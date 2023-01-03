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https://sputnikarabic.ae/20230103/لافروف-يناقش-مع-نظيره-الإسرائيلي-الوضع-في-أوكرانيا-1071893490.html
لافروف يناقش مع نظيره الإسرائيلي الوضع في أوكرانيا
لافروف يناقش مع نظيره الإسرائيلي الوضع في أوكرانيا
ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين الوضع في أوكرانيا، بالإضافة إلى التعاون التجاري والاقتصادي المشترك. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T15:10+0000
2023-01-03T15:10+0000
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ووفقا لبيان وزارة الخارجية الروسية، "هنأ الوزير الروسي نظيره الإسرائيلي على توليه المنصب وأعرب عن استعداده للعمل معا من أجل تعزيز التعاون بين روسيا وإسرائيل".وأضاف البيان أن "لافروف أطلع نظيره الإسرائيلي أيضا على جوانب معينة للوضع في أوكرانيا في سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة".وأكد الطرفان أهمية تعزيز إمكانات التعاون التجاري والاقتصادي، بالإضافة إلى عقد الاجتماع المقبل للجنة الروسية الإسرائيلية المشتركة.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق، أن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، طلب من كوهين نقل رسالة إلى لافروف.ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن دبلوماسي إسرائيلي، قوله إن "بلينكن طلب من كوهين نقل رسالة إلى لافروف، لكنه لم يذكر عن ماذا تتحدث".
https://sputnikarabic.ae/20230103/إعلام-بلينكن-يطلب-من-وزير-الخارجية-الإسرائيلي-نقل-رسالة-إلى-لافروف-1071893092.html
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روسيا, إسرائيل, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, إسرائيل, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

لافروف يناقش مع نظيره الإسرائيلي الوضع في أوكرانيا

15:10 GMT 03.01.2023
© Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
© Пресс-служба МИД РФ
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ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين الوضع في أوكرانيا، بالإضافة إلى التعاون التجاري والاقتصادي المشترك.
ووفقا لبيان وزارة الخارجية الروسية، "هنأ الوزير الروسي نظيره الإسرائيلي على توليه المنصب وأعرب عن استعداده للعمل معا من أجل تعزيز التعاون بين روسيا وإسرائيل".

وأضاف البيان أن "لافروف أطلع نظيره الإسرائيلي أيضا على جوانب معينة للوضع في أوكرانيا في سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة".
لقاء لافروف وبلينكنل - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
إعلام: بلينكن يطلب من وزير الخارجية الإسرائيلي نقل رسالة إلى لافروف
15:02 GMT
وأكد الطرفان أهمية تعزيز إمكانات التعاون التجاري والاقتصادي، بالإضافة إلى عقد الاجتماع المقبل للجنة الروسية الإسرائيلية المشتركة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق، أن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، طلب من كوهين نقل رسالة إلى لافروف.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن دبلوماسي إسرائيلي، قوله إن "بلينكن طلب من كوهين نقل رسالة إلى لافروف، لكنه لم يذكر عن ماذا تتحدث".
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