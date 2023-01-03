https://sputnikarabic.ae/20230103/مراهق-عربي-يثير-جدلا-واسعا-بتجوله-بموكب-مسلح-فيديو-1071874050.html
مراهق عربي يثير جدلا واسعا بتجوله بموكب مسلح... فيديو
مراهق عربي يثير جدلا واسعا بتجوله بموكب مسلح... فيديو
ظهر عدد من الشبان وهم يتجولون في أحد الشوارع بسيارة حكومية حاملين معهم أسلحة نارية، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في العراق. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T08:47+0000
2023-01-03T08:47+0000
2023-01-03T08:47+0000
نادي الفيديو
مراهق
سائق
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وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر مراهقا صغيرا برفقة عدد من الشبان يتجولون في أحد الشوراع العراقية في سيارة حكومية، بحسب موقع "السومرية" العراقي.ويظهر السائق وهو مراهق صغير يتحدث عبر مكبر الصوت خلال تجوله بالسيارة برفقة مسلحين، ويقول مازحا: "هل يمكن أن أجوع وهؤلاء خلفي؟".ودعا مراقبون، بحسب الموقع، وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، لمتابعة هذا الأمر والحد من هذه الظاهرة المتكررة ومحاسبة المقصرين والمخالفين.
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102221/27/1022212707_146:0:2791:1984_1920x0_80_0_0_5bbd71549cbb77b9c8952f00d190102f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, مراهق, سائق
نادي الفيديو, مراهق, سائق
مراهق عربي يثير جدلا واسعا بتجوله بموكب مسلح... فيديو
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ظهر عدد من الشبان وهم يتجولون في أحد الشوارع بسيارة حكومية حاملين معهم أسلحة نارية، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في العراق.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر مراهقا صغيرا برفقة عدد من الشبان يتجولون في أحد الشوراع العراقية في سيارة حكومية، بحسب موقع "السومرية" العراقي.
ويظهر السائق وهو مراهق صغير يتحدث عبر مكبر الصوت خلال تجوله بالسيارة برفقة مسلحين، ويقول مازحا: "هل يمكن أن أجوع وهؤلاء خلفي؟".
ودعا مراقبون، بحسب الموقع
، وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، لمتابعة هذا الأمر والحد من هذه الظاهرة المتكررة ومحاسبة المقصرين والمخالفين.