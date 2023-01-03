https://sputnikarabic.ae/20230103/لماذا-يرفض-مجلس-الدولة-الليبي-دعوة-المجلس-الرئاسي-للمصالحة-1071892735.html

لماذا يرفض مجلس الدولة الليبي دعوة المجلس الرئاسي للمصالحة

لماذا يرفض مجلس الدولة الليبي دعوة المجلس الرئاسي للمصالحة

بعد أن دعا المجلس الرئاسي الليبي إلى مؤتمر للمصالحة الشاملة في البلاد، أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه المشاركة فيه، واستئناف الحوار مع مجلس النواب للتوافق على... 03.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-03T14:57+0000

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3~12 Melfat Sakhena لماذا يرفض مجلس الدولة الليبي دعوة المجلس الرئاسي للمصالحة

دلالات كثيرة حملت رفض مجلس الدولة لدعوة المصالحة، وتساؤلات أخرى تطال مشاركة مجلس النواب من عدمها، وأسباب رفض الحوار من خلال الرئاسي، خاصة وأنها كانت أولى الخطوات المفترض القيام بها على أجندة المجلس الرئاسي بعد تسلمه مهام منصبه.وأشار إلى أن سبب استمرار الأزمة، يكمن في عدم استكمال المراحل الانتقالية، وعدم إجراء الانتخابات.في هذا الموضوع، قال رئيس حزب الائتلاف الجمهوري، عز الدين عقيل، إن كل الأطراف في ليبيا تعتبر ثانوية وأن الجهات الرئيسية في واشنطن ولندن، على أساس أنهما يتحكمان في كل شيء.وأشار إلى أن اللقاء بين المجلسين سيكون بقرار عزل الدبيبة بعد انقطاع الوصال معه، ومحاولات أخرى للمجلس الرئاسي للتخلص من كل المؤسسات الموجودة.وذكر أن غدامس هي فكرة من النشطاء الليبيين وليس من السياسيين، ومعظم الشارع الليبي ترفض الأجسام السياسية الحالية، ويعمل الناشطون على إسقاط المتصدرين للمشهد السياسي.من جهته يتوقع الكاتب والمحلل السياسي، إسلام الحاجي، أن يرفض المجلسان دعوة المجلس الرئاسي لحضور مؤتمر غدامس.ولفت إلى أن تدخل المجلس الرئاسي حاليا هو إثبات للوجود أو أن يحتسب في خارطة طريق جديدة ولا تتم إزاحته، باعتبار أن إزاحة حكومة الوحدة تعني إزاحة المجلس الرئاسي.

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