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https://sputnikarabic.ae/20230103/كندا-تعلن-استقبال-عدد-تاريخي-من-المهاجرين-في-عام-2022-1071901226.html
كندا تعلن استقبال عدد تاريخي من المهاجرين في عام 2022
كندا تعلن استقبال عدد تاريخي من المهاجرين في عام 2022
أعلنت السلطات الكندية، أنها استقبلت عددا تاريخيا من المهاجرين خلال العام الماضي 2022. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T17:23+0000
2023-01-03T17:23+0000
أخبار كندا
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واشنطن - سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية.وذكر البيان أن: "القادمين الجدد ثروا مجتمعاتنا، ويساهمون في اقتصادنا بالعمل وخلق فرص عمل ودعم الشركات المحلية. وتقديرا لهم، قررت الحكومة الكندية استقبال 431645 مقيما دائما جديدا في عام 2022".قال وزير الهجرة شون فريزر، إن العدد المستهدف من المهاجرين قد تحقق وتجاوز كذلك الرقم القياسي لعام 2021.وأضاف فريزر: "هذا يمثل أكبر عدد من الأشخاص تم الترحيب بهم على الإطلاق في عام في التاريخ الكندي"، مضيفة أن مثل هذه الأرقام لم تظهر منذ عام 1913.وأوضح البيان أن وزارة الهجرة عالجت أكثر من 5.2 مليون طلب للحصول على الإقامة الدائمة والإقامة المؤقتة والمواطنة وهو ما يمثل ضعف العدد الذي تلقته في عام 2021.يأتي ما يقرب من 100% من نمو العمالة في كندا من الهجرة بينما يعتمد 75% من التركيبة السكانية للبلد على الوافدين الجدد إلى البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221118/كندا-تقرر-إصدار-سندات-بقيمة-500-مليون-دولار-لدعم-أوكرانيا-1070311268.html
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أخبار كندا
أخبار كندا

كندا تعلن استقبال عدد تاريخي من المهاجرين في عام 2022

17:23 GMT 03.01.2023
© Sputnik . Alex Pantsikov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو
رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
© Sputnik . Alex Pantsikov
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أعلنت السلطات الكندية، أنها استقبلت عددا تاريخيا من المهاجرين خلال العام الماضي 2022.
واشنطن - سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية.
رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
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وذكر البيان أن: "القادمين الجدد ثروا مجتمعاتنا، ويساهمون في اقتصادنا بالعمل وخلق فرص عمل ودعم الشركات المحلية. وتقديرا لهم، قررت الحكومة الكندية استقبال 431645 مقيما دائما جديدا في عام 2022".
قال وزير الهجرة شون فريزر، إن العدد المستهدف من المهاجرين قد تحقق وتجاوز كذلك الرقم القياسي لعام 2021.
وأضاف فريزر: "هذا يمثل أكبر عدد من الأشخاص تم الترحيب بهم على الإطلاق في عام في التاريخ الكندي"، مضيفة أن مثل هذه الأرقام لم تظهر منذ عام 1913.
وأوضح البيان أن وزارة الهجرة عالجت أكثر من 5.2 مليون طلب للحصول على الإقامة الدائمة والإقامة المؤقتة والمواطنة وهو ما يمثل ضعف العدد الذي تلقته في عام 2021.
يأتي ما يقرب من 100% من نمو العمالة في كندا من الهجرة بينما يعتمد 75% من التركيبة السكانية للبلد على الوافدين الجدد إلى البلاد.
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