https://sputnikarabic.ae/20230103/لحظة-انهيار-رافعة-عملاقة-أثناء-إنشاء-فندق-في-ولاية-أزمير-التركية-ومقتل-6-أشخاص-فيديو-1071878927.html
لحظة انهيار رافعة عملاقة أثناء إنشاء فندق في ولاية أزمير التركية ومقتل 6 أشخاص... فيديو
لحظة انهيار رافعة عملاقة أثناء إنشاء فندق في ولاية أزمير التركية ومقتل 6 أشخاص... فيديو
شهدت ولاية أزمير التركية انهيار رافعة عملاقة أدى انهيارها إلى مقتل 6 أشخاص كانوا في موقع الحادث. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T10:42+0000
2023-01-03T10:42+0000
2023-01-03T10:42+0000
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ووفق ما نشرته صحيفة "يني شفق" التركية، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، فإن الرافعة كانت في أحد المشاريع الإنشائية في منطقة بورنوفا.وقالت: "رصدت عدسات الكاميرات الأمنية لحظة سقوط رافعة في مشروع إنشاء فندق بمنطقة 'بورنوفا' في ولاية إزمير التركية".ويظهر المقطع الذي رصدته الكاميرات تساقط قطع الرافعة، وتناثرها على الغرف مسبقة الصنع، وهو ما أدى إلى وفاة 6 أشخاص.طالع أيضا: شاهد...لحظة انهيار رافعة
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
لحظة انهيار رافعة عملاقة أثناء إنشاء فندق في ولاية أزمير التركية ومقتل 6 أشخاص... فيديو
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شهدت ولاية أزمير التركية انهيار رافعة عملاقة أدى انهيارها إلى مقتل 6 أشخاص كانوا في موقع الحادث.
ووفق ما نشرته صحيفة "يني شفق" التركية، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، فإن الرافعة كانت في أحد
المشاريع الإنشائية في منطقة بورنوفا.
وقالت: "رصدت عدسات الكاميرات الأمنية لحظة سقوط رافعة في مشروع إنشاء فندق بمنطقة
'بورنوفا' في ولاية إزمير التركية".
ويظهر المقطع الذي رصدته الكاميرات تساقط قطع الرافعة، وتناثرها على الغرف مسبقة الصنع، وهو ما أدى إلى وفاة 6 أشخاص.