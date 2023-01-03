https://sputnikarabic.ae/20230103/مجلس-النواب-الأمريكي-يفشل-مجددا-في-اختيار-رئيس-له-1071907787.html
مجلس النواب الأمريكي يفشل مجددا في اختيار رئيس له
مجلس النواب الأمريكي يفشل مجددا في اختيار رئيس له
فشل مجلس النواب الأمريكي في اختيار رئيس جديد له خلال الجولة الثانية من التصويت اليوم الثلاثاء، مع استمرار المعارضة الجمهورية لعضو الكونغرس كيفين مكارثي. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T20:44+0000
2023-01-03T20:44+0000
2023-01-03T20:44+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الكونغرس الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102369/74/1023697475_0:225:2400:1575_1920x0_80_0_0_d8eaa5132e712fee1e652ebd045ce676.jpg
واشنطن - سبوتنيك. مع حصول الجمهوريين على أغلبية ضئيلة في مجلس النواب، لا يمكن لمكارثي خسارة دعم أكثر من أربعة من أعضاء الحزب، حتى يتجنب الفشل في الحصول على إجمالي 218 صوتا اللازمة لانتخابه رئيسا.في الجولة الأولى من التصويت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، صوت 19 جمهوريا ضد مكارثي، مما أدى إلى اقتراع ثان. صوّت عدد كاف من الجمهوريين مرة أخرى ضد مكارثي خلال الجولة الثانية، مما مهد الطريق للتصويت الثالث، على الرغم من استمرار التصويت.أعرب أعضاء كتلة الحرية في مجلس النواب، بمن فيهم عضوا الكونغرس آندي بيغز وسكوت بيري، عن معارضتهم لمكارثي. وقال مكارثي في وقت سابق اليوم إن العديد من أعضاء الكونغرس عرضوا دعمهم مقابل تكليفات معينة من اللجان وتنازلات سياسية أخرى.يمثل هذا الإخفاق في اختيار رئيس لمجلس النواب الأمريكي، الحالة الأولى منذ قرن، التي يفشل فيها نواب الشعب في انتخاب زعيم لهم خلال الاقتراع الأول.في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، حصل الجمهوريون على 222 مقعدا مقابل 213 للديمقراطيين، ما يضمن لهم أغلبية المجلس الذي يتألف من 435 مقعدا. احتفظ الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس الشيوخ.
https://sputnikarabic.ae/20221117/نانسي-بيلوسي-تتخلى-عن-قيادة-الديمقراطيين-داخل-مجلس-النواب-الأمريكي-بعد-خسارة-الأغلبية-1070285044.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102369/74/1023697475_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_3b758a1ac91a7c81ee24daae6d1c1e5c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, مجلس النواب الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي يفشل مجددا في اختيار رئيس له
تابعنا عبر
فشل مجلس النواب الأمريكي في اختيار رئيس جديد له خلال الجولة الثانية من التصويت اليوم الثلاثاء، مع استمرار المعارضة الجمهورية لعضو الكونغرس كيفين مكارثي.
واشنطن - سبوتنيك
. مع حصول الجمهوريين على أغلبية ضئيلة في مجلس النواب، لا يمكن لمكارثي خسارة دعم أكثر من أربعة من أعضاء الحزب، حتى يتجنب الفشل في الحصول على إجمالي 218 صوتا اللازمة لانتخابه رئيسا.
في الجولة الأولى من التصويت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، صوت 19 جمهوريا ضد مكارثي، مما أدى إلى اقتراع ثان. صوّت عدد كاف من الجمهوريين مرة أخرى ضد مكارثي خلال الجولة الثانية، مما مهد الطريق للتصويت الثالث، على الرغم من استمرار التصويت.
17 نوفمبر 2022, 17:59 GMT
أعرب أعضاء كتلة الحرية في مجلس النواب، بمن فيهم عضوا الكونغرس
آندي بيغز وسكوت بيري، عن معارضتهم لمكارثي. وقال مكارثي في وقت سابق اليوم إن العديد من أعضاء الكونغرس عرضوا دعمهم مقابل تكليفات معينة من اللجان وتنازلات سياسية أخرى.
يمثل هذا الإخفاق في اختيار رئيس لمجلس النواب الأمريكي، الحالة الأولى منذ قرن، التي يفشل فيها نواب الشعب في انتخاب زعيم لهم خلال الاقتراع الأول.
في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، حصل الجمهوريون على 222 مقعدا مقابل 213 للديمقراطيين، ما يضمن لهم أغلبية المجلس الذي يتألف من 435 مقعدا. احتفظ الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس الشيوخ.