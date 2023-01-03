https://sputnikarabic.ae/20230103/كوريا-الجنوبية-تغرم-تسلا-22-مليون-دولار-بسبب-دعاية-مضللة-1071879087.html
كوريا الجنوبية تغرم "تسلا" 2.2 مليون دولار بسبب دعاية مضللة
كوريا الجنوبية تغرم "تسلا" 2.2 مليون دولار بسبب دعاية مضللة
فرضت هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية، غرامة مالية قدرها 2.2 مليون دولار أمريكي على شركة "تسلا"، بسبب انتهاكات مزعومة لقانون الإعلان في البلاد. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T10:45+0000
2023-01-03T10:45+0000
2023-01-03T10:45+0000
مجتمع
شركة تسلا
منوعات
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وذكرت لجنة التجارة العادلة في كوريا الجنوبية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن "تسلا" روجت بشكل خاطئ ومبالغ فيه بشأن نطاق القيادة وسرعة الشحن لسياراتها الكهربائية، بالإضافة إلى الوفورات المقدرة في تكاليف الوقود باستخدام سياراتها، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وأشارت اللجنة موضحة أن شركة "تسلا" التي يملكها الملياردير، إيلون ماسك، قامت بتغيير هذا الإعلان عبر موقعها الإلكتروني باللغة الكورية، في شهر فبراير/ شباط الماضي، عندما أجرت هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية تحقيقا، بشأن المعلومات المغلوطة الواردة فيه.وستفرض الجهة التنظيمية كذلك غرامة إضافية على "تسلا"، قدرها 783 دولارا أمريكا، لانتهاكها قانون التجارة الإلكترونية، قائلة إن الشركة لم تقدم معلومات كافية للمستهلكين حول سياستها الخاصة بالإلغاء، وأنها سترسل إشعارا إلى "تسلا" من أجل تصحيح أنشطتها.يشار إلى أنه اعتبارا من نهاية سبتمبر/ أيلول 2022، باعت شركة "تسلا" 45812 سيارة تعمل بالبطاريات في كوريا الجنوبية، وذلك منذ افتتاح مكتب محلي لها في عام 2015، وفقا لوزارة النقل في البلاد، الأمر الذي جعل حجم المبيعات منها ثالث أكبر علامة تجارية للسيارات الخضراء، بحصة سوقية محلية تبلغ 13 في المائة، من بعد شركات صناعة السيارات المحلية "هيونداي" و"كيا".
https://sputnikarabic.ae/20221231/تسلا-تشهد-أسوأ-انخفاض-سنوي-في-الأسهم-بنسبة-65٪-في-عام-2022-1071792960.html
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شركة تسلا, منوعات
كوريا الجنوبية تغرم "تسلا" 2.2 مليون دولار بسبب دعاية مضللة
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فرضت هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية، غرامة مالية قدرها 2.2 مليون دولار أمريكي على شركة "تسلا"، بسبب انتهاكات مزعومة لقانون الإعلان في البلاد.
وذكرت لجنة التجارة العادلة في كوريا الجنوبية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن "تسلا" روجت بشكل خاطئ ومبالغ فيه بشأن نطاق القيادة وسرعة الشحن لسياراتها الكهربائية، بالإضافة إلى الوفورات المقدرة في تكاليف الوقود باستخدام سياراتها، وفقا لوكالة
"بلومبرغ" الأمريكية.
وأشارت اللجنة موضحة أن شركة "تسلا" التي يملكها الملياردير، إيلون ماسك، قامت بتغيير هذا الإعلان عبر موقعها الإلكتروني باللغة الكورية، في شهر فبراير/ شباط الماضي، عندما أجرت هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية تحقيقا، بشأن المعلومات المغلوطة الواردة فيه.
31 ديسمبر 2022, 13:28 GMT
وستفرض الجهة التنظيمية كذلك غرامة إضافية على "تسلا"، قدرها 783 دولارا أمريكا، لانتهاكها قانون التجارة الإلكترونية، قائلة إن الشركة لم تقدم معلومات كافية للمستهلكين حول سياستها الخاصة بالإلغاء، وأنها سترسل إشعارا إلى "تسلا" من أجل تصحيح أنشطتها.
يشار إلى أنه اعتبارا من نهاية سبتمبر/ أيلول 2022، باعت شركة "تسلا" 45812 سيارة تعمل بالبطاريات في كوريا الجنوبية، وذلك منذ افتتاح مكتب محلي لها في عام 2015، وفقا لوزارة النقل في البلاد، الأمر الذي جعل حجم المبيعات منها ثالث أكبر علامة تجارية للسيارات الخضراء، بحصة سوقية محلية تبلغ 13 في المائة، من بعد شركات صناعة السيارات المحلية "هيونداي" و"كيا".