https://sputnikarabic.ae/20230103/كم-تنفق-إسرائيل-على-جيشها-وما-هي-أضخم-11-ميزانية-دفاع-في-الشرق-الأوسط-1071907959.html

كم تنفق إسرائيل على جيشها وما هي أضخم 11 ميزانية دفاع في الشرق الأوسط؟

كم تنفق إسرائيل على جيشها وما هي أضخم 11 ميزانية دفاع في الشرق الأوسط؟

تمتلك إسرائيل رابع أضخم ميزانية دفاع في الشرق الأوسط وتصنف في المرتبة رقم 17 عالميا بين أكثر الدول إنفاقا على جيوشها. 03.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-03T20:55+0000

2023-01-03T20:55+0000

2023-01-03T21:03+0000

رصد عسكري

مصر

السعودية

أخبار تركيا اليوم

إسرائيل

إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/18/1064169563_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d00c00c6a565a832d282c4ae56959df0.jpg

ورغم ذلك تطالب وزارة الدفاع الإسرائيلية بزيادة ميزانيتها في 2023 و2024، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الاثنين.أورد موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إحصائيات عن أضخم ميزانيات دفاع في الشرق الأوسط، وفقا لآخر تحديث لبياناته في 2023.تأتي السعودية في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط، تليها الإمارات، ثم تركيا وإسرائيل، حسبما تشير إحصائيات الموقع، التي أوردت حجم الإنفاق العسكري لكل دولة وترتيبها في الشرق الأوسط وعالميا:هل يختلف ترتيب الجيوش من حيث القوة العسكرية عن ترتيب الإنفاق الدفاعي للدول؟تشير إحصائيات الموقع إلى أن ترتيب الدول من حيث حجم الإنفاق العسكري لا يرتبط بتقييم قوتها العسكرية الإجمالية.فبينما يتم تصنيف الجيش التركي في المرتبة الثالثة من حيث حجم الإنفاق العسكري، فإن تصنيف قوته العسكرية الإجمالية يجعل تركيا في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط.ونفس الشيء ينطبق على الجيش المصري، الذي يصنف في المرتبة رقم 11 في الشرق الأوسط من حيث حجم الإنفاق العسكري، بينما يتم تصنيفه في المرتبة الثانية بالمنطقة من حيث حجم القوة العسكرية.

https://sputnikarabic.ae/20230103/الجيش-الإسرائيلي-يطلب-رفع-ميزانيته-لاحتمال-توجيه-ضربة-عسكرية-لإيران-1071896789.html

https://sputnikarabic.ae/20221225/3-دول-خسرت-مليار-دولار-هل-تصبح-إسرائيل-الدولة-رقم-4-التي-تستنزف-ميزانية-جيشها-على-إف---35-1071587623.html

https://sputnikarabic.ae/20221101/أضخم-5-جيوش-عربية-من-حيث-حجم-القوات-العاملة-في-2022-1069718460.html

مصر

السعودية

إسرائيل

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, مصر, السعودية, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, إيران