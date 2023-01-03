لافروف يناقش مع نظيره الإسرائيلي الوضع في أوكرانيا
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ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين الوضع في أوكرانيا، بالإضافة إلى التعاون التجاري والاقتصادي المشترك.
ووفقا لبيان وزارة الخارجية الروسية، "هنأ الوزير الروسي نظيره الإسرائيلي على توليه المنصب وأعرب عن استعداده للعمل معا من أجل تعزيز التعاون بين روسيا وإسرائيل".
وأضاف البيان أن "لافروف أطلع نظيره الإسرائيلي أيضا على جوانب معينة للوضع في أوكرانيا في سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة".
وأضاف البيان أن "لافروف أطلع نظيره الإسرائيلي أيضا على جوانب معينة للوضع في أوكرانيا في سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة".
وأكد الطرفان أهمية تعزيز إمكانات التعاون التجاري والاقتصادي، بالإضافة إلى عقد الاجتماع المقبل للجنة الروسية الإسرائيلية المشتركة.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق، أن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، طلب من كوهين نقل رسالة إلى لافروف.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن دبلوماسي إسرائيلي، قوله إن "بلينكن طلب من كوهين نقل رسالة إلى لافروف، لكنه لم يذكر عن ماذا تتحدث".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق، أن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، طلب من كوهين نقل رسالة إلى لافروف.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن دبلوماسي إسرائيلي، قوله إن "بلينكن طلب من كوهين نقل رسالة إلى لافروف، لكنه لم يذكر عن ماذا تتحدث".