https://sputnikarabic.ae/20230103/فلسطين-مقتل-طفل-وإصابة-آخر-بعد-اقتحام-القوات-الإسرائيلية-لمخيم-الدهيشة-1071872201.html
فلسطين... مقتل طفل وإصابة آخر بعد اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم الدهيشة
فلسطين... مقتل طفل وإصابة آخر بعد اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم الدهيشة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مقتل طفل وإصابة آخر خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم الدهيشة. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T06:34+0000
2023-01-03T06:34+0000
2023-01-03T06:34+0000
العالم
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وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم، وأطلق الجنود الرصاص الحي بصورة عشوائية مما أدى إلى إصابة طفل ومقتل آخر بعد نقله إلى المستشفى. واعتقلت القوات الإسرائيلية شابا آخر بعد مداهمة منزله. وخلال أيام العام الجديد الثلاثة قتل 3 فلسطينيين. وشهد العام الماضي مقتل 224 فلسطينيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
فلسطين... مقتل طفل وإصابة آخر بعد اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم الدهيشة
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مقتل طفل وإصابة آخر خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم الدهيشة.
وحسب وكالة
الأنباء الفلسطينية، اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم، وأطلق الجنود الرصاص الحي بصورة عشوائية مما أدى إلى إصابة طفل ومقتل آخر بعد نقله إلى المستشفى.
واعتقلت القوات الإسرائيلية شابا آخر بعد مداهمة منزله. وخلال أيام العام الجديد الثلاثة قتل 3 فلسطينيين. وشهد العام الماضي مقتل 224 فلسطينيا.