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https://sputnikarabic.ae/20230103/قائد-شرطة-الكابيتول-يحذر-من-أعمال-شغب-مشابهة-لهجوم-يناير-2021-1071870985.html
قائد شرطة الكابيتول يحذر من أعمال شغب مشابهة لهجوم يناير 2021
قائد شرطة الكابيتول يحذر من أعمال شغب مشابهة لهجوم يناير 2021
حذر قائد شرطة الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن، توم مانغر، من اندلاع أعمال شغب جديدة على غرار هجوم الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير عام 2021. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T05:10+0000
2023-01-03T05:10+0000
العالم
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واشنطن
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واشنطن، 3 يناير - سبوتنيك. وصرح مانغر في بيان، بأنه في ظل "الاستقطاب" الحالي في الولايات المتحدة يمكن حدوث هجوم مماثل لما تعرض له مبنى الكابيتول في مطلع عام 2021.وأوضح أنه يجب أن تكون القوات الأمنية مستعدة لهذا الاحتمال، مشيرا إلى أن شرطة الكابيتول بالفعل طورت من قدراتها خلال العامين الماضيين.يذكر أن أعدادا كبيرة من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، هاجمت في السادس من يناير 2021 مقر الكونغرس سعيا لتعطيل عملية تثبيت فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.ولقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم إثر أعمال الشغب، وتحقق لجنة في الكونغرس الأمريكي في تلك الأحداث وأوصت وزارة العدل مؤخرا بتوجيه اتهامات لترامب بينها بعرقلة العدالة.كان حصار 6 يناير هو أكبر هجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي منذ أن أحرق الجيش البريطاني المبنى ومعالم أخرى في حرب عام 1812.
واشنطن
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العالم, اقتحام الكونغرس, واشنطن, تحذير
العالم, اقتحام الكونغرس, واشنطن, تحذير

قائد شرطة الكابيتول يحذر من أعمال شغب مشابهة لهجوم يناير 2021

05:10 GMT 03.01.2023
© AP Photo / Manuel Balce Cenetaمؤيدو ترامب يقتحمون مبنى الكابيتول
مؤيدو ترامب يقتحمون مبنى الكابيتول - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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حذر قائد شرطة الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن، توم مانغر، من اندلاع أعمال شغب جديدة على غرار هجوم الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير عام 2021.
واشنطن، 3 يناير - سبوتنيك. وصرح مانغر في بيان، بأنه في ظل "الاستقطاب" الحالي في الولايات المتحدة يمكن حدوث هجوم مماثل لما تعرض له مبنى الكابيتول في مطلع عام 2021.
وأوضح أنه يجب أن تكون القوات الأمنية مستعدة لهذا الاحتمال، مشيرا إلى أن شرطة الكابيتول بالفعل طورت من قدراتها خلال العامين الماضيين.
يذكر أن أعدادا كبيرة من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، هاجمت في السادس من يناير 2021 مقر الكونغرس سعيا لتعطيل عملية تثبيت فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.
ولقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم إثر أعمال الشغب، وتحقق لجنة في الكونغرس الأمريكي في تلك الأحداث وأوصت وزارة العدل مؤخرا بتوجيه اتهامات لترامب بينها بعرقلة العدالة.
كان حصار 6 يناير هو أكبر هجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي منذ أن أحرق الجيش البريطاني المبنى ومعالم أخرى في حرب عام 1812.
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