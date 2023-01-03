https://sputnikarabic.ae/20230103/نائب-أردوغان-يشيد-بالزخم-الذي-تشهده-العلاقات-التركية-السعودية-1071907209.html
نائب أردوغان يشيد بالزخم الذي تشهده العلاقات التركية السعودية
نائب أردوغان يشيد بالزخم الذي تشهده العلاقات التركية السعودية
أشاد فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، بالزخم الذي تشهده العلاقات بين تركيا والمملكة العربية السعودية، في العديد من المجالات المختلفة. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T20:04+0000
2023-01-03T20:04+0000
2023-01-03T20:04+0000
السعودية
أخبار تركيا اليوم
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جاء ذلك في كلمته خلال حفل الترويج لفيلم وثائقي حول رحلة الحج، في أنقرة اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "الأناضول".واعتبر أن علاقات البلدين شهدت فتح صفحة جديدة من التعاون بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية في أبريل/ نيسان الماضي، وزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى أنقرة في يونيو/ حزيران 2022.وقال إنهم سعداء للغاية إزاء الزخم الذي تشهده علاقات البلدين، خلال الفترة الجديدة، على كافة الأصعدة.ووجه المسؤول التركي الشكر للحكومة السعودية إزاء الجهود التي تبذلها لتنظيم موسم الحج.
https://sputnikarabic.ae/20221227/تركيا-التنسيق-مع-السعودية-يعود-بالفائدة-على-المنطقة-ونولي-أهمية-لأمن-دول-الخليج-1071641167.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار تركيا اليوم
السعودية, أخبار تركيا اليوم
نائب أردوغان يشيد بالزخم الذي تشهده العلاقات التركية السعودية
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أشاد فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، بالزخم الذي تشهده العلاقات بين تركيا والمملكة العربية السعودية، في العديد من المجالات المختلفة.
جاء ذلك في كلمته خلال حفل الترويج لفيلم وثائقي حول رحلة الحج، في أنقرة اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة
"الأناضول".
27 ديسمبر 2022, 07:00 GMT
واعتبر أن علاقات البلدين
شهدت فتح صفحة جديدة من التعاون بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية في أبريل/ نيسان الماضي، وزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى أنقرة في يونيو/ حزيران 2022.
وقال إنهم سعداء للغاية إزاء الزخم الذي تشهده علاقات البلدين، خلال الفترة الجديدة، على كافة الأصعدة.
ووجه المسؤول التركي الشكر للحكومة السعودية إزاء الجهود التي تبذلها لتنظيم موسم الحج.