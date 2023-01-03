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https://sputnikarabic.ae/20230103/صّوت-للاعب-العربي-رقم-1-لعام-2022--1071883904.html
صوّت للاعب العربي "رقم 1" لعام 2022
صوّت للاعب العربي "رقم 1" لعام 2022
شهدت بطولة كأس العالم في قطر عام 2022 الماضي الكثير من المفاجآت على المستوى العربي، حيث هزم المنتخب السعودي المنتخب الأرجنتيني، وهو الفريق الذي حصد بطولة... 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T12:41+0000
2023-01-03T13:59+0000
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ويتيح فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" لمتابعيها على مختلف المنصات التابعة لها إمكانية التصويت لاختيار اللاعب العربي "رقم 1" لعام 2022، على الرغم من عدم مشاركة البعض في البطولة التي شهدتها قطر، إلا أنهم حققوا إنجازات عالمية وأرقاما قياسية، كالبطل المصري محمد صلاح.ووصل المنتخب المغربي لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية إلى الدوري النصف النهائي، وكان خصما شرسا لأعرق المنتخبات العالمية، قبل أن يخرج من الدورة أمام الفريق الفرنسي، ليحصد المرتبة الرابعة عالميا بعد خسارته أمام المنتخب الكرواتي في المباراة الترتيبية.وجعلت هذه الأحداث من أبطال كرة القدم العرب محط أنظار العالم العربي والعالم، بعد النتائج الرائعة التي حققوها في البطولة العالمية التي شهدتها قطر والبطولات الأخرى في أور,با وغيرها.
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رياضة, опросы, استطلاعات الرأي
رياضة, опросы, استطلاعات الرأي

صوّت للاعب العربي "رقم 1" لعام 2022

12:41 GMT 03.01.2023 (تم التحديث: 13:59 GMT 03.01.2023)
© Photoأبطال كرة القدم العرب
أبطال كرة القدم العرب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
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شهدت بطولة كأس العالم في قطر عام 2022 الماضي الكثير من المفاجآت على المستوى العربي، حيث هزم المنتخب السعودي المنتخب الأرجنتيني، وهو الفريق الذي حصد بطولة العالم، كما وصل المنتخب المغربي لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية إلى الدوري النصف النهائي.
ويتيح فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" لمتابعيها على مختلف المنصات التابعة لها إمكانية التصويت لاختيار اللاعب العربي "رقم 1" لعام 2022، على الرغم من عدم مشاركة البعض في البطولة التي شهدتها قطر، إلا أنهم حققوا إنجازات عالمية وأرقاما قياسية، كالبطل المصري محمد صلاح.
ووصل المنتخب المغربي لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية إلى الدوري النصف النهائي، وكان خصما شرسا لأعرق المنتخبات العالمية، قبل أن يخرج من الدورة أمام الفريق الفرنسي، ليحصد المرتبة الرابعة عالميا بعد خسارته أمام المنتخب الكرواتي في المباراة الترتيبية.
عدد الأصوات27
وجعلت هذه الأحداث من أبطال كرة القدم العرب محط أنظار العالم العربي والعالم، بعد النتائج الرائعة التي حققوها في البطولة العالمية التي شهدتها قطر والبطولات الأخرى في أور,با وغيرها.
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