السابق، الشريف الوافي، إن المجلس الرئاسي مطالب باتخاذ إجراءات سريعة لحل الخلافات القائمة في المشهد السياسي. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T19:52+0000
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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المجلس الرئاسي الليبي" كان يجب عليه باعتباره حلقة الوصل بين الجميع أن يقوم بدور كبير في الدور في المشهد الليبي، لكنه أخفق في ذلك".وأشار إلى أن المجلس الرئاسي جاد في حل الأزمة ودعم الاستقرار وأن "نواياهم صادقة"، لكن لديهم تخوفات غير معلنة.ولفت إلى أن عودة المشاورات بين المجلسين "البرلمان والاستشاري"، يمكن أن يتقدم خطوات، خاصة في ظل الحصار الشعبي والضغوط التي تطالب بإجراء الانتخابات.ولفت إلى أنه لم يعد أمام البرلمان أو الأعلى للدولة سوى التوافق من أجل تفادي الغضب الشعبي، خاصة بعد استنفاد كل "الحجج" للبقاء في السلطلة.وأمس الإثنين رد المجلس الرئاسي في ليبيا، على إعلان المجلس الأعلى للدولة تعذر مشاركته في لقاء "غدامس" يوم 11 يناير/ كانون الثاني الجاري.وقال المجلس، في بيان له، "أبلغنا اليوم بتعذر مشاركة المجلس الأعلى للدولة في هذا اللقاء المفترض بدون توضيح أسباب ذلك رغم الترحيب بالدعوة، التي جاءت في إطار المقاربة التي أطلقها المجلس الرئاسي من مبدأ تعاون السلطات".وجدد المجلس الرئاسي، "دعوته إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتحمل مسؤولياتهما الوطنية، من أجل توحيد الجهود، وتذليل الصعاب أمام التوافق الوطني الذي ينتظره كافة أبناء الشعب الليبي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال".
https://sputnikarabic.ae/20230102/المجلس-الرئاسي-الليبي-يجدد-دعوته-لتوحيد-الجهود-والتوافق-على-إجراء-الانتخابات-بعد-رفض-مجلس-الدولة-1071866202.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, حصري
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, حصري

سياسي ليبي: المجلس الرئاسي أخفق في القيام بدوره في المشهد الليبي

19:52 GMT 03.01.2023
© AFP 2022 / Abdullah Domaليبيا
ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
© AFP 2022 / Abdullah Doma
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حصري
قال المرشح الرئاسي السابق، الشريف الوافي، إن المجلس الرئاسي مطالب باتخاذ إجراءات سريعة لحل الخلافات القائمة في المشهد السياسي.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المجلس الرئاسي الليبي" كان يجب عليه باعتباره حلقة الوصل بين الجميع أن يقوم بدور كبير في الدور في المشهد الليبي، لكنه أخفق في ذلك".
وأشار إلى أن المجلس الرئاسي جاد في حل الأزمة ودعم الاستقرار وأن "نواياهم صادقة"، لكن لديهم تخوفات غير معلنة.
ولفت إلى أن عودة المشاورات بين المجلسين "البرلمان والاستشاري"، يمكن أن يتقدم خطوات، خاصة في ظل الحصار الشعبي والضغوط التي تطالب بإجراء الانتخابات.
ولفت إلى أنه لم يعد أمام البرلمان أو الأعلى للدولة سوى التوافق من أجل تفادي الغضب الشعبي، خاصة بعد استنفاد كل "الحجج" للبقاء في السلطلة.
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
المجلس الرئاسي الليبي يجدد دعوته لتوحيد الجهود والتوافق على إجراء الانتخابات بعد رفض مجلس الدولة
أمس, 19:48 GMT
وأمس الإثنين رد المجلس الرئاسي في ليبيا، على إعلان المجلس الأعلى للدولة تعذر مشاركته في لقاء "غدامس" يوم 11 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وقال المجلس، في بيان له، "أبلغنا اليوم بتعذر مشاركة المجلس الأعلى للدولة في هذا اللقاء المفترض بدون توضيح أسباب ذلك رغم الترحيب بالدعوة، التي جاءت في إطار المقاربة التي أطلقها المجلس الرئاسي من مبدأ تعاون السلطات".
وجدد المجلس الرئاسي، "دعوته إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتحمل مسؤولياتهما الوطنية، من أجل توحيد الجهود، وتذليل الصعاب أمام التوافق الوطني الذي ينتظره كافة أبناء الشعب الليبي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال".
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