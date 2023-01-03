https://sputnikarabic.ae/20230103/مركز-المصالحة-مقتل-6-جنود-سوريين-إثر-الغارات-الجوية-الإسرائيلية-على-دمشق-1071870172.html
مركز المصالحة: مقتل 6 جنود سوريين إثر الغارات الجوية الإسرائيلية على دمشق
مركز المصالحة: مقتل 6 جنود سوريين إثر الغارات الجوية الإسرائيلية على دمشق
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، مقتل 6 جنود سوريين إثر الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة دمشق في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T01:23+0000
2023-01-03T01:23+0000
2023-01-03T01:23+0000
مركز المصالحة الروسي
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ إيغوروف، خلال إفادة صحافية، إن أربع طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في حوالي الساعة الثانية من صباح أمس الاثنين، وجهت ضربات جوية من منطقة هضبة الجولان دون دخول المجال الجوي السوري، استهدفت مواقع في العاصمة دمشق.وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت صباح الاثنين، مقتل عسكريين اثنين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مطار دمشق الدولي ومحيطه ما أسفر أيضا عن خروج المطار عن الخدمة قبيل إعلان وزارة النقل السورية عودته إلى الخدمة مجددا في وقت لاحق بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن القصف.وتتعرض عدة مواقع في سوريا إلى ضربات جوية بين الحين والآخر، تتهم دمشق الجيش الإسرائيلي بتنفيذها، لكن تل أبيب ترفض تأكيد أو نفي مسؤوليتها عن تلك الضربات بشكل رسمي، والتي يُقال إنها تستهدف بها مواقع ينشط فيها مقاتلون موالون لإيران أو "حزب الله" اللبناني.وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على محيط دمشق.
https://sputnikarabic.ae/20230101/-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-الأجواء-الجنوبية-للعاصمة-دمشق-1071837287.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مركز المصالحة الروسي, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
مركز المصالحة الروسي, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
مركز المصالحة: مقتل 6 جنود سوريين إثر الغارات الجوية الإسرائيلية على دمشق
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، مقتل 6 جنود سوريين إثر الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة دمشق في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين.
موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ إيغوروف، خلال إفادة صحافية، إن أربع طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في حوالي الساعة الثانية من صباح أمس الاثنين، وجهت ضربات جوية من منطقة هضبة الجولان
دون دخول المجال الجوي السوري، استهدفت مواقع في العاصمة دمشق.
وأضاف أن الغارات أسفرت عن مقتل 6 جنود سوريين وإصابة 3 آخرين.
وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت صباح الاثنين، مقتل عسكريين اثنين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مطار دمشق الدولي ومحيطه ما أسفر أيضا عن خروج المطار عن الخدمة قبيل إعلان وزارة النقل السورية عودته إلى الخدمة مجددا في وقت لاحق بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن القصف.
وتتعرض عدة مواقع في سوريا إلى ضربات جوية بين الحين والآخر، تتهم دمشق الجيش الإسرائيلي بتنفيذها، لكن تل أبيب ترفض تأكيد أو نفي مسؤوليتها عن تلك الضربات بشكل رسمي، والتي يُقال إنها تستهدف بها مواقع ينشط فيها مقاتلون موالون لإيران أو "حزب الله" اللبناني.
وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على محيط دمشق.