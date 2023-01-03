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https://sputnikarabic.ae/20230103/وزيرة-خارجية-ألمانيا-تزور-البرتغال-اليوم-1071870302.html
وزيرة خارجية ألمانيا تزور البرتغال اليوم
وزيرة خارجية ألمانيا تزور البرتغال اليوم
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستيان فاغنر، اليوم الثلاثاء، للصحفيين إن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، ستقوم بأول زيارة رسمية لها إلى... 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T02:02+0000
2023-01-03T02:02+0000
العالم
أخبار ألمانيا
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وأضاف فاغنر، "ستغادر وزيرة الخارجية بربوك متوجهة إلى البرتغال غدا يوم 3 يناير في أول زيارة لها. وهناك ستلتقي بنظيرها البرتغالي".وأضاف "الهدف من الزيارة هو تكثيف العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. وتريد ألمانيا والبرتغال أيضا تعزيز التعاون والتنسيق الاستراتيجي بينهما في الاتحاد الأوروبي".وأشار فاغنر إلى إن بربوك ستحضر أيضا المؤتمر السنوي لرؤساء البعثات البرتغالية في الخارج يوم الأربعاء، وتلقي كلمة مفتوحة أمام الصحافة هناك.ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية ألمانيا والبرتغال يوم الأربعاء.
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العالم, أخبار ألمانيا
العالم, أخبار ألمانيا

وزيرة خارجية ألمانيا تزور البرتغال اليوم

02:02 GMT 03.01.2023
© AFP 2022 / FAROOQ NAEEMوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في باكستان، 7 يونيو/ حزيران 2022
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في باكستان، 7 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
© AFP 2022 / FAROOQ NAEEM
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستيان فاغنر، اليوم الثلاثاء، للصحفيين إن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، ستقوم بأول زيارة رسمية لها إلى البرتغال يومي 3 و4 يناير/كانون الثاني الجاري.
وأضاف فاغنر، "ستغادر وزيرة الخارجية بربوك متوجهة إلى البرتغال غدا يوم 3 يناير في أول زيارة لها. وهناك ستلتقي بنظيرها البرتغالي".
وأضاف "الهدف من الزيارة هو تكثيف العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. وتريد ألمانيا والبرتغال أيضا تعزيز التعاون والتنسيق الاستراتيجي بينهما في الاتحاد الأوروبي".
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وأشار فاغنر إلى إن بربوك ستحضر أيضا المؤتمر السنوي لرؤساء البعثات البرتغالية في الخارج يوم الأربعاء، وتلقي كلمة مفتوحة أمام الصحافة هناك.
ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية ألمانيا والبرتغال يوم الأربعاء.
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