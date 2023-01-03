https://sputnikarabic.ae/20230103/مصر-تعرب-عن-أسفها-وتحذر-بعد-اقتحام-مسؤول-إسرائيلي-للمسجد-الأقصى-1071880332.html
مصر تعرب عن أسفها وتحذر بعد اقتحام مسؤول إسرائيلي للمسجد الأقصى
مصر تعرب عن أسفها وتحذر بعد اقتحام مسؤول إسرائيلي للمسجد الأقصى
قالت مصر، اليوم الثلاثاء، إنها تأسف لاقتحام مسؤول إسرائيلي للمسجد الأقصى. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T11:08+0000
2023-01-03T11:08+0000
2023-01-03T11:08+0000
العالم العربي
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وأعلنت الخارجية المصرية في بيان لها رفضها لأية إجراءات أحادية مخالفة للقانون الدولي، بعد اقتحام مسؤول إسرائيلي للمسجد الأقصى.وأكدت الخارجية أن هذه الإجراءات "تؤثر على الأمن والاستقرار في الأراضي المحتلة" وعملية السلام بشكل عام.ودعت الخارجية المصرية إلى "التحلي بالمسؤولية والامتناع عن أية إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع".وكان وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اقتحم باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم، وسط انتشار أمني إسرائيلي كبير.ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرة إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد تواجده لفترة قصيرة.وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "الاقتحام استفزاز غير مسبوق وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للمسجد الأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى".وحملت الوزارة، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن هذا الاعتداء الصارخ على المسجد الأقصى"، مشيرة إلى أنها ستتابع الأمر على المستويات كافة بالتنسيق مع الأردن.
https://sputnikarabic.ae/20230103/الرئاسة-الفلسطينية-اقتحام-بن-غفير-المسجد-الأقصى-تحد-للفلسطينيين-وللأمة-العربية-والمجتمع-الدولي-1071875462.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
مصر تعرب عن أسفها وتحذر بعد اقتحام مسؤول إسرائيلي للمسجد الأقصى
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قالت مصر، اليوم الثلاثاء، إنها تأسف لاقتحام مسؤول إسرائيلي للمسجد الأقصى.
وأعلنت الخارجية المصرية في بيان لها رفضها لأية إجراءات أحادية مخالفة للقانون الدولي، بعد اقتحام مسؤول إسرائيلي للمسجد الأقصى.
وأكدت الخارجية أن هذه الإجراءات "تؤثر على الأمن والاستقرار في الأراضي المحتلة" وعملية السلام بشكل عام.
ودعت الخارجية المصرية إلى "التحلي بالمسؤولية والامتناع عن أية إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع".
وكان وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اقتحم باحات المسجد الأقصى
، صباح اليوم، وسط انتشار أمني إسرائيلي كبير.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرة إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد تواجده لفترة قصيرة.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "الاقتحام استفزاز غير مسبوق
وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للمسجد الأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى".
وحملت الوزارة، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن هذا الاعتداء الصارخ على المسجد الأقصى"، مشيرة إلى أنها ستتابع الأمر على المستويات كافة بالتنسيق مع الأردن.