https://sputnikarabic.ae/20230103/لا-أحد-يزورنا-إسرائيل-تشكو-عزوف-السائحين-الخليجيين-عن-زيارتها-رغم-التطبيع--1071881087.html
لا أحد يزورنا... إسرائيل تشكو عزوف السائحين الخليجيين عن زيارتها رغم التطبيع
لا أحد يزورنا... إسرائيل تشكو عزوف السائحين الخليجيين عن زيارتها رغم التطبيع
يشعر المسؤولون في إسرائيل بإحباط لقلة عدد السائحين القادمين من الخليج، رغم مرور عامين على توقيع "اتفاقات إبراهام" مع الإمارات والبحرين. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T11:44+0000
2023-01-03T11:44+0000
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قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه رغم انقضاء عامين على توقيع اتفاقات إبراهام، لم تصل مستويات التدفق المتوقع للسياح من دول الخليج إلى إسرائيل إلى المنشود، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.وكان سقف التوقعات الإسرائيلية المدعومة بالتفاؤل مرتفعا، حيث رأى المسؤولون أن العلاقات الجديدة لإسرائيل مع الدولتين ستتجاوز الحكومات وتصبح معاهدات على مستوى المجتمعات، ما يؤجج السياحة الجماعية والتبادلات الودية بين الناس، لكنّ ذلك لم يحدث.وعلى مدى عامين منذ الاتفاقين، لم يرقَ تدفق السياح من الخليج إلى المستوى المنشود على الرغم من تدفق أكثر من نصف مليون إسرائيلي إلى أبو ظبي ودبي، إذ لم تستقبل إسرائيل سوى 1600 مواطن إماراتي فقط، حسبما قالت وزارة السياحة الإسرائيلية لوكالة "أسوشيتد برس".ولا تعرف الوزارة عدد البحرينيين الذين زاروا إسرائيل لأن "الأعداد صغيرة للغاية".وسافر مسؤولو السياحة الإسرائيليون إلى الإمارات الشهر الماضي في حملة تسويقية لنشر فكرة أن إسرائيل وجهة آمنة وجذابة، وقالت الوزارة إنها تستهدف الآن تل أبيب - المركز التجاري والترفيهي لإسرائيل - باعتبارها نقطة جذب كبيرة للإماراتيين.ويقول مسؤولون إسرائيليون إن السياحة الخليجية إلى إسرائيل جزء مفقود كان من شأنه أن يحول الاتفاقات إلى ما هو أبعد من العلاقات الأمنية والدبلوماسية. كما إن الأفواج السياحية من مصر والأردن، وهما أول دولتين وقعتا اتفاقات سلام مع إسرائيل، غير موجودة بالمرة تقريبا.ويعتقد الخبراء أن نقص السائحين الإماراتيين والبحرينيين يعكس مشكلة صورة إسرائيل الطويلة الأمد في أذهان العالم العربي، كما يكشف عن محدودية الاتفاقيات الإبراهيمية.
https://sputnikarabic.ae/20221231/رئيس-الإمارات-أتطلع-لتعزيز-العلاقات-مع-إسرائيل-خاصة-في-المجالات-التنموية-1071799627.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, البحرين, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, البحرين, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم
لا أحد يزورنا... إسرائيل تشكو عزوف السائحين الخليجيين عن زيارتها رغم التطبيع
11:44 GMT 03.01.2023 (تم التحديث: 11:58 GMT 03.01.2023) تابعنا عبر
يشعر المسؤولون في إسرائيل بإحباط لقلة عدد السائحين القادمين من الخليج، رغم مرور عامين على توقيع "اتفاقات إبراهام" مع الإمارات والبحرين.
قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه رغم انقضاء عامين على توقيع اتفاقات إبراهام، لم تصل مستويات التدفق المتوقع للسياح من دول الخليج إلى إسرائيل إلى المنشود، وفقا لوكالة أسوشيتد برس
.
وكان سقف التوقعات الإسرائيلية المدعومة بالتفاؤل مرتفعا، حيث رأى المسؤولون أن العلاقات الجديدة لإسرائيل مع الدولتين ستتجاوز الحكومات وتصبح معاهدات على مستوى المجتمعات، ما يؤجج السياحة الجماعية والتبادلات الودية بين الناس، لكنّ ذلك لم يحدث.
31 ديسمبر 2022, 17:51 GMT
وعلى مدى عامين منذ الاتفاقين، لم يرقَ تدفق السياح من الخليج إلى المستوى المنشود على الرغم من تدفق أكثر من نصف مليون إسرائيلي إلى أبو ظبي ودبي، إذ لم تستقبل إسرائيل سوى 1600 مواطن إماراتي فقط، حسبما قالت وزارة السياحة الإسرائيلية لوكالة "أسوشيتد برس".
ولا تعرف الوزارة عدد البحرينيين الذين زاروا إسرائيل لأن "الأعداد صغيرة للغاية".
وقال أمير حايك، السفير الإسرائيلي لدى الإمارات "نحن بحاجة إلى حث (الإماراتيين) على زيارة إسرائيل.... إنها مهمة ملحة. نحن بحاجة إلى الترويج للسياحة حتى يعرف الشعبان بعضهما ويفهمان بعضهما".
وسافر مسؤولو السياحة الإسرائيليون إلى الإمارات الشهر الماضي في حملة تسويقية لنشر فكرة أن إسرائيل وجهة آمنة وجذابة، وقالت الوزارة إنها تستهدف الآن تل أبيب - المركز التجاري والترفيهي لإسرائيل - باعتبارها نقطة جذب كبيرة للإماراتيين.
ويقول مسؤولون إسرائيليون إن السياحة الخليجية إلى إسرائيل جزء مفقود كان من شأنه أن يحول الاتفاقات إلى ما هو أبعد من العلاقات الأمنية والدبلوماسية. كما إن الأفواج السياحية من مصر والأردن، وهما أول دولتين وقعتا اتفاقات سلام مع إسرائيل، غير موجودة بالمرة تقريبا.
وقال مرسي أبو الهيجاء، رئيس منتدى المرشدين السياحيين الناطقين بالعربية في إسرائيل: "لا يزال الوضع غريبا وحساسا للغاية. يشعر الإماراتيون وكأنهم يرتكبون خطأ بالمجيء إلى هنا".
ويعتقد الخبراء أن نقص السائحين الإماراتيين والبحرينيين يعكس مشكلة صورة إسرائيل الطويلة الأمد في أذهان العالم العربي، كما يكشف عن محدودية الاتفاقيات الإبراهيمية.