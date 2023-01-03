https://sputnikarabic.ae/20230103/كبير-المفاوضين-الإيرانيين-نواصل-إلغاء-كل-العقوبات-التي-فرضها-الرجل-المجنون-ترامب-على-إيران-1071875322.html

كبير المفاوضين الإيرانيين: نواصل إلغاء كل العقوبات التي فرضها "الرجل المجنون ترامب" على إيران

كبير المفاوضين الإيرانيين: نواصل إلغاء كل العقوبات التي فرضها "الرجل المجنون ترامب" على إيران

أكد كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي، علي باقري كني، اليوم الثلاثاء، أن "إيران تصر على موقفها بضرورة رفع العقوبات للوصول إلى اتفاق نووي". 03.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-03T09:00+0000

2023-01-03T09:00+0000

2023-01-03T09:00+0000

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وقال باقري كني، في تصريحات مع وكالة الأنباء الإيرانية-إرنا، إن "المفاوضات عملية وهذه العملية مستمرة ولم يحدث أي انقطاع فيها وتجري متابعة القضايا المتعلقة بها بشكل جاد"، لافتا إلى أن "إلغاء العقوبات هو هدفنا الأساسي في المفاوضات، وإطار المفاوضات مع الأطراف الغربية مستمر على هذا الأساس".وأضاف أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية استمرت في التأكيد على مواقفها المنطقية في مفاوضات إلغاء العقوبات وتم قبول منطق الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، متابعا: "في المفاوضات نواصل إلغاء كل العقوبات التي فرضها رجل مجنون (دونالد ترامب)".وأكد كبير المفاوضين الإيرانيين، أن "منطق إيران في المفاوضات قائم على إزالة جميع العقوبات القاسية التي فرضها الرجل المجنون ترامب على إيران"، مشددا على "ضرورة إزالة جميع العراقيل التي تعترض سبيل تحقيق المصالح الاقتصادية الإيرانية".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، انتقد ما أسماه "نفاق" الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على أن نافذة المفاوضات النووية ما زالت "مفتوحة" لكنها لن تبقى كذلك "إلى الأبد" وقد تغلقها بلاده إذا استمر هذا النفاق.وأوضح عبد اللهيان، في تصريحات عقب اجتماعات عقدها مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، خلال زيارته إلى سلطنة عمان، أن "نافذة التفاوض المفتوحة اليوم، لن تبقى مفتوحة غداً، إذا لم تكفّ الولايات المتحدة وغيرها عن النفاق"، بحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء.وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة.بالمقابل، اعتبرت الولايات المتحدة، أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 (بين إيران من جهة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى)، لم يكن "بناء".

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