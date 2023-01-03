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https://sputnikarabic.ae/20230103/فلسطين-مقتل-طفل-وإصابة-آخر-بعد-اقتحام-القوات-الإسرائيلية-لمخيم-الدهيشة-1071872201.html
فلسطين... مقتل طفل وإصابة آخر بعد اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم الدهيشة
فلسطين... مقتل طفل وإصابة آخر بعد اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم الدهيشة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مقتل طفل وإصابة آخر خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم الدهيشة. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T06:34+0000
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وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم، وأطلق الجنود الرصاص الحي بصورة عشوائية مما أدى إلى إصابة طفل ومقتل آخر بعد نقله إلى المستشفى. واعتقلت القوات الإسرائيلية شابا آخر بعد مداهمة منزله. وخلال أيام العام الجديد الثلاثة قتل 3 فلسطينيين. وشهد العام الماضي مقتل 224 فلسطينيا.
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فلسطين... مقتل طفل وإصابة آخر بعد اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم الدهيشة

06:34 GMT 03.01.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالقوات الإسرائيلية تصوب نحو الشبان الفلسطينيين المتظاهرين في الضفة الغربية
القوات الإسرائيلية تصوب نحو الشبان الفلسطينيين المتظاهرين في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مقتل طفل وإصابة آخر خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم الدهيشة.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم، وأطلق الجنود الرصاص الحي بصورة عشوائية مما أدى إلى إصابة طفل ومقتل آخر بعد نقله إلى المستشفى.
واعتقلت القوات الإسرائيلية شابا آخر بعد مداهمة منزله. وخلال أيام العام الجديد الثلاثة قتل 3 فلسطينيين. وشهد العام الماضي مقتل 224 فلسطينيا.
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