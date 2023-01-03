https://sputnikarabic.ae/20230103/قوات-الناتو-في-كوسوفو-تعلن-أنها-بصدد-إزالة-الحواجز-والمركبات-التي-تعيق-الحركة-على-الطريق-1071880773.html

قوات الناتو في كوسوفو تعلن أنها بصدد إزالة الحواجز والمركبات التي تعيق الحركة على الطريق

قوات الناتو في كوسوفو تعلن أنها بصدد إزالة الحواجز والمركبات التي تعيق الحركة على الطريق

قالت قوة حفظ السلام في كوسوفو التي يقودها الناتو (كفور)، اليوم الثلاثاء، إنها تجري عمليات هندسية لإزالة الحواجز والمركبات التي تعيق الحركة على الطريق في شمال... 03.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-03T11:37+0000

2023-01-03T11:37+0000

2023-01-03T11:37+0000

الناتو

كوسوفو

صربيا

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ووفق بيان نشرته "كفور" على حسابها في موقع "تويتر"، فقد بدأت في "إزالة بعض المركبات المحصورة على الطريق، شمال كوسوفو، واستعادة حرية الحركة وفقًا لتفويض الأمم المتحدة".ولا يزال الوضع متوترا في كوسوفو وميتوهيا، حيث كان الصرب قد شرعوا في الـ10 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في شمال كوسوفو في إقامة حواجز احتجاجًا على اعتقال العديد من ضباط الشرطة الصرب من قبل سلطات كوسوفو بسبب مزاعم جرائم حرب وإرهاب يعود تاريخها إلى نزاع 1998-1999.وفي الـ11 من الشهر نفسه، عقد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش اجتماعًا لمجلس الأمن القومي واتهم كوسوفو بانتهاك الاتفاقات القائمة بعد أن حث رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي الوحدة الإقليمية التي يقودها الناتو على تفكيك حواجز الطرق التي أقامها الصرب في كوسوفو، والتي لم تعترف صربيا باستقلالها أبدًا.وحذر كورتي من أنه إذا رفضت البعثة التدخل، فإن قوات الأمن في كوسوفو ستنفذ العملية بنفسها.وقبل عدة أيام، قالت شرطة كوسوفو إن نقطتي التفتيش الحدوديتين يارينجي وبرنجاك قد تم حظرهما، بينما قال فوتشيتش الأسبوع الماضي إن الصرب في شمال كوسوفو سيبدأون في إزالة الحواجز بهدف استعادة الحركة في المنطقة وتهدئة الوضع هناك.طالع أيضا: صربيا ترسل قائد الجيش إلى حدود كوسوفو مع تصاعد المخاوف من اندلاع "صراع مسلح"

https://sputnikarabic.ae/20230102/الخارجية-الروسية-كوسوفو-تتجه-نحو-التصعيد-بدعم-من-الولايات-المتحدة-والاتحاد-الأوروبي-1071841403.html

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