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https://sputnikarabic.ae/20230103/فرنسا-إخلاء-20-مدرسة-بعد-تهديدات-بتفجيرها-1071909052.html
فرنسا… إخلاء 20 مدرسة بعد تهديدات بتفجيرها
فرنسا… إخلاء 20 مدرسة بعد تهديدات بتفجيرها
أخلت السلطات الفرنسية نحو 20 مدرسة من التلاميذ خلال يومي الاثنين والثلاثاء، بعدما تم رصد تهديدات عبر الإنترنت حول استهدافها بالمتفجرات والقنابل. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
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العالم
أخبار فرنسا
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وشملت المدارس التي تم إخلاؤها معاهد ومدارس ثانوية في العاصمة الفرنسية باريس، حسبما ذكر موقع "يورو نيوز"، اليوم الثلاثاء.وبحسب وزارة التربية الوطنية في فرنسا، فإن التهديدات وصلت إلى أولياء أمور عبر وسائل إلكترونية منها البوابة الخاصة بالتواصل بين المدرسين والتلاميذ وأولياء الأمور.وشملت التهديدات عمليات قرصنة إلكترونية تم من خلالها اختراق البريد الإلكتروني لأحد التلاميذ وإرسال رسائل تهديد، حيث قامت الشرطة بالقبض علي صاحب الحساب ثم أطلقته بعدما اكتشفت حقيقة تعرضه للقرصنة الإلكترونية.
https://sputnikarabic.ae/20220925/الشرطة-الفرنسية-تمنع-متظاهرين-من-التوجه-إلى-سفارة-إيران-لدى-باريس-1068228009.html
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العالم, أخبار فرنسا
العالم, أخبار فرنسا

فرنسا… إخلاء 20 مدرسة بعد تهديدات بتفجيرها

21:51 GMT 03.01.2023 (تم التحديث: 22:00 GMT 03.01.2023)
© Sputnikالشرطة الفرنسية 1
الشرطة الفرنسية 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
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أخلت السلطات الفرنسية نحو 20 مدرسة من التلاميذ خلال يومي الاثنين والثلاثاء، بعدما تم رصد تهديدات عبر الإنترنت حول استهدافها بالمتفجرات والقنابل.
وشملت المدارس التي تم إخلاؤها معاهد ومدارس ثانوية في العاصمة الفرنسية باريس، حسبما ذكر موقع "يورو نيوز"، اليوم الثلاثاء.
الشرطة الفرنسية خلال المظاهرات والإضراب العام الذي شارك فيها المحتجين من عمال السكك الحديدية في باريس، فرنسا 3 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
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وبحسب وزارة التربية الوطنية في فرنسا، فإن التهديدات وصلت إلى أولياء أمور عبر وسائل إلكترونية منها البوابة الخاصة بالتواصل بين المدرسين والتلاميذ وأولياء الأمور.
وشملت التهديدات عمليات قرصنة إلكترونية تم من خلالها اختراق البريد الإلكتروني لأحد التلاميذ وإرسال رسائل تهديد، حيث قامت الشرطة بالقبض علي صاحب الحساب ثم أطلقته بعدما اكتشفت حقيقة تعرضه للقرصنة الإلكترونية.
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