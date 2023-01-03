https://sputnikarabic.ae/20230103/مقتل-وإصابة-مجموعة-من-قادة-قسد-بغارة-تركية-استهدفت-مقر-الاستخبارات-شرقي-سوريا-1071895647.html
مقتل وإصابة مجموعة من قادة "قسد" بغارة تركية استهدفت مقر "الاستخبارات" شرقي سوريا
مقتل وإصابة مجموعة من قادة "قسد" بغارة تركية استهدفت مقر "الاستخبارات" شرقي سوريا
استهدفت طائرة تركية مسيرة موقعا "استخباراتيا" تابعاً لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي في محيط مدينة الحسكة، شرقي سوريا، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من... 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T15:42+0000
2023-01-03T15:42+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا نقلاً عن مصادر محلية في مدينة الحسكة، أن مجموعة من مسلحي وقياديي قوات قسد قتلوا وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، بقصف جوي عبر طائرة مسيرة تركية استهدفت موقعاً استخباراتيا تابعا لهم في بلدة تل طويل مرشو في المحيط الشمالي لمدينة الحسكة.وأضافت المصادر أن "الدخان ما زال يتصاعد من الموقع المستهدف في حين تدأب سيارات عسكرية تابعة لـ "قسد" على نقل القتلى والمصابين من الموقع المذكور إلى المشافي الميدانية التابعة لها".يشار إلى أن سلاح الجو التركي استهدف بالطائرات الحربية والمسيرة عددا كبيرا من مواقع "قسد" خلال الفترة الماضية، والتي أدت لتدمير عدد كبير منها وسقوط قتلى وجرحى بصفوف "قسد" بينهم قياديين.
https://sputnikarabic.ae/20221230/صواريخ-تستهدف-مساكن-القوات-الأمريكية-بحقل-العمر-شرقي-سوريا-وترجيحات-بوقوع-إصابات-1071776290.html
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تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
مقتل وإصابة مجموعة من قادة "قسد" بغارة تركية استهدفت مقر "الاستخبارات" شرقي سوريا
15:42 GMT 03.01.2023 (تم التحديث: 15:43 GMT 03.01.2023) تابعنا عبر
استهدفت طائرة تركية مسيرة موقعا "استخباراتيا" تابعاً لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي في محيط مدينة الحسكة، شرقي سوريا، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحيها.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا نقلاً عن مصادر محلية في مدينة الحسكة، أن مجموعة من مسلحي وقياديي قوات قسد قتلوا وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، بقصف جوي عبر طائرة مسيرة تركية استهدفت موقعاً استخباراتيا تابعا لهم في بلدة تل طويل مرشو في المحيط الشمالي لمدينة الحسكة.
الموقع المستهدف هو مبنى مركز المشاريع المائية (الري) الحكومي سابقاً، والذي استولت عليه قوات "قسد" منذ سنوات، حيث يضم الموقع مخبأ أرضيا سريا تابعا لما يسمى بالاستخبارات.
وأضافت المصادر أن "الدخان ما زال يتصاعد من الموقع المستهدف في حين تدأب سيارات عسكرية تابعة لـ "قسد" على نقل القتلى والمصابين من الموقع المذكور إلى المشافي الميدانية التابعة لها".
30 ديسمبر 2022, 18:15 GMT
وبينت المصادر أن سكان المنازل القريبة من الموقع الذي تم استهدافه فرّوا خارج منازلهم جراء الانفجار العنيف الذي استهدف الموقع.
يشار إلى أن سلاح الجو التركي استهدف بالطائرات الحربية والمسيرة عددا كبيرا من مواقع "قسد"
خلال الفترة الماضية، والتي أدت لتدمير عدد كبير منها وسقوط قتلى وجرحى بصفوف "قسد" بينهم قياديين.