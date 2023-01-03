https://sputnikarabic.ae/20230103/قطر-تدين-اقتحام-الأقصى-وتعتبره-انتهاكا-سافرا-للقانون-الدولي-والوصاية-الهاشمية-على-المقدسات-في-القدس-1071881957.html
قطر تدين اقتحام الأقصى وتعتبره انتهاكا سافرا للقانون الدولي والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس
قطر تدين اقتحام الأقصى وتعتبره انتهاكا سافرا للقانون الدولي والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس
اعتبرت قطر اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى انتهاكاً سافراً للقانون الدولي والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس المحتلة، وأدانته بأشد... 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T12:07+0000
2023-01-03T12:07+0000
2023-01-03T12:07+0000
أخبار فلسطين اليوم
قطر
العالم العربي
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وحذرت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، من "السياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".وأشارت الوزارة إلى أن "محاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب، بل على ملايين المسلمين حول العالم".وحمّلت قطر "سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحدها مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن هذه السياسة التصعيدية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية".وحثّت الخارجية القطرية المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات.وجددت قطر تأكيدها على موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وكان وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اقتحم باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم، وسط انتشار أمني إسرائيلي كبير.ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرة إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد تواجده لفترة قصيرة.وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "الاقتحام استفزاز غير مسبوق وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للمسجد الأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى".وحملت الوزارة، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن هذا الاعتداء الصارخ على المسجد الأقصى"، مشيرة إلى أنها ستتابع الأمر على المستويات كافة بالتنسيق مع الأردن.
قطر
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, قطر, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, قطر, العالم العربي
قطر تدين اقتحام الأقصى وتعتبره انتهاكا سافرا للقانون الدولي والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس
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اعتبرت قطر اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى انتهاكاً سافراً للقانون الدولي والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس المحتلة، وأدانته بأشد العبارات.
وحذرت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، من "السياسة التصعيدية
التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأشارت الوزارة إلى أن "محاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب، بل على ملايين المسلمين حول العالم".
وحمّلت قطر "سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحدها مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن هذه السياسة التصعيدية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية".
وحثّت الخارجية القطرية المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات.
وجددت قطر تأكيدها على موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكان وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اقتحم باحات المسجد الأقصى
، صباح اليوم، وسط انتشار أمني إسرائيلي كبير.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرة إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد تواجده لفترة قصيرة.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "الاقتحام استفزاز غير مسبوق
وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للمسجد الأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى".
وحملت الوزارة، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن هذا الاعتداء الصارخ على المسجد الأقصى"، مشيرة إلى أنها ستتابع الأمر على المستويات كافة بالتنسيق مع الأردن.