https://sputnikarabic.ae/20230103/مسلحون-يغتالون-ضابطا-بالحرس-الثوري-الإيراني-أمام-منزله-في-طهران-1071908457.html
مسلحون يغتالون ضابطا بالحرس الثوري الإيراني أمام منزله في طهران
مسلحون يغتالون ضابطا بالحرس الثوري الإيراني أمام منزله في طهران
قُتل ضابط بالحرس الثوري الإيراني إثر تعرضه لهجوم بالرصاص على يد مسلحين أمام منزله بالعاصمة طهران، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T21:18+0000
2023-01-03T21:18+0000
2023-01-03T21:18+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104112/69/1041126905_0:572:3252:2401_1920x0_80_0_0_9c51bca0476b4fb31a2b3f978e12e1c2.jpg
القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية الإيرانية أن ضابط في الحرس الثوري، يدعى قاسم فتح اللهي، قتل إثر عملية إرهابية في العاصمة طهران، بعد إصابته بأربع رصاصات على يد مسلحين أمام منزله.وتكررت على نحو متزايد خلال الأشهر الأخيرة حوادث استهداف ضباط الحرس الثوري وأجهزة الأمن الإيرانية في مناطق متفرقة من البلاد. قتل موظف بالحرس الثوري، في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بإطلاق نار من قبل مجهولين في أصفهان وسط البلاد.وفي منتصف الشهر ذاته، قُتل ضابط برتبة عقيد في الحرس الثوري الإيراني على يد مجهولين في مدينة بوكان بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غربي البلاد.أعلنت السلطات الإيرانية، في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مقتل 4 من عناصر الأمن الداخلي جنوب شرقي البلاد، وفتحت تحقيقا لمعرفة تفاصيل الحادث. وأعلنت العلاقات العامة بالحرس الثوري الإيراني، مؤخراً، مقتل المستشار في القوات الجوية للحرس الثوري، العقيد داود جعفري، في انفجار عبوة ناسفة قرب العاصمة السورية دمشق.كما قُتل عنصر من قوات الحرس الثوري الإيراني وآخر من قوات التعبئة الشعبية (الباسيج)، في أكتوبر/ تشرين الأول ، إثر هجوم مسلح لمجهولين في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.وتتواصل في مدن إيرانية عدة بينها العاصمة طهران، منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، مظاهرات عقب وفاة الفتاة مهسا أميني داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم" من قبل شرطة الأخلاق.فيما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها حيث كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية واتهموا الشرطة بتعذيبها.
https://sputnikarabic.ae/20230102/إيران-تعلن-تفكيك-أكبر-شبكة-تمويل-وتجهيز-فرق-العمليات-التابعة-لـمجاهدي-خلق--1071846297.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104112/69/1041126905_0:267:3252:2706_1920x0_80_0_0_1db9291bd42dcaeadaaba1516ab07dea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم
إيران, أخبار إيران, العالم
مسلحون يغتالون ضابطا بالحرس الثوري الإيراني أمام منزله في طهران
تابعنا عبر
قُتل ضابط بالحرس الثوري الإيراني إثر تعرضه لهجوم بالرصاص على يد مسلحين أمام منزله بالعاصمة طهران، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
القاهرة- سبوتنيك
. وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية الإيرانية أن ضابط في الحرس الثوري، يدعى قاسم فتح اللهي، قتل إثر عملية إرهابية في العاصمة طهران، بعد إصابته بأربع رصاصات على يد مسلحين أمام منزله.
وتكررت على نحو متزايد خلال الأشهر الأخيرة حوادث استهداف ضباط الحرس الثوري وأجهزة الأمن الإيرانية في مناطق متفرقة من البلاد. قتل موظف بالحرس الثوري، في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بإطلاق نار من قبل مجهولين في أصفهان وسط البلاد.
وفي منتصف الشهر ذاته، قُتل ضابط برتبة عقيد في الحرس الثوري الإيراني على يد مجهولين في مدينة بوكان بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غربي البلاد.
أعلنت السلطات الإيرانية، في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مقتل 4 من عناصر الأمن الداخلي جنوب شرقي البلاد، وفتحت تحقيقا لمعرفة تفاصيل الحادث. وأعلنت العلاقات العامة بالحرس الثوري الإيراني، مؤخراً، مقتل المستشار في القوات الجوية للحرس الثوري، العقيد داود جعفري، في انفجار عبوة ناسفة قرب العاصمة السورية دمشق.
كما قُتل عنصر من قوات الحرس الثوري الإيراني
وآخر من قوات التعبئة الشعبية (الباسيج)، في أكتوبر/ تشرين الأول ، إثر هجوم مسلح لمجهولين في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.
وتتواصل في مدن إيرانية عدة بينها العاصمة طهران، منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، مظاهرات عقب وفاة الفتاة مهسا أميني داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم" من قبل شرطة الأخلاق.
فيما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها حيث كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية واتهموا الشرطة بتعذيبها.