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https://sputnikarabic.ae/20230103/كم-تنفق-إسرائيل-على-جيشها-وما-هي-أضخم-11-ميزانية-دفاع-في-الشرق-الأوسط-1071907959.html
كم تنفق إسرائيل على جيشها وما هي أضخم 11 ميزانية دفاع في الشرق الأوسط؟
كم تنفق إسرائيل على جيشها وما هي أضخم 11 ميزانية دفاع في الشرق الأوسط؟
تمتلك إسرائيل رابع أضخم ميزانية دفاع في الشرق الأوسط وتصنف في المرتبة رقم 17 عالميا بين أكثر الدول إنفاقا على جيوشها. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T20:55+0000
2023-01-03T21:03+0000
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ورغم ذلك تطالب وزارة الدفاع الإسرائيلية بزيادة ميزانيتها في 2023 و2024، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الاثنين.أورد موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إحصائيات عن أضخم ميزانيات دفاع في الشرق الأوسط، وفقا لآخر تحديث لبياناته في 2023.تأتي السعودية في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط، تليها الإمارات، ثم تركيا وإسرائيل، حسبما تشير إحصائيات الموقع، التي أوردت حجم الإنفاق العسكري لكل دولة وترتيبها في الشرق الأوسط وعالميا:هل يختلف ترتيب الجيوش من حيث القوة العسكرية عن ترتيب الإنفاق الدفاعي للدول؟تشير إحصائيات الموقع إلى أن ترتيب الدول من حيث حجم الإنفاق العسكري لا يرتبط بتقييم قوتها العسكرية الإجمالية.فبينما يتم تصنيف الجيش التركي في المرتبة الثالثة من حيث حجم الإنفاق العسكري، فإن تصنيف قوته العسكرية الإجمالية يجعل تركيا في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط.ونفس الشيء ينطبق على الجيش المصري، الذي يصنف في المرتبة رقم 11 في الشرق الأوسط من حيث حجم الإنفاق العسكري، بينما يتم تصنيفه في المرتبة الثانية بالمنطقة من حيث حجم القوة العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20230103/الجيش-الإسرائيلي-يطلب-رفع-ميزانيته-لاحتمال-توجيه-ضربة-عسكرية-لإيران-1071896789.html
https://sputnikarabic.ae/20221225/3-دول-خسرت-مليار-دولار-هل-تصبح-إسرائيل-الدولة-رقم-4-التي-تستنزف-ميزانية-جيشها-على-إف---35-1071587623.html
https://sputnikarabic.ae/20221101/أضخم-5-جيوش-عربية-من-حيث-حجم-القوات-العاملة-في-2022-1069718460.html
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رصد عسكري, مصر, السعودية, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, إيران
رصد عسكري, مصر, السعودية, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, إيران

كم تنفق إسرائيل على جيشها وما هي أضخم 11 ميزانية دفاع في الشرق الأوسط؟

20:55 GMT 03.01.2023 (تم التحديث: 21:03 GMT 03.01.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradat130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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تمتلك إسرائيل رابع أضخم ميزانية دفاع في الشرق الأوسط وتصنف في المرتبة رقم 17 عالميا بين أكثر الدول إنفاقا على جيوشها.
ورغم ذلك تطالب وزارة الدفاع الإسرائيلية بزيادة ميزانيتها في 2023 و2024، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الاثنين.
القوات الجوية الإسرائيلية، القاعدة الجوية الإسرائيلية هاتزيريم، بئر السبع، صحراء النقب 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
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أورد موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إحصائيات عن أضخم ميزانيات دفاع في الشرق الأوسط، وفقا لآخر تحديث لبياناته في 2023.
تأتي السعودية في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط، تليها الإمارات، ثم تركيا وإسرائيل، حسبما تشير إحصائيات الموقع، التي أوردت حجم الإنفاق العسكري لكل دولة وترتيبها في الشرق الأوسط وعالميا:
السعودية: تقدر ميزانية دفاعها بـ 46 مليار دولار وتحتل المرتبة الأولى بالشرق الأوسط والمرتبة رقم 8 عالميا.
الإمارات: تقدر ميزانية دفاعها بـ 25.26 مليار دولار وتصنف الثانية بالشرق الأوسط ورقم 15 عالميا.
تركيا: تقدر ميزانية دفاعها بـ 25.2 مليار دولار وتصنف الثالثة بالشرق الأوسط ورقم 16 عالميا.
إسرائيل: تقدر ميزانية دفاعها بـ 24.3 مليار دولار وتصنف الثالثة بالشرق الأوسط ورقم 17 عالميا.
الجزائر: تقدر ميزانية دفاعها بـ 9.9 مليار دولار وتصنف الثالثة بالشرق الأوسط ورقم 24 عالميا.
سلطنة عمان: تقدر ميزانية دفاعها بـ 8.3 مليار دولار وتصنف الثالثة بالشرق الأوسط ورقم 26 عالميا.
الكويت: تقدر ميزانية دفاعها بـ 8.1 مليار دولار وتصنف الثالثة بالشرق الأوسط ورقم 27 عالميا.
قطر: تقدر ميزانية دفاعها بـ 5.8 مليار دولار وتصنف الثالثة بالشرق الأوسط ورقم 38 عالميا.
العراق: تقدر ميزانية دفاع بـ 5.7 مليار دولار وتصنف الثالثة بالشرق الأوسط ورقم 39 عالميا.
إيران: تقدر ميزانية دفاعها بـ 5.5 مليار دولار وتصنف الثالثة بالشرق الأوسط ورقم 40 عالميا.
مصر: تقدر ميزانية دفاعها بـ 4.3 مليار دولار وتصنف الثالثة بالشرق الأوسط ورقم 47 عالميا.
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هل يختلف ترتيب الجيوش من حيث القوة العسكرية عن ترتيب الإنفاق الدفاعي للدول؟

تشير إحصائيات الموقع إلى أن ترتيب الدول من حيث حجم الإنفاق العسكري لا يرتبط بتقييم قوتها العسكرية الإجمالية.
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فبينما يتم تصنيف الجيش التركي في المرتبة الثالثة من حيث حجم الإنفاق العسكري، فإن تصنيف قوته العسكرية الإجمالية يجعل تركيا في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط.
ونفس الشيء ينطبق على الجيش المصري، الذي يصنف في المرتبة رقم 11 في الشرق الأوسط من حيث حجم الإنفاق العسكري، بينما يتم تصنيفه في المرتبة الثانية بالمنطقة من حيث حجم القوة العسكرية.
© Sputnikمقارنة عسكرية... الجيش الإسرائيلي في مواجهة 4 جيوش عربية
مقارنة عسكرية... الجيش الإسرائيلي في مواجهة 4 جيوش عربية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
مقارنة عسكرية... الجيش الإسرائيلي في مواجهة 4 جيوش عربية
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