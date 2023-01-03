كم تنفق إسرائيل على جيشها وما هي أضخم 11 ميزانية دفاع في الشرق الأوسط؟
20:55 GMT 03.01.2023 (تم التحديث: 21:03 GMT 03.01.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradat130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
تمتلك إسرائيل رابع أضخم ميزانية دفاع في الشرق الأوسط وتصنف في المرتبة رقم 17 عالميا بين أكثر الدول إنفاقا على جيوشها.
ورغم ذلك تطالب وزارة الدفاع الإسرائيلية بزيادة ميزانيتها في 2023 و2024، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الاثنين.
أورد موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إحصائيات عن أضخم ميزانيات دفاع في الشرق الأوسط، وفقا لآخر تحديث لبياناته في 2023.
تأتي السعودية في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط، تليها الإمارات، ثم تركيا وإسرائيل، حسبما تشير إحصائيات الموقع، التي أوردت حجم الإنفاق العسكري لكل دولة وترتيبها في الشرق الأوسط وعالميا:
السعودية: تقدر ميزانية دفاعها بـ 46 مليار دولار وتحتل المرتبة الأولى بالشرق الأوسط والمرتبة رقم 8 عالميا.
الإمارات: تقدر ميزانية دفاعها بـ 25.26 مليار دولار وتصنف الثانية بالشرق الأوسط ورقم 15 عالميا.
تركيا: تقدر ميزانية دفاعها بـ 25.2 مليار دولار وتصنف الثالثة بالشرق الأوسط ورقم 16 عالميا.
إسرائيل: تقدر ميزانية دفاعها بـ 24.3 مليار دولار وتصنف الثالثة بالشرق الأوسط ورقم 17 عالميا.
الجزائر: تقدر ميزانية دفاعها بـ 9.9 مليار دولار وتصنف الثالثة بالشرق الأوسط ورقم 24 عالميا.
سلطنة عمان: تقدر ميزانية دفاعها بـ 8.3 مليار دولار وتصنف الثالثة بالشرق الأوسط ورقم 26 عالميا.
الكويت: تقدر ميزانية دفاعها بـ 8.1 مليار دولار وتصنف الثالثة بالشرق الأوسط ورقم 27 عالميا.
قطر: تقدر ميزانية دفاعها بـ 5.8 مليار دولار وتصنف الثالثة بالشرق الأوسط ورقم 38 عالميا.
العراق: تقدر ميزانية دفاع بـ 5.7 مليار دولار وتصنف الثالثة بالشرق الأوسط ورقم 39 عالميا.
إيران: تقدر ميزانية دفاعها بـ 5.5 مليار دولار وتصنف الثالثة بالشرق الأوسط ورقم 40 عالميا.
مصر: تقدر ميزانية دفاعها بـ 4.3 مليار دولار وتصنف الثالثة بالشرق الأوسط ورقم 47 عالميا.
25 ديسمبر 2022, 16:52 GMT
هل يختلف ترتيب الجيوش من حيث القوة العسكرية عن ترتيب الإنفاق الدفاعي للدول؟
تشير إحصائيات الموقع إلى أن ترتيب الدول من حيث حجم الإنفاق العسكري لا يرتبط بتقييم قوتها العسكرية الإجمالية.
1 نوفمبر 2022, 15:21 GMT
فبينما يتم تصنيف الجيش التركي في المرتبة الثالثة من حيث حجم الإنفاق العسكري، فإن تصنيف قوته العسكرية الإجمالية يجعل تركيا في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط.
ونفس الشيء ينطبق على الجيش المصري، الذي يصنف في المرتبة رقم 11 في الشرق الأوسط من حيث حجم الإنفاق العسكري، بينما يتم تصنيفه في المرتبة الثانية بالمنطقة من حيث حجم القوة العسكرية.
© Sputnikمقارنة عسكرية... الجيش الإسرائيلي في مواجهة 4 جيوش عربية
مقارنة عسكرية... الجيش الإسرائيلي في مواجهة 4 جيوش عربية
© Sputnik