https://sputnikarabic.ae/20230103/صّوت-للاعب-العربي-رقم-1-لعام-2022--1071883904.html
صوّت للاعب العربي "رقم 1" لعام 2022
صوّت للاعب العربي "رقم 1" لعام 2022
شهدت بطولة كأس العالم في قطر عام 2022 الماضي الكثير من المفاجآت على المستوى العربي، حيث هزم المنتخب السعودي المنتخب الأرجنتيني، وهو الفريق الذي حصد بطولة... 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T12:41+0000
2023-01-03T12:41+0000
2023-01-03T13:59+0000
مجتمع
رياضة
استطلاعات الرأي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/03/1071883419_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92628f996fba2c32ebfc45422fd0d67d.jpg
ويتيح فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" لمتابعيها على مختلف المنصات التابعة لها إمكانية التصويت لاختيار اللاعب العربي "رقم 1" لعام 2022، على الرغم من عدم مشاركة البعض في البطولة التي شهدتها قطر، إلا أنهم حققوا إنجازات عالمية وأرقاما قياسية، كالبطل المصري محمد صلاح.ووصل المنتخب المغربي لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية إلى الدوري النصف النهائي، وكان خصما شرسا لأعرق المنتخبات العالمية، قبل أن يخرج من الدورة أمام الفريق الفرنسي، ليحصد المرتبة الرابعة عالميا بعد خسارته أمام المنتخب الكرواتي في المباراة الترتيبية.وجعلت هذه الأحداث من أبطال كرة القدم العرب محط أنظار العالم العربي والعالم، بعد النتائج الرائعة التي حققوها في البطولة العالمية التي شهدتها قطر والبطولات الأخرى في أور,با وغيرها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/03/1071883419_78:0:1038:720_1920x0_80_0_0_ab28d36a38d9f76920da87bdd2ff6180.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, опросы, استطلاعات الرأي
رياضة, опросы, استطلاعات الرأي
صوّت للاعب العربي "رقم 1" لعام 2022
12:41 GMT 03.01.2023 (تم التحديث: 13:59 GMT 03.01.2023) تابعنا عبر
شهدت بطولة كأس العالم في قطر عام 2022 الماضي الكثير من المفاجآت على المستوى العربي، حيث هزم المنتخب السعودي المنتخب الأرجنتيني، وهو الفريق الذي حصد بطولة العالم، كما وصل المنتخب المغربي لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية إلى الدوري النصف النهائي.
ويتيح فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" لمتابعيها على مختلف المنصات التابعة لها إمكانية التصويت لاختيار اللاعب العربي "رقم 1" لعام 2022، على الرغم من عدم مشاركة البعض في البطولة التي شهدتها قطر، إلا أنهم حققوا إنجازات عالمية وأرقاما قياسية، كالبطل المصري محمد صلاح.
ووصل المنتخب المغربي لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية إلى الدوري النصف النهائي، وكان خصما شرسا لأعرق المنتخبات العالمية، قبل أن يخرج من الدورة أمام الفريق الفرنسي، ليحصد المرتبة الرابعة عالميا بعد خسارته أمام المنتخب الكرواتي في المباراة الترتيبية.
وجعلت هذه الأحداث من أبطال كرة القدم العرب محط أنظار العالم العربي والعالم، بعد النتائج الرائعة التي حققوها في البطولة العالمية التي شهدتها قطر والبطولات الأخرى في أور,با وغيرها.