https://sputnikarabic.ae/20230103/كيف-عرفوا-مكان-صدام-حسين-تفاصيل-مثيرة-تنشر-لأول-مرة-عن-لحظة-الاعتقال-الدرامية-1071884653.html

كيف عرفوا مكان صدام حسين... تفاصيل مثيرة تنشر لأول مرة عن لحظة الاعتقال الدرامية

كيف عرفوا مكان صدام حسين... تفاصيل مثيرة تنشر لأول مرة عن لحظة الاعتقال الدرامية

روى أحد عناصر قوات النخبة الأمريكية التي شاركت في اكتشاف مخبأ صدام حسين، تفاصيل جديدة حول اعتقال الرئيس العراقي الراحل، قبل عقدين من الزمن. 03.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-03T12:46+0000

2023-01-03T12:46+0000

2023-01-03T12:56+0000

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وألقت القوات الأمريكية القبض على صدام حسين في الثالث عشر من ديسمبر/كانون الأول من عام 2003، في مزرعة قرب بلدة الدور القريبة من مسقط رأسه تكريت.وكان صدام مختبئا في حفرة صغيرة عندما ألقي القبض عليه بعد مطاردته من قبل القوات الأمريكية مدة تسعة أشهر.وقال هولاند إنهم لمّا كشفوا مكان الحفرة المدعمة بالطوب، ألقوا داخلها قنبلة يدوية، وبعدها سمعوا صوتا باللغة العربية يعلو تدريجيا، ثمّ لاحظوا أن رجلا رفع يديه خارج الحفرة، ثمّ أطل منها برأس كثيف الشعر، فأسرعوا إليه وهم يعتقدون أنه هو، ثم أخرجوه واعتقلوه.وأضاف أنه استدعى أحد زملائه في الفرقة الخاصة لمساعدته على سحب صدام من الحفرة، وكان يتمتم من الصدمة قائلا "إنه هو".وحين أخرجه الجنود من الحفرة قالوا له "الرئيس بوش يرسل لك تحياته"، وفقا لرواية الرقيب المتقاعد الذي أضاف أن "صدام أعرب فور اعتقاله عن رغبته في التفاوض".ومع أن الفرقة، كان تمتلك معلومات تؤكد أن صدام مختبئ في ذلك المكان، إلا أن لحظة ظهوره والإمساك به كانت "سُريالية (فوق واقعية)" بحسب تعبيره.

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https://sputnikarabic.ae/20201214/رواية-إعلامية-تكشف-قصة-اعتقال-صدام-حسين-من-أفشى-السر-ودلهم-على-المخبأ-1047507846.html

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