https://sputnikarabic.ae/20230103/لماذا-تم-طرد-السفير-الفرنسي-من-بوركينا-فاسو؟-1071892525.html

لماذا تم طرد السفير الفرنسي من بوركينا فاسو؟

لماذا تم طرد السفير الفرنسي من بوركينا فاسو؟

"السفير الفرنسي في بوركينا فاسو، لوك هاليد، لم يعد مرحبا به"... هكذا أكدت السلطات في واغادوغو برسالة رسمية إلى السفارة الفرنسية، غير أنها لم توضح أسباب "الطرد"... 03.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-03T14:56+0000

2023-01-03T14:56+0000

2023-01-03T14:56+0000

بوركينا فاسو

أخبار فرنسا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/06/1049178181_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_35042cb436d6287e5e66509a68a0aa86.jpg

لكن صحيفة "لوموند" الفرنسية، نقلت عن عدة مصادر أن قرار "الطرد" مرتبط جزئيًا برسالة أرسلها لوك هاليد إلى المواطنين الفرنسيين في كودوغو في 12 ديسمبر 2022.ولفتت الصحيفة إلى أن السفير دعا في هذه الرسالة، و"بإصرار" مواطنيه الذين يعيشون بتلك المدينة، الواقعة على بعد 100 كم غرب واغادوغو، إلى "الانتقال للعاصمة أو لـ بوبو ديولاسو، جنوب غربي البلاد.وقالت الصحيفة: "وفقًا لمعلوماتنا، بعد قراءة هذه الرسالة، استدعت وزارة الشؤون الخارجية في بوركينا فاسو السفير الفرنسي، كما هو معتاد عند نشوء نزاع على المستوى الدبلوماسي".وتتزايد المشاعر المعادية للفرنسيين في المستعمرة الفرنسية السابقة منذ أن استولى زعيم المجلس العسكري الجديد إبراهيم تراوري، على السلطة في سبتمبر/ أيلول، حيث كان تراوري أكثر انفتاحا بشكل علني على العمل مع دول أخرى، ولا سيما روسيا.وكانت القوات الفرنسية قد غادرت مالي العام الماضي بعد توتر العلاقات مع المجلس العسكري هناك، ولا يزال لدى الفرنسيين عدة مئات من القوات الخاصة المتمركزة في بوركينا فاسو.في أواخر سبتمبر، أفادت وسائل الإعلام في بوركينا فاسو أن المقدم بول هنري سانداوغو داميبا، زعيم الحكومة المؤقتة الذي وصل إلى السلطة من خلال انقلاب في وقت سابق من هذا العام، تمت الإطاحة به من قبل مجموعة من الضباط العسكريين بقيادة تراوري فيما أصبح الانقلاب العسكري الثاني في البلاد في ثمانية أشهر.طالع أيضا: وكالة: سفارة فرنسا أطلقت قنابل الغاز على المتظاهرين في بوركينا فاسو

https://sputnikarabic.ae/20221203/بوركينا-فاسو-تغلق-راديو-فرنسا-الدولي-لبثه-رسالة-ترهيب-منسوبة-إلى-زعيم-إرهابي-1070813237.html

https://sputnikarabic.ae/20221001/فرنسا-تنفي-تورطها-بالانقلاب-العسكري-في-بوركينا-فاسو-1068478928.html

بوركينا فاسو

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بوركينا فاسو, أخبار فرنسا , العالم