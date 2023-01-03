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https://sputnikarabic.ae/20230103/منظمات-طبية-بريطانية-نحو-500-مريض-يموتون-أسبوعيا-في-الطوارئ-1071876435.html
منظمات طبية بريطانية: نحو 500 مريض يموتون أسبوعيا في الطوارئ
منظمات طبية بريطانية: نحو 500 مريض يموتون أسبوعيا في الطوارئ
قالت منظمات طبية بريطانية، إن النظام الصحي في البلاد يعاني من تداعيات وباء كورونا حتى الآن. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T09:51+0000
2023-01-03T09:52+0000
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وتابعت المنظمات الصحية أن هناك ما بين 300 إلى 500 مريض يموتون كل أسبوع في أقسام الطوارئ لنقص في الرعاية الصحية.وحسب ما نقلت "سكاي نيوز" عربية، دعت المنظمات الحكومة إلى الاستجابة إلى حل هذه المشاكل سريعا.وقال نائب رئيس الكلية الملكية لطب الطوارئ إنه "إذا كنت على الأرض، تعلم أن هذه المشكلة طويلة الأمد، وليست على المدى القصير".وحسب الإحصاءات يضطر مريض من بين كل خمسة يصلون إلى طوارئ المستشفيات إلى الانتظار حتى الدخول، ويصل الأمر في بعض الحالات إلى 12 ساعة.وتعتبر الحكومة أن الأمة سببها وباء كورونا، والإنفلونزا، وهو ما أدى بها إلى رفض طلبات الممرضين في أول إضراب لهم في ديسمبر/كانون الأول.
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منظمات طبية بريطانية: نحو 500 مريض يموتون أسبوعيا في الطوارئ

09:51 GMT 03.01.2023 (تم التحديث: 09:52 GMT 03.01.2023)
© AFP 2022 / NIKLAS HALLE'Nلندن بريطانيا
لندن بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
© AFP 2022 / NIKLAS HALLE'N
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قالت منظمات طبية بريطانية، إن النظام الصحي في البلاد يعاني من تداعيات وباء كورونا حتى الآن.
وتابعت المنظمات الصحية أن هناك ما بين 300 إلى 500 مريض يموتون كل أسبوع في أقسام الطوارئ لنقص في الرعاية الصحية.
وحسب ما نقلت "سكاي نيوز" عربية، دعت المنظمات الحكومة إلى الاستجابة إلى حل هذه المشاكل سريعا.
وقال نائب رئيس الكلية الملكية لطب الطوارئ إنه "إذا كنت على الأرض، تعلم أن هذه المشكلة طويلة الأمد، وليست على المدى القصير".
وحسب الإحصاءات يضطر مريض من بين كل خمسة يصلون إلى طوارئ المستشفيات إلى الانتظار حتى الدخول، ويصل الأمر في بعض الحالات إلى 12 ساعة.
وتعتبر الحكومة أن الأمة سببها وباء كورونا، والإنفلونزا، وهو ما أدى بها إلى رفض طلبات الممرضين في أول إضراب لهم في ديسمبر/كانون الأول.
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