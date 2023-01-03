عربي
https://sputnikarabic.ae/20230103/مقتل-وإصابة-مجموعة-من-قادة-قسد-بغارة-تركية-استهدفت-مقر-الاستخبارات-شرقي-سوريا-1071895647.html
مقتل وإصابة مجموعة من قادة "قسد" بغارة تركية استهدفت مقر "الاستخبارات" شرقي سوريا
مقتل وإصابة مجموعة من قادة "قسد" بغارة تركية استهدفت مقر "الاستخبارات" شرقي سوريا
استهدفت طائرة تركية مسيرة موقعا "استخباراتيا" تابعاً لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي في محيط مدينة الحسكة، شرقي سوريا، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من... 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T15:42+0000
2023-01-03T15:43+0000
تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/07/1067448569_0:106:1025:682_1920x0_80_0_0_4ad028674400ba4703f9675e050d77d2.jpg
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا نقلاً عن مصادر محلية في مدينة الحسكة، أن مجموعة من مسلحي وقياديي قوات قسد قتلوا وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، بقصف جوي عبر طائرة مسيرة تركية استهدفت موقعاً استخباراتيا تابعا لهم في بلدة تل طويل مرشو في المحيط الشمالي لمدينة الحسكة.وأضافت المصادر أن "الدخان ما زال يتصاعد من الموقع المستهدف في حين تدأب سيارات عسكرية تابعة لـ "قسد" على نقل القتلى والمصابين من الموقع المذكور إلى المشافي الميدانية التابعة لها".يشار إلى أن سلاح الجو التركي استهدف بالطائرات الحربية والمسيرة عددا كبيرا من مواقع "قسد" خلال الفترة الماضية، والتي أدت لتدمير عدد كبير منها وسقوط قتلى وجرحى بصفوف "قسد" بينهم قياديين.
https://sputnikarabic.ae/20221230/صواريخ-تستهدف-مساكن-القوات-الأمريكية-بحقل-العمر-شرقي-سوريا-وترجيحات-بوقوع-إصابات-1071776290.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/07/1067448569_0:0:909:682_1920x0_80_0_0_c2693f43317eec168db85281676727e9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم

مقتل وإصابة مجموعة من قادة "قسد" بغارة تركية استهدفت مقر "الاستخبارات" شرقي سوريا

15:42 GMT 03.01.2023 (تم التحديث: 15:43 GMT 03.01.2023)
© Sputnik . Atia Al atiaتدريبات للجيش الأمريكي و"قسد" بزعم "محاربة خلايا داعش" في المنطقة الحدودية السورية - التركية
تدريبات للجيش الأمريكي وقسد بزعم محاربة خلايا داعش في المنطقة الحدودية السورية - التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
© Sputnik . Atia Al atia
تابعنا عبرTelegram
استهدفت طائرة تركية مسيرة موقعا "استخباراتيا" تابعاً لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي في محيط مدينة الحسكة، شرقي سوريا، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحيها.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا نقلاً عن مصادر محلية في مدينة الحسكة، أن مجموعة من مسلحي وقياديي قوات قسد قتلوا وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، بقصف جوي عبر طائرة مسيرة تركية استهدفت موقعاً استخباراتيا تابعا لهم في بلدة تل طويل مرشو في المحيط الشمالي لمدينة الحسكة.

الموقع المستهدف هو مبنى مركز المشاريع المائية (الري) الحكومي سابقاً، والذي استولت عليه قوات "قسد" منذ سنوات، حيث يضم الموقع مخبأ أرضيا سريا تابعا لما يسمى بالاستخبارات.

وأضافت المصادر أن "الدخان ما زال يتصاعد من الموقع المستهدف في حين تدأب سيارات عسكرية تابعة لـ "قسد" على نقل القتلى والمصابين من الموقع المذكور إلى المشافي الميدانية التابعة لها".
القوات الأمريكية في منبج السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
صواريخ تستهدف مساكن القوات الأمريكية في حقل "العمر" شرقي سوريا... وترجيحات بوقوع إصابات
30 ديسمبر 2022, 18:15 GMT

وبينت المصادر أن سكان المنازل القريبة من الموقع الذي تم استهدافه فرّوا خارج منازلهم جراء الانفجار العنيف الذي استهدف الموقع.

يشار إلى أن سلاح الجو التركي استهدف بالطائرات الحربية والمسيرة عددا كبيرا من مواقع "قسد" خلال الفترة الماضية، والتي أدت لتدمير عدد كبير منها وسقوط قتلى وجرحى بصفوف "قسد" بينهم قياديين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала