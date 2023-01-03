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https://sputnikarabic.ae/20230103/لحظة-انهيار-رافعة-عملاقة-أثناء-إنشاء-فندق-في-ولاية-أزمير-التركية-ومقتل-6-أشخاص-فيديو-1071878927.html
لحظة انهيار رافعة عملاقة أثناء إنشاء فندق في ولاية أزمير التركية ومقتل 6 أشخاص... فيديو
لحظة انهيار رافعة عملاقة أثناء إنشاء فندق في ولاية أزمير التركية ومقتل 6 أشخاص... فيديو
شهدت ولاية أزمير التركية انهيار رافعة عملاقة أدى انهيارها إلى مقتل 6 أشخاص كانوا في موقع الحادث. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T10:42+0000
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ووفق ما نشرته صحيفة "يني شفق" التركية، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، فإن الرافعة كانت في أحد المشاريع الإنشائية في منطقة بورنوفا.وقالت: "رصدت عدسات الكاميرات الأمنية لحظة سقوط رافعة في مشروع إنشاء فندق بمنطقة 'بورنوفا' في ولاية إزمير التركية".ويظهر المقطع الذي رصدته الكاميرات تساقط قطع الرافعة، وتناثرها على الغرف مسبقة الصنع، وهو ما أدى إلى وفاة 6 أشخاص.طالع أيضا: شاهد...لحظة انهيار رافعة
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لحظة انهيار رافعة عملاقة أثناء إنشاء فندق في ولاية أزمير التركية ومقتل 6 أشخاص... فيديو

10:42 GMT 03.01.2023
© AP Photoسقوط رافعة في مكة المكرمة
سقوط رافعة في مكة المكرمة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
© AP Photo
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شهدت ولاية أزمير التركية انهيار رافعة عملاقة أدى انهيارها إلى مقتل 6 أشخاص كانوا في موقع الحادث.
ووفق ما نشرته صحيفة "يني شفق" التركية، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، فإن الرافعة كانت في أحد المشاريع الإنشائية في منطقة بورنوفا.
وقالت: "رصدت عدسات الكاميرات الأمنية لحظة سقوط رافعة في مشروع إنشاء فندق بمنطقة 'بورنوفا' في ولاية إزمير التركية".
ويظهر المقطع الذي رصدته الكاميرات تساقط قطع الرافعة، وتناثرها على الغرف مسبقة الصنع، وهو ما أدى إلى وفاة 6 أشخاص.
طالع أيضا: شاهد...لحظة انهيار رافعة
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