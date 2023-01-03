https://sputnikarabic.ae/20230103/مجلس-النواب-الأمريكي-يفشل-مجددا-في-اختيار-رئيس-له-1071907787.html

مجلس النواب الأمريكي يفشل مجددا في اختيار رئيس له

مجلس النواب الأمريكي يفشل مجددا في اختيار رئيس له

فشل مجلس النواب الأمريكي في اختيار رئيس جديد له خلال الجولة الثانية من التصويت اليوم الثلاثاء، مع استمرار المعارضة الجمهورية لعضو الكونغرس كيفين مكارثي. 03.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-03T20:44+0000

2023-01-03T20:44+0000

2023-01-03T20:44+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

الكونغرس الأمريكي

مجلس النواب الأمريكي

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واشنطن - سبوتنيك. مع حصول الجمهوريين على أغلبية ضئيلة في مجلس النواب، لا يمكن لمكارثي خسارة دعم أكثر من أربعة من أعضاء الحزب، حتى يتجنب الفشل في الحصول على إجمالي 218 صوتا اللازمة لانتخابه رئيسا.في الجولة الأولى من التصويت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، صوت 19 جمهوريا ضد مكارثي، مما أدى إلى اقتراع ثان. صوّت عدد كاف من الجمهوريين مرة أخرى ضد مكارثي خلال الجولة الثانية، مما مهد الطريق للتصويت الثالث، على الرغم من استمرار التصويت.أعرب أعضاء كتلة الحرية في مجلس النواب، بمن فيهم عضوا الكونغرس آندي بيغز وسكوت بيري، عن معارضتهم لمكارثي. وقال مكارثي في وقت سابق اليوم إن العديد من أعضاء الكونغرس عرضوا دعمهم مقابل تكليفات معينة من اللجان وتنازلات سياسية أخرى.يمثل هذا الإخفاق في اختيار رئيس لمجلس النواب الأمريكي، الحالة الأولى منذ قرن، التي يفشل فيها نواب الشعب في انتخاب زعيم لهم خلال الاقتراع الأول.في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، حصل الجمهوريون على 222 مقعدا مقابل 213 للديمقراطيين، ما يضمن لهم أغلبية المجلس الذي يتألف من 435 مقعدا. احتفظ الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس الشيوخ.

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